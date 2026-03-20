Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Google incluye diversos cursos online gratuitos. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Google pone a disposición una variedad de cursos online gratuitos con certificación en áreas como desarrollo de aplicaciones móviles, cloud computing y productividad personal.

Quienes deseen inscribirse en alguno de estos cursos durante marzo de 2026 solo deben acceder a la plataforma Grow with Google.

Qué cursos online tiene Google que son gratis y dan certificados

Los cursos online que tiene Google que son gratis y dan certificados son:

Transformación digital para el empleo : Introducción a las principales áreas del sector digital y a los nuevos perfiles profesionales emergentes.

Google Analytics: Uso de la plataforma para recopilar y analizar datos, con el objetivo de impulsar negocios.

Los cursos de Google son completamente gratuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Marketing Platform : Estrategias para alcanzar objetivos de marketing y obtener certificación en la herramienta.

Productividad personal : Herramientas y procesos para mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo o el desarrollo de proyectos.

Competencias digitales para profesionales : Conocimientos básicos para adaptarse al entorno laboral digital actual.

Desarrollo de apps móviles : Conceptos y habilidades esenciales para crear aplicaciones para dispositivos móviles.

Google Ads : Capacitación en el uso de Google Ads para promocionar empresas en Internet y obtener certificaciones.

Biblioteca de cursos de Google Cloud: Formación en computación en la nube para transformar negocios y carreras profesionales.

Los usuarios son los que manejan sus tiempos para completar los cursos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cloud Computing : Innovación y reducción de costos mediante la implementación de soluciones en la nube.

Comercio electrónico: Claves para digitalizar un negocio tradicional o lanzar una idea propia en línea.

Cómo inscribirse a los cursos online de Google gratis que dan certificados

Para inscribirse en los cursos online gratuitos de Google con certificación en marzo de 2026, es necesario ingresar a la plataforma Grow with Google. Una vez dentro, selecciona el curso de interés, completa el formulario de registro con tus datos y confirma la inscripción. Tras este proceso, podrás acceder al contenido y comenzar la formación elegida.

Para qué sirven estos cursos de Google

Estos cursos de Google están diseñados para desarrollar habilidades prácticas en áreas como tecnología, marketing digital, productividad y competencias laborales. Sirven para mejorar el perfil profesional, facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo o potenciar proyectos personales y empresariales.

Google también integra cursos de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, al finalizar, los participantes obtienen un certificado que respalda los conocimientos adquiridos y puede ser incluido en currículums o perfiles profesionales.

Qué otros cursos ofrece Google

Google también ofrece cursos de pago orientados a la obtención de certificaciones profesionales en áreas de alta demanda. Algunos ejemplos son:

Professional Cloud Architect : Certificación para acreditar conocimientos en arquitectura de soluciones en la nube.

Certificado Profesional de Gestión de Proyectos : Programa avanzado en gestión de proyectos, desarrollado junto a Coursera .

Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información: Formación en soporte TI para preparar el ingreso al sector tecnológico.

Google tiene cursos grautitos y de pago. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Certificados Profesionales de Google : Biblioteca de cursos avanzados con certificaciones reconocidas en el mercado laboral.

Ciberseguridad : Capacitación en protección de sistemas y datos frente a amenazas digitales.

Cloud Digital Leader : Certificación para acreditar habilidades en liderazgo y estrategias cloud.

Marketing Digital y Comercio Electrónico : Formación para gestionar campañas y optimizar comercios en plataformas digitales.

Acelera tu búsqueda de empleo con la IA : Estrategias y herramientas de IA para planificar la carrera profesional y mejorar entrevistas.

Certificado Profesional de Análisis de datos: Certificación avanzada en análisis de datos con proyectos prácticos.

Los usuarios pueden aprender sobre IA con los cursos de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Certificado Profesional de Diseño de UX : Programa especializado en diseño de experiencia de usuario.

Certificado Profesional de IA : Formación práctica en inteligencia artificial, con acceso a Google AI Pro (en inglés).

Fundamentos de IA : Curso introductorio sobre inteligencia artificial aplicado a la productividad laboral.

Fundamentos de Prompting de Google: Técnicas para crear prompts efectivos y aprovechar la IA en generación de contenidos y análisis de datos.