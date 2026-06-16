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Raúl Lavié sufrió un accidente que generó preocupación: “Le hizo perder mucha sangre”

El cantante de tangos de 85 años debió suspender la entrevista pactada con Diego Ramos a consecuencia de dos caídas en el estudio de televisión

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Raúl Lavié sufrió dos caídas consecutivas en los estudios de la TV Pública antes de salir al aire en La noche es nuestra (Video: PrimiciasYa, América TV)

Raúl Lavié, el reconocido cantante de tango de 85 años, sufrió dos caídas consecutivas este martes en los estudios de la Televisión Pública mientras se preparaba para participar como invitado en La noche es nuestra, el programa conducido por Diego Ramos. El episodio generó alarma inmediata en el mundo artístico, aunque el propio artista salió rápidamente a dar precisiones sobre su estado de salud.

El accidente no fue un evento único. Lavié llegó al estudio, resbaló y cayó por primera vez. Fue asistido en el lugar y, lejos de retirarse, insistió en quedarse para hacer la nota. “Ya que vine, me siento bien, voy a hacer la nota”, le dijo a quienes lo atendían, según recogió el programa PrimiciasYa de América TV. Pero al intentar ingresar al estudio por segunda vez, volvió a caer. La causa fue la misma: la combinación de sus zapatos de suela de cuero con el piso metálico del espacio donde se graba el ciclo.

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“Justo cuando voy a entrar al estudio, ahí el piso es de metal. Son como unos chapones de metal que están uno al ladito del otro”, explicó el propio Lavié al relatar el momento. El resbalón fue brusco y el impacto, fuerte.

Raúl Lavié
El accidente de Raúl Lavié ocurrió por la combinación de sus zapatos de suela de cuero con el piso metálico del estudio

Luis Ventura fue uno de los primeros en dar detalles del episodio al aire. En PrimiciasYa, el conductor describió la situación con crudeza: “Trastabilló al llegar al estudio, se resbaló, se cayó drásticamente y se pegó un golpazo en la cabeza, que le hizo perder mucha sangre”. La versión encendió las alarmas entre los seguidores del artista y en la comunidad del espectáculo.

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Sin embargo, el propio Lavié se encargó de matizar el relato. Contactado por el mismo programa, aclaró que el golpe más fuerte no fue en la cabeza. “El golpe fue fuerte... no fue en la cabeza, fue en la cara”, precisó. Y detalló las lesiones con calma: “Me lastimé un poco el labio superior e inferior, se me hinchó”. El impacto también alcanzó la zona de la nariz, el codo izquierdo y una de sus manos, que usó para intentar cubrirse durante la segunda caída. En ningún momento perdió el conocimiento, algo que el artista remarcó más de una vez para llevar tranquilidad. “Fue un golpe fuerte, en el codo, en la mano y en la boca, pero nunca perdí el conocimiento. Estoy bien”, afirmó Lavié en comunicación con PrimiciasYa.

El dramatismo del momento quedó también en la reacción de quienes lo acompañaban. Según trascendió, colaboradores del cantante pidieron a los fotógrafos presentes en el lugar que borraran las imágenes del primer impacto. La intención fue proteger la imagen del artista en un momento de vulnerabilidad. No trascendió si todos accedieron al pedido.

Raúl Lavié
Raúl Lavié explicó que el golpe más fuerte fue en la cara y no en la cabeza, como se informó en un primer momento

Finalmente, la entrevista con Diego Ramos no se realizó. La precaución ante los golpes recibidos y la necesidad de un control médico determinaron que Lavié abandonara el estudio sin concretar su participación en el programa. La producción de La noche es nuestra no emitió declaraciones públicas sobre el incidente.

A pesar del susto, el “Negro” Lavié se mostró de buen humor al hablar del tema. Confirmó que sigue con su agenda artística activa, con presentaciones en el Palacio Paz, Palacio Radio y el Vivop Club, donde mantiene el contacto frecuente con su público. Al cerrar la conversación, no faltó el remate con humor: “Espero que no me caiga antes”, dijo, en referencia a sus próximos shows.

Con 85 años y una carrera que lo convirtió en uno de los referentes del tango y la música popular argentina, Lavié sigue en actividad. El accidente de este martes en la TV Pública quedará como un episodio de susto, aunque el artista prefirió cerrarlo con una sonrisa.

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