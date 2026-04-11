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Estos son todos los 61 cursos online de Google: aprende de IA, ciberseguridad, marketing y más desde casa

Los usuarios pueden acceder a formación académica y práctica a su propio ritmo y obtener certificados profesionales

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Mujer con auriculares sentada frente a laptop tomando un curso virtual en una habitación con plantas.
Los cursos online de Google permiten formarse en áreas como tecnología y marketing digital desde cualquier lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google cuenta con 61 cursos online, algunos de ellos son gratuitos y otros de pago, que te permiten acceeder a formación académica en inteligencia articificial, ciberseguridad, marketing, entre otras áreas.

Los usuarios pueden completar la formación a propio ritmo luego de acceder a la plataforma Grow with Google y así, recibir certificados al finalizar cada curso.

Los contenidos son creados por expertos de Google y se actualizan regularmente. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
Los contenidos son creados por expertos de Google y se actualizan regularmente. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Lista completa de cursos online de Google

  1. Inteligencia artificial y productividad
  2. Introducción a la IA generativa
  3. Introducción a la IA responsable
  4. Gana confianza con habilidades de autopromoción
  5. Gemini y el ciclo de vida de desarrollo de software
  6. Google para pymes
  7. Haz que tus clientes te encuentren en Internet
  8. IA para estudiantes (inglés)
  9. IA responsable: aplicando los principios de la IA con Google Cloud
  10. Cursos de Google Marketing Platform
  11. Desarrolla tus conocimientos y competencias en IA
  12. Diseño de instrucciones en Vertex AI
  13. Encuentra tu próximo trabajo
  14. Formación de Google Cloud
  15. Fundamentos de Marketing Digital
  16. Conecta con tus clientes a través del móvil
  17. Contenidos para promocionar tu empresa
  18. Curso de Desarrollo de Apps Móviles
  19. Cursos de Google Ads
  20. Cursos de Google Analytics
  21. Cursos de Google Developers
  22. Cloud Digital Leader
  23. Comercio electrónico
  24. Competencias digitales para profesionales
  25. Comunica tus ideas con técnicas de narración y diseño
  26. Comunicación empresarial
  27. Conceptos básicos de programación
  28. Certificado Profesional de Diseño de UX
  29. Certificado Profesional de Gestión de Proyectos
  30. Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información
  31. Certificados Profesionales de Google
  32. Ciberseguridad
  33. Cloud Computing
  34. Acelera tu búsqueda de empleo con la IA
  35. Amplía tu negocio a otros países
  36. Aprende a hablar en público
  37. Biblioteca de cursos de Google Cloud
  38. Centro de Aprendizaje de Google Workspace
  39. Certificado Profesional de Análisis de datos
  40. Certificado Profesional de IA
  41. Domina la IA con Gemini
  42. Fundamentos de IA
  43. Fundamentos de Prompting de Google
  44. Haz que la IA trabaje para ti (inglés)
  45. AI Boost Bites (inglés)
  46. Recursos para tu empresa de servicios
  47. Recursos para tu restaurante
  48. Saca partido a los recursos digitales en tu tienda
  49. Transformación digital para el empleo
  50. Mejora tu productividad en el trabajo
  51. Necesidades y conductas online de tus clientes
  52. Productividad Personal
  53. Professional Cloud Architect
  54. Professional Data Engineer
  55. Promociona tu empresa con publicidad online
  56. Introducción a la generación de imágenes con IA
  57. Introducción a los modelos de lenguaje extenso
  58. Introducción a los modelos de lenguaje grandes (LLM)
  59. Introducción al bienestar digital
  60. Lleva tu empresa a Internet
  61. Marketing Digital y Comercio Electrónico
Adulta mejora habilidades, capacitación virtual, diploma digital, progreso académico, grado superior en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Al finalizar, se otorga un certificado digital reconocido en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo acceder a los cursos online de Google

Acceder a los cursos online de Google es un proceso que inicia a través de la plataforma Grow with Google, que centraliza la oferta formativa de la compañía. Los usuarios pueden explorar el catálogo completo, filtrar por intereses y seleccionar el curso de su preferencia, sin requerir conocimientos previos.

Algunos programas, especialmente los certificados profesionales, se desarrollan en colaboración con la plataforma educativa Coursera. En esos casos, el usuario será redirigido a Coursera para completar el registro y acceder al contenido. Todos los cursos pueden realizarse a ritmo propio, y quienes finalicen satisfactoriamente el programa reciben un certificado digital avalado por Google.

Los cursos incluyen materiales interactivos, videos, evaluaciones y proyectos prácticos, diseñados en colaboración con expertos del sector.

La modalidad flexible de los cursos de Google facilita el aprendizaje a ritmo propio. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo
La modalidad flexible de los cursos de Google facilita el aprendizaje a ritmo propio. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Qué ventajas ofrecen los cursos de Google

Los cursos online de Google ofrecen ventajas clave para el desarrollo profesional. Permiten acceder a formación actualizada en tecnología, marketing digital y análisis de datos desde cualquier lugar y en horarios flexibles.

Muchos programas son gratuitos y, al completarlos, el usuario obtiene un certificado digital avalado por Google, reconocido internacionalmente. Los contenidos están diseñados junto a expertos del sector, lo que garantiza la calidad y relevancia de los materiales.

Además, la modalidad online facilita avanzar a ritmo propio, adaptándose a las necesidades de cada participante y ampliando oportunidades laborales en el mercado digital global.

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