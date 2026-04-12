Cómo elegir el mejor momento para usar la lavadora y ahorrar en electricidad

Cómo ahorrar en la factura de la luz usando la lavadora en el horario más barato - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la electricidad ha experimentado un aumento sostenido en los últimos años, lo que ha llevado a miles de hogares a buscar estrategias para reducir gastos y optimizar el consumo energético. Uno de los electrodomésticos que más incide en la factura es la lavadora.

Sin embargo, con una correcta planificación y conocimiento de las tarifas horarias, es posible convertirla en una aliada del ahorro doméstico. Elegir el momento adecuado para poner la lavadora y apostar por electrodomésticos eficientes puede marcar una diferencia significativa en el importe mensual.

Hoy, las tarifas eléctricas en muchos países funcionan bajo un sistema de discriminación horaria, con precios del kilovatio hora (kWh) que varían a lo largo del día. Adaptar el uso de la lavadora y otros electrodomésticos de alto consumo a estos horarios puede suponer un ahorro notable en la factura de luz, además de favorecer un consumo más sostenible y equilibrado para la red eléctrica.

Ajustar el uso de la lavadora a las franjas horarias de menor coste y optar por modelos de bajo consumo puede marcar la diferencia en la factura eléctrica y el cuidado ambiental -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Franjas horarias: cuándo es más barato usar la lavadora

La discriminación horaria divide la jornada en tres bloques principales:

Horas punta: Son los periodos de mayor demanda y, por tanto, de mayor coste. De lunes a viernes, suelen abarcar de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00. Utilizar la lavadora en estos intervalos incrementa el gasto energético.

Horas llano: Presentan un precio intermedio. Se extienden de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00. Son una opción más económica, aunque no tanto como las horas valle.

Horas valle: Son las más baratas, de 00:00 a 08:00, y durante todo el día en fines de semana y festivos. Programar la lavadora en estos horarios permite aprovechar la tarifa más baja y ahorrar en cada lavado.

Ajustar el uso de la lavadora, el lavavajillas y la secadora a estas franjas puede reducir de forma considerable el importe mensual, sobre todo en hogares con un consumo elevado.

Invierte en electrodomésticos eficientes

El ahorro energético no depende solo del horario, también del tipo de lavadora utilizada. Los modelos con etiquetas de eficiencia energética A o B consumen menos electricidad y agua, lo que se traduce en un menor gasto y un impacto ambiental reducido. Algunas tecnologías, como EcoBubble, permiten lavar con agua fría y obtener resultados óptimos, disminuyendo la energía necesaria para calentar el agua.

Así puedes reducir el gasto eléctrico con la lavadora: importancia de las tarifas horarias y la eficiencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de autodosificación ajusta automáticamente la cantidad de detergente y suavizante según la carga y el nivel de suciedad, evitando el desperdicio y optimizando los recursos. Los motores Digital Inverter garantizan un funcionamiento silencioso, ideal para programar lavados nocturnos sin molestias.

Consejos prácticos para maximizar el ahorro

Lava con agua fría siempre que sea posible. El calentamiento del agua es responsable de una parte importante del consumo eléctrico.

Evita ciclos largos si la ropa no está excesivamente sucia. Los programas cortos y ecológicos consumen menos energía y ofrecen buenos resultados.

Llena completamente la lavadora antes de cada uso para un empleo eficiente de la energía.

Realiza mantenimiento periódico : limpia filtros y partes ocultas para asegurar que la lavadora funcione a pleno rendimiento.

Programa la lavadora con apps móviles como SmartThings para aprovechar las horas valle, incluso si no estás en casa.

Impacto de la discriminación horaria en la factura eléctrica

Discriminación horaria y lavadora eficiente: aliados para bajar la factura de electricidad

La segmentación de tarifas por franjas horarias tiene como objetivo incentivar el consumo en momentos de menor demanda, aliviando la presión sobre la red y ofreciendo precios más bajos.

Aprovechar las horas valle y usar electrodomésticos eficientes puede significar una reducción notable en el coste de la electricidad. Ajustar rutinas y hábitos domésticos, junto con la inversión en tecnología de bajo consumo, es clave para una gestión energética responsable y sostenible.

En la actualidad, la tecnología y la información permiten a los usuarios tomar decisiones más inteligentes, ahorrar dinero y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Programar la lavadora en el horario adecuado y mantener el equipo en óptimas condiciones es un paso sencillo, pero esencial, para el ahorro energético en cualquier hogar.