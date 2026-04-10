Los tres electrodomésticos de cocina que debes desenchufar siempre para evitar incendios

Dejas ciertos electrodomésticos conectados pueden causar un incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desenchufar ciertos electrodomésticos de cocina después de usarlos puede marcar la diferencia entre un hogar seguro y un posible accidente doméstico. Expertos advierten que dispositivos como hornos tostadores, freidoras de aire y ollas de cocción lenta representan un riesgo si permanecen conectados a la corriente eléctrica, incluso cuando no están en funcionamiento.

De acuerdo con la publicación especializada Southern Living, varios electrodomésticos que suelen permanecer sobre la encimera deben desconectarse tras su uso. El motivo no solo está relacionado con el consumo energético, sino principalmente con la seguridad. Un fallo eléctrico, un cable deteriorado o un cortocircuito pueden desencadenar incendios inesperados.

En los hogares modernos, los electrodomésticos se han convertido en aliados indispensables. Facilitan tareas, reducen tiempos de preparación y permiten experimentar con nuevas técnicas culinarias. Desde microondas hasta procesadores de alimentos, la variedad de opciones responde a distintos estilos de vida. Sin embargo, esta dependencia también implica asumir responsabilidades en su uso.

Mantener un horno conectado puede provocar un corto circuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más frecuentes es apagar los dispositivos con el botón y dejarlos conectados. Aunque parezca una práctica inofensiva, implica que el aparato sigue recibiendo corriente eléctrica. Esto no solo mantiene activos ciertos componentes internos, sino que también aumenta la probabilidad de fallas.

Entre los dispositivos que requieren mayor atención está el horno tostador. Su sistema de resistencias eléctricas puede generar calor residual incluso después de apagarse. Si existe algún desperfecto interno o acumulación de grasa, el riesgo de ignición aumenta.

Otro caso es el de las freidoras de aire, que han ganado popularidad en los últimos años. Estos equipos operan con altas temperaturas y ventiladores internos. Un fallo en su sistema eléctrico o un problema en el cableado podría generar un cortocircuito si permanecen enchufadas.

Desenchufar la freidora de aire es importante para evitar accidentes en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ollas de cocción lenta también figuran en la lista. Aunque están diseñadas para funcionar durante largos periodos, dejarlas conectadas sin supervisión tras su uso puede ser peligroso. Como cualquier aparato eléctrico, están expuestas a fallas que pueden pasar desapercibidas hasta que ocurre un incidente.

Más allá del riesgo de incendio, mantener estos dispositivos conectados tiene un impacto en el consumo energético. Muchos electrodomésticos continúan utilizando electricidad en modo de espera, lo que se traduce en un gasto acumulado a lo largo del tiempo. Este fenómeno, conocido como consumo fantasma, puede incrementar la factura eléctrica sin que el usuario lo perciba.

Además, dejar los aparatos enchufados puede afectar su vida útil. Las variaciones de voltaje o pequeñas sobrecargas pueden dañar componentes internos, reduciendo su rendimiento con el tiempo.

Mantener electrodomésticos enchufados puede aumentar el gasto de la luz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que adoptar el hábito de desenchufar los electrodomésticos es una medida sencilla pero efectiva. No requiere inversión ni conocimientos técnicos, y puede prevenir accidentes graves. En entornos donde la rapidez domina la rutina diaria, dedicar unos segundos a esta acción puede evitar consecuencias mayores.

La seguridad en el hogar no depende únicamente de sistemas avanzados o dispositivos inteligentes. Muchas veces, las acciones más simples son las más efectivas. En el caso de la cocina, uno de los espacios con mayor actividad eléctrica, la prevención es clave.

Desconectar los electrodomésticos tras su uso no solo reduce riesgos, sino que también promueve un consumo responsable de energía. En un contexto donde la tecnología sigue ganando terreno en la vida diaria, este tipo de prácticas se vuelven cada vez más necesarias para garantizar un entorno seguro.