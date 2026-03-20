Tecno

Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Los usuarios pueden acceder a cursos en áreas como desarrollo de aplicaciones móviles, cloud computing y productividad personal

Guardar
Google incluye diversos cursos online
Google incluye diversos cursos online gratuitos. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Google pone a disposición una variedad de cursos online gratuitos con certificación en áreas como desarrollo de aplicaciones móviles, cloud computing y productividad personal.

Quienes deseen inscribirse en alguno de estos cursos durante marzo de 2026 solo deben acceder a la plataforma Grow with Google.

Qué cursos online tiene Google que son gratis y dan certificados

Los cursos online que tiene Google que son gratis y dan certificados son:

  • Transformación digital para el empleo: Introducción a las principales áreas del sector digital y a los nuevos perfiles profesionales emergentes.
  • Google Analytics: Uso de la plataforma para recopilar y analizar datos, con el objetivo de impulsar negocios.
Los cursos de Google son
Los cursos de Google son completamente gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Google Marketing Platform: Estrategias para alcanzar objetivos de marketing y obtener certificación en la herramienta.
  • Productividad personal: Herramientas y procesos para mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo o el desarrollo de proyectos.
  • Competencias digitales para profesionales: Conocimientos básicos para adaptarse al entorno laboral digital actual.
  • Desarrollo de apps móviles: Conceptos y habilidades esenciales para crear aplicaciones para dispositivos móviles.
  • Google Ads: Capacitación en el uso de Google Ads para promocionar empresas en Internet y obtener certificaciones.
  • Biblioteca de cursos de Google Cloud: Formación en computación en la nube para transformar negocios y carreras profesionales.
Los usuarios son los que
Los usuarios son los que manejan sus tiempos para completar los cursos. (Imagen Ilustrativa Infobae).
  • Cloud Computing: Innovación y reducción de costos mediante la implementación de soluciones en la nube.
  • Comercio electrónico: Claves para digitalizar un negocio tradicional o lanzar una idea propia en línea.

Cómo inscribirse a los cursos online de Google gratis que dan certificados

Para inscribirse en los cursos online gratuitos de Google con certificación en marzo de 2026, es necesario ingresar a la plataforma Grow with Google. Una vez dentro, selecciona el curso de interés, completa el formulario de registro con tus datos y confirma la inscripción. Tras este proceso, podrás acceder al contenido y comenzar la formación elegida.

Para qué sirven estos cursos de Google

Estos cursos de Google están diseñados para desarrollar habilidades prácticas en áreas como tecnología, marketing digital, productividad y competencias laborales. Sirven para mejorar el perfil profesional, facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo o potenciar proyectos personales y empresariales.

Google también integra cursos de
Google también integra cursos de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al finalizar, los participantes obtienen un certificado que respalda los conocimientos adquiridos y puede ser incluido en currículums o perfiles profesionales.

Qué otros cursos ofrece Google

Google también ofrece cursos de pago orientados a la obtención de certificaciones profesionales en áreas de alta demanda. Algunos ejemplos son:

  • Professional Cloud Architect: Certificación para acreditar conocimientos en arquitectura de soluciones en la nube.
  • Certificado Profesional de Gestión de Proyectos: Programa avanzado en gestión de proyectos, desarrollado junto a Coursera.
  • Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información: Formación en soporte TI para preparar el ingreso al sector tecnológico.
Google tiene cursos grautitos y
Google tiene cursos grautitos y de pago. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
  • Certificados Profesionales de Google: Biblioteca de cursos avanzados con certificaciones reconocidas en el mercado laboral.
  • Ciberseguridad: Capacitación en protección de sistemas y datos frente a amenazas digitales.
  • Cloud Digital Leader: Certificación para acreditar habilidades en liderazgo y estrategias cloud.
  • Marketing Digital y Comercio Electrónico: Formación para gestionar campañas y optimizar comercios en plataformas digitales.
  • Acelera tu búsqueda de empleo con la IA: Estrategias y herramientas de IA para planificar la carrera profesional y mejorar entrevistas.
  • Certificado Profesional de Análisis de datos: Certificación avanzada en análisis de datos con proyectos prácticos.
Los usuarios pueden aprender sobre
Los usuarios pueden aprender sobre IA con los cursos de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Certificado Profesional de Diseño de UX: Programa especializado en diseño de experiencia de usuario.
  • Certificado Profesional de IA: Formación práctica en inteligencia artificial, con acceso a Google AI Pro (en inglés).
  • Fundamentos de IA: Curso introductorio sobre inteligencia artificial aplicado a la productividad laboral.
  • Fundamentos de Prompting de Google: Técnicas para crear prompts efectivos y aprovechar la IA en generación de contenidos y análisis de datos.

Temas Relacionados

GoogleCursos onlineGratisCertificadoMarzo 2026Tecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Guía segura 2026 para conectar el celular a un red WiFi sin saber la contraseña

Solo necesitas disponer de otro dispositivo, como un teléfono o una computadora, que ya esté conectado a ese internet

Guía segura 2026 para conectar

Modo otoño en WhatsApp: cómo activarlo para personalizar la app

Con Meta AI puedes crear fondos de chat personalizados y configurar notificaciones con sonidos de hojas secas

Modo otoño en WhatsApp: cómo

Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

Algunos de los títulos que se encuentran en rebaja son Cozy Grove, NieR: Automata The End of YoRHa Edition, HARVESTELLA, entre otros

Nintendo: esta es la lista

El truco oculto de Google Fotos para liberar espacio sin eliminar tus archivos de la galería

El proceso se realiza en pocos pasos y puede recuperar varios gigabytes en minutos

El truco oculto de Google

Códigos de Free Fire para el 20 al 22 de marzo: diamantes, skins, oro y más para ser el mejor jugador

Con las combinaciones alfanumericas FF6WN9QSFTHX y FM6N1B8V3C4X, los usuarios pueden obtener ventajas dentro del juego

Códigos de Free Fire para
DEPORTES
Las polémicas que pusieron a

Las polémicas que pusieron a Luis Lobo Medina en el ojo de la tormenta y el otro árbitro en la mira

Las 26 selecciones que presentaron su nueva camiseta alternativa para la Copa del Mundo 2026

Por qué Cristiano Ronaldo no fue convocado a la selección de Portugal en la última lista antes del Mundial 2026

El try más insólito de la temporada: la polémica que se generó por una jugada de cabeza en el rugby italiano

El importante cambio de reglamento que introdujo la Conmebol para la Copa Libertadores y Sudamericana

TELESHOW
Pampita compartió sus días de

Pampita compartió sus días de playa en Estados Unidos junto a Benicio y Anita: arena, mar y juegos

Graciela Alfano negocia su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Si pagan, voy y hago el show”

La reflexión íntima de Ricardo Darín al conocer a su nieto: “A lo que hemos llegado”

Raúl Lavié, Ástor Piazzolla y una alianza que desafió al tango: “Fui el primero que creyó en su música”

Anuncian la construcción de Arena Córdoba, el proyecto que redefine la vida cultural de la ciudad

INFOBAE AMÉRICA

Conozca la nueva tarjeta de

Conozca la nueva tarjeta de Mastercard para proteger a las pymes en su digitalización en América Latina

Ola de calor en el oeste de EEUU activa alertas sanitarias por temperaturas extremas en varios estados

Educación en Panamá muestra avances en cobertura pero falla en resultados

Dominicanos en el exterior podrán obtener la nueva cédula por cita a partir de mayo de 2026

Uber invertirá USD 1.250 millones en Rivian para desplegar 50.000 robotaxis en 25 ciudades de EEUU