BTS en América Latina: cómo activar su modo en WhatsApp para organizar el show con tus amigos

Activar el modo BTS en WhatsApp te permite organizar de forma eficiente la compra de entradas para el Arirang Tour. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS

Activar el modo BTS en WhatsApp es un método que puedes aplicar para coordinarte con tus amigos y así, lograr una comunicación más eficaz al momento de comprar las entradas al Arirang Tour.

Tienes la posibilidad de crear grupos, fijar mensajes y estar al tanto de actualizaciones a través de canales del referentes al tema.

Asimismo, puedes cambiar la foto de perfil, realizar consultas en Meta AI sobre el grupo de pop coreano, entre otros puntos clave para activar el modo BTS en WhatsApp.

Cabe señalar que se trata de una serie de herramientas que los usuarios deben activar de manera manual, no es una función oficial de la plataforma de mensajería.

Puedes crear grupos, fijar mensajes y seguir canales de actualizaciones sobre los conciertos de BTS.

Cómo organizarte con tus amigos para comprar las entradas a BTS

Para coordinar la compra de entradas para BTS con tus amigos, comienza creando un grupo con quienes asistirán al concierto y quienes colaborarán en la compra.

Dado que se trata de un evento de alta demanda, la fila virtual suele volverse competitiva y es habitual que cada segundo cuente para acceder antes que otros usuarios.

Una vez formado el grupo, envía un mensaje detallando la información clave que debe considerar la persona que consiga ingresar primero a la selección de asientos.

Incluye datos como la ubicación preferida, el presupuesto disponible y la cantidad de entradas requeridas. Fija este mensaje en el grupo para que todos puedan consultarlo fácilmente y evitar confusiones.

Para gestionar la compra, arma un grupo con quienes asistirán o ayudarán en el proceso. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

No compartas información confidencial, como métodos de pago, en ese mensaje general; resérvala para un canal privado solo en caso de ser estrictamente necesario.

Si tú o algún integrante del grupo logra acceder a la selección de boletos, pueden agilizar el proceso realizando una llamada o videollamada grupal. Recuerda que, en las videollamadas de WhatsApp, es posible compartir pantalla si utilizas un teléfono móvil para mostrar el proceso de compra en tiempo real.

Una vez finalizada la compra, evita compartir en redes sociales cualquier imagen o información relacionada con los boletos, especialmente si en la fotografía se visualiza un código QR, código de barras o número de ticket.

Estos datos pueden ser utilizados por terceros para duplicar o invalidar tus entradas, lo que podría impedirte el acceso al concierto. Protege la información personal y de tus entradas para garantizar una experiencia segura.

Personaliza el grupo con colores como morado para BTS, o rojo, blanco y negro, asociados a Arirang. (WhatsApp)

Cómo personalizar la apariencia de WhatsApp en el modo BTS

Para personalizar la apariencia de WhatsApp en el modo BTS cuentas con diversas funciones como:

Modificar el color de las burbujas de los chats.

Ve a ‘Configuraciones’ y luego al panel de modificación de la apariencia de los chats. Puedes escoger un color morado, representativo a BTS. También puedes optar por un rojo, blanco o negro, que son referentes a Arirang.

Subir estados con canciones de Arirang.

Para que todos conozcan tu gusto por el nuevo álbum de BTS, Arirang, puedes compartir estados en WhatsApp con canciones pertenecientes a este trabajo de estudio. Tienes la posibilidad de escoger desde ‘Body to body’ hasta ‘Into the sun’.

Cambiar la foto de perfil.

Cambia la foto de perfil que tienes por una que haga referencia a Arirang.

Puedes consultar información relevante sobre la agrupación a través de Meta AI. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo hacer consultas de BTS a Meta AI

Otro punto clave en el modo BTS de WhatsApp es hacer consultar sobre la agrupación en Meta AI. Solo debes ir a la aplicación móvil, pulsar el ícono de un círculo azul y morado, y realizar consultas como:

¿Cuándo fue el debut oficial de BTS y cuántos integrantes tiene actualmente el grupo? ¿En qué ciudades se presentará BTS durante su próxima gira mundial? ¿Qué significa el nombre BTS y cómo surgió? ¿Cuáles han sido los premios internacionales más importantes que ha recibido BTS en los últimos cinco años? ¿Cuáles son los principales sencillos de los integrantes de BTS en sus proyectos como solitas? ¿Dónde puedo ver entrevistas recientes de BTS en medios internacionales como The Tonight Show o Billboard? ¿Cuál es la canción de BTS con mayor cantidad de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, y qué cifras ha alcanzado hasta la fecha?