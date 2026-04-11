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Por qué las baterías de litio pueden incendiarse y cómo evitarlo

Estas pilas se encuentran en dispositivos que usamos a diario como lo teléfonos móviles, tablets, computadores y hasta carros eléctricos

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Imagen de un incendio de batería de litio en un garaje. Humo blanco denso y llamas anaranjadas emanan de una caja quemada en el suelo, con un bombero al fondo.
Las baterías de litio son populares por su alta capacidad energética y eficiencia, pero pueden incendiarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las baterías de litio se encuentran en una amplia variedad de dispositivos, desde teléfonos móviles y computadoras portátiles hasta automóviles eléctricos.

Están mucho más presentes en la vida cotidiana de lo que suele percibirse, por lo que resulta fundamental saber que pueden llegar a incendiarse.

Por ejemplo, si una persona excede la temperatura recomendada durante la carga, el rendimiento y la seguridad de la batería pueden verse afectados.

Mantener los dispositivos alejados de fuentes de calor, evitar golpes y usar cargadores certificados son medidas clave para evitar este tipo de accidentes, también.

Un carro eléctrico gris está estacionado y conectado a un cargador en una calle urbana. Se ven edificios, árboles y personas en el fondo.
Están presentes en teléfonos, laptops, autos eléctricos y fábricas de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si se incendia una batería de litio

En caso de que una batería de litio se incendie, lo más recomendable es utilizar extintores especiales para este tipo de fuegos, conocidos como extintores de AVD (Solución Acuosa de Vermiculita), indica Toyota.

Esta solución actúa adhiriéndose a los gases de combustión y ayuda a extinguir el fuego de manera efectiva. Si el incendio ocurre en un espacio cerrado, los sistemas automáticos de extinción, como los sprinklers, también pueden ser útiles para controlar las llamas.

Otra medida posible en caso de incendio es enfriar la batería para evitar la propagación de fugas térmicas.

Primer plano de una batería de litio gravemente dañada y quemada, con celdas hinchadas, cableado derretido y residuos de combustión negra.
Si la carga supera la temperatura recomendada, la batería puede perder seguridad y, en casos extremos, incendiarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante destacar que, aunque el litio es un metal, los incendios provocados por baterías de litio no deben tratarse como fuegos de metal convencional; por ello, no se deben emplear extintores diseñados para incendios metálicos.

Qué otros riesgos están relacionados con las batería de litio y cómo prevenirlos

Las baterías de litio ofrecen alta eficiencia y almacenamiento energético, pero están asociadas a ciertos riesgos si no se manipulan correctamente, explica Toyota.

Entre los principales peligros se encuentran la sobrecarga, la descarga profunda, las temperaturas extremas y los impactos físicos. Cada uno de estos factores puede comprometer la seguridad y el funcionamiento de la batería, aunque existen mecanismos y medidas para prevenir incidentes.

La sobrecarga ocurre cuando la batería se carga por encima del voltaje permitido, lo que en situaciones extremas puede provocar incendios espontáneos. Para evitarlo, las baterías modernas incorporan sistemas de gestión (BMS, por sus siglas en inglés) que controlan el proceso de carga y evitan que se supere el límite seguro.

Una mujer joven con lentes y suéter beige escribe en una laptop MacBook. Está sentada en un escritorio de madera con cuadernos, hojas de apuntes y una taza.
Ofrecen eficiencia y gran almacenamiento de energía a dispositivos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga profunda se produce si la batería cae por debajo de su voltaje mínimo, lo que puede dañarla irreversiblemente.

El BMS también previene este riesgo, supervisando el voltaje y garantizando que la batería nunca descienda al nivel crítico, lo que prolonga su vida útil.

Las temperaturas extremas, ya sean superiores a 60 °C o bajo cero, afectan la estabilidad y el rendimiento de la batería. Se recomienda mantener las baterías de litio a temperaturas medias y, en ambientes fríos, optar por versiones calefactadas que permiten operar y cargar en condiciones adversas.

Por último, los golpes o impactos pueden dañar la estructura interna de la batería y aumentar el riesgo de incendio. Tras un choque significativo, es fundamental que un técnico especializado revise el estado de la batería para descartar daños internos.

Una mujer, de perfil, sentada en un escritorio de oficina con documentos y una laptop, sonríe mientras mira su teléfono móvil.
Las baterías de litio se emplean en electrónica de consumo, movilidad eléctrica e industrias tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención se basa en respetar las recomendaciones del fabricante, utilizar sistemas de gestión adecuados y realizar revisiones periódicas, especialmente después de situaciones de riesgo. De este modo, es posible aprovechar la tecnología de litio de forma segura y eficiente.

Por qué se popularizaron las baterías de litio

Las baterías de litio se popularizaron por su alta densidad energética, lo que permite almacenar más energía en menos espacio y peso en comparación con otras tecnologías.

Esto las hizo ideales para dispositivos móviles, computadoras portátiles, herramientas eléctricas y vehículos eléctricos.

Además, ofrecen ciclos de carga más prolongados, menor efecto memoria y tiempos de recarga relativamente rápidos. Su capacidad para suministrar energía de manera eficiente y su versatilidad impulsaron su adopción en una amplia variedad de aplicaciones, tanto domésticas como industriales.

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