Nueva tecnología en los autos eléctricos pondría fin a las baterías de litio

La tecnología de baterías de iones de sodio impulsa la transición hacia autos eléctricos más sostenibles y asequibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de una nueva tecnología de baterías podría transformar por el futuro de los autos eléctricos. El desarrollo de baterías de iones de sodio impulsa a la industria hacia una era donde el litio dejaría de ser el material dominante, abriendo la puerta a alternativas más baratas, seguras y sostenibles.

Marcas como Changan y empresas enfocadas en almacenamiento energético, como CATL, ya han demostrado que este cambio es posible y podría estar más cerca de lo que se pensaba.

Por qué el litio ya no es la mejor opción para baterías en autos eléctricos

Durante décadas, el litio ha sido el estándar para la fabricación de baterías en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Su eficiencia y capacidad energética lo convirtieron en el material preferido.

Sin embargo, la industria enfrenta actualmente varios obstáculos: el alto precio, la escasez y los problemas de suministro. Solo algunos países controlan la mayor parte de la producción mundial de litio, lo que genera dependencia y volatilidad en los precios.

Las baterías de iones de sodio utilizan un material abundante y barato, lo que reduce significativamente el precio de producción. (Foto: Imagen ilustrativa)

Además, los procesos de extracción del litio suelen ser agresivos con el medio ambiente, requiriendo grandes cantidades de agua y el uso de productos químicos que pueden contaminar ecosistemas cercanos. Esto ha motivado la búsqueda de alternativas más sostenibles tanto en el costo como en su impacto ambiental.

Qué son las baterías de iones de sodio y por qué podrían reemplazar al litio

Las baterías de iones de sodio son dispositivos recargables que, en lugar de litio, utilizan sodio como portador de carga. Tanto el sodio como el litio pertenecen al mismo grupo de elementos químicos y presentan propiedades similares, lo que permite que el funcionamiento de estas baterías sea comparable al de las tradicionales.

El proceso consiste en el movimiento de iones de sodio entre dos electrodos, el ánodo y el cátodo, generando electricidad para alimentar el vehículo.

El sodio se encuentra en el océano, la corteza terrestre y la sal común, lo que lo convierte en el sexto elemento más abundante del planeta. Esta abundancia se traduce en un costo mucho menor y hace que su obtención sea más sencilla y menos contaminante. Como resultado, las baterías de sodio presentan ventajas notables en términos de precio y sostenibilidad.

El sodio, presente en océanos, corteza terrestre y sal común, facilita una obtención menos contaminante y más sencilla que el litio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las ventajas de las baterías de sodio frente a las de litio

Uno de los puntos más destacables es el costo de producción. Según datos publicados por Changan y CATL, las baterías de iones de sodio pueden llegar a ser entre un 20% y un 40% más baratas que las de litio, e incluso la tecnología Naxtra de CATL promete reducir el precio hasta diez veces por cada kWh respecto a las actuales.

Otra ventaja fundamental es la fiabilidad en condiciones extremas. Las baterías de sodio conservan hasta el 90% de su capacidad nominal a temperaturas de -20 ℃ y presentan una descarga tres veces más lenta que las de litio a -30 ℃. Esto las convierte en una opción ideal para regiones frías, donde el rendimiento de las baterías tradicionales suele verse comprometido.

En términos de seguridad, los modelos de sodio ofrecen una mayor estabilidad térmica. Los estudios realizados por Changan señalan que el riesgo de incendio durante la carga o tras un accidente es mínimo, gracias a la resistencia del sodio al sobrecalentamiento. Esto reduce la toxicidad y el peligro asociado a posibles explosiones o emisiones de gases.

Además, el sodio permite el uso de aluminio en lugar de cobre en la fabricación de baterías, disminuyendo aún más los costos y facilitando la producción a gran escala.

La seguridad mejora con las baterías de iones de sodio, ya que tienen mayor estabilidad térmica y mínimo riesgo de incendios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es la llegada de las baterías de sodio a los autos eléctricos actuales

El Changan Nevo A06 será el primer vehículo totalmente eléctrico en incorporar una batería de iones de sodio producida en serie. Por otro lado, CATL ha desarrollado la Naxtra, que ya está siendo implementada no solo en este modelo, sino también en otros autos de las marcas Avatr, Deepal y Uni, pertenecientes al conglomerado Changan.

Esta batería ofrece actualmente una capacidad de 45 kWh, lo que se traduce en una autonomía de 400 kilómetros por carga. Aunque esta cifra puede ser suficiente para trayectos urbanos, aún representa una limitación para quienes necesitan recorrer largas distancias.

La integración de estas baterías en autos eléctricos promete reducir considerablemente el precio final de los vehículos, abriendo el mercado a segmentos de la población que hasta ahora no podían permitirse acceder a esta tecnología.