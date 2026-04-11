Estos son todos los 61 cursos online de Google: aprende de IA, ciberseguridad, marketing y más desde casa

Los cursos online de Google permiten formarse en áreas como tecnología y marketing digital desde cualquier lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google cuenta con 61 cursos online, algunos de ellos son gratuitos y otros de pago, que te permiten acceeder a formación académica en inteligencia articificial, ciberseguridad, marketing, entre otras áreas.

Los usuarios pueden completar la formación a propio ritmo luego de acceder a la plataforma Grow with Google y así, recibir certificados al finalizar cada curso.

Los contenidos son creados por expertos de Google y se actualizan regularmente. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Lista completa de cursos online de Google

Inteligencia artificial y productividad Introducción a la IA generativa Introducción a la IA responsable Gana confianza con habilidades de autopromoción Gemini y el ciclo de vida de desarrollo de software Google para pymes Haz que tus clientes te encuentren en Internet IA para estudiantes (inglés) IA responsable: aplicando los principios de la IA con Google Cloud Cursos de Google Marketing Platform Desarrolla tus conocimientos y competencias en IA Diseño de instrucciones en Vertex AI Encuentra tu próximo trabajo Formación de Google Cloud Fundamentos de Marketing Digital Conecta con tus clientes a través del móvil Contenidos para promocionar tu empresa Curso de Desarrollo de Apps Móviles Cursos de Google Ads Cursos de Google Analytics Cursos de Google Developers Cloud Digital Leader Comercio electrónico Competencias digitales para profesionales Comunica tus ideas con técnicas de narración y diseño Comunicación empresarial Conceptos básicos de programación Certificado Profesional de Diseño de UX Certificado Profesional de Gestión de Proyectos Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información Certificados Profesionales de Google Ciberseguridad Cloud Computing Acelera tu búsqueda de empleo con la IA Amplía tu negocio a otros países Aprende a hablar en público Biblioteca de cursos de Google Cloud Centro de Aprendizaje de Google Workspace Certificado Profesional de Análisis de datos Certificado Profesional de IA Domina la IA con Gemini Fundamentos de IA Fundamentos de Prompting de Google Haz que la IA trabaje para ti (inglés) AI Boost Bites (inglés) Recursos para tu empresa de servicios Recursos para tu restaurante Saca partido a los recursos digitales en tu tienda Transformación digital para el empleo Mejora tu productividad en el trabajo Necesidades y conductas online de tus clientes Productividad Personal Professional Cloud Architect Professional Data Engineer Promociona tu empresa con publicidad online Introducción a la generación de imágenes con IA Introducción a los modelos de lenguaje extenso Introducción a los modelos de lenguaje grandes (LLM) Introducción al bienestar digital Lleva tu empresa a Internet Marketing Digital y Comercio Electrónico

Al finalizar, se otorga un certificado digital reconocido en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo acceder a los cursos online de Google

Acceder a los cursos online de Google es un proceso que inicia a través de la plataforma Grow with Google, que centraliza la oferta formativa de la compañía. Los usuarios pueden explorar el catálogo completo, filtrar por intereses y seleccionar el curso de su preferencia, sin requerir conocimientos previos.

Algunos programas, especialmente los certificados profesionales, se desarrollan en colaboración con la plataforma educativa Coursera. En esos casos, el usuario será redirigido a Coursera para completar el registro y acceder al contenido. Todos los cursos pueden realizarse a ritmo propio, y quienes finalicen satisfactoriamente el programa reciben un certificado digital avalado por Google.

Los cursos incluyen materiales interactivos, videos, evaluaciones y proyectos prácticos, diseñados en colaboración con expertos del sector.

La modalidad flexible de los cursos de Google facilita el aprendizaje a ritmo propio. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Qué ventajas ofrecen los cursos de Google

Los cursos online de Google ofrecen ventajas clave para el desarrollo profesional. Permiten acceder a formación actualizada en tecnología, marketing digital y análisis de datos desde cualquier lugar y en horarios flexibles.

Muchos programas son gratuitos y, al completarlos, el usuario obtiene un certificado digital avalado por Google, reconocido internacionalmente. Los contenidos están diseñados junto a expertos del sector, lo que garantiza la calidad y relevancia de los materiales.

Además, la modalidad online facilita avanzar a ritmo propio, adaptándose a las necesidades de cada participante y ampliando oportunidades laborales en el mercado digital global.