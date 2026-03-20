Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Google pone a disposición una variedad de cursos online gratuitos con certificación en áreas como desarrollo de aplicaciones móviles, cloud computing y productividad personal.
Quienes deseen inscribirse en alguno de estos cursos durante marzo de 2026 solo deben acceder a la plataforma Grow with Google.
Qué cursos online tiene Google que son gratis y dan certificados
Los cursos online que tiene Google que son gratis y dan certificados son:
- Transformación digital para el empleo: Introducción a las principales áreas del sector digital y a los nuevos perfiles profesionales emergentes.
- Google Analytics: Uso de la plataforma para recopilar y analizar datos, con el objetivo de impulsar negocios.
- Google Marketing Platform: Estrategias para alcanzar objetivos de marketing y obtener certificación en la herramienta.
- Productividad personal: Herramientas y procesos para mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo o el desarrollo de proyectos.
- Competencias digitales para profesionales: Conocimientos básicos para adaptarse al entorno laboral digital actual.
- Desarrollo de apps móviles: Conceptos y habilidades esenciales para crear aplicaciones para dispositivos móviles.
- Google Ads: Capacitación en el uso de Google Ads para promocionar empresas en Internet y obtener certificaciones.
- Biblioteca de cursos de Google Cloud: Formación en computación en la nube para transformar negocios y carreras profesionales.
- Cloud Computing: Innovación y reducción de costos mediante la implementación de soluciones en la nube.
- Comercio electrónico: Claves para digitalizar un negocio tradicional o lanzar una idea propia en línea.
Cómo inscribirse a los cursos online de Google gratis que dan certificados
Para inscribirse en los cursos online gratuitos de Google con certificación en marzo de 2026, es necesario ingresar a la plataforma Grow with Google. Una vez dentro, selecciona el curso de interés, completa el formulario de registro con tus datos y confirma la inscripción. Tras este proceso, podrás acceder al contenido y comenzar la formación elegida.
Para qué sirven estos cursos de Google
Estos cursos de Google están diseñados para desarrollar habilidades prácticas en áreas como tecnología, marketing digital, productividad y competencias laborales. Sirven para mejorar el perfil profesional, facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo o potenciar proyectos personales y empresariales.
Además, al finalizar, los participantes obtienen un certificado que respalda los conocimientos adquiridos y puede ser incluido en currículums o perfiles profesionales.
Qué otros cursos ofrece Google
Google también ofrece cursos de pago orientados a la obtención de certificaciones profesionales en áreas de alta demanda. Algunos ejemplos son:
- Professional Cloud Architect: Certificación para acreditar conocimientos en arquitectura de soluciones en la nube.
- Certificado Profesional de Gestión de Proyectos: Programa avanzado en gestión de proyectos, desarrollado junto a Coursera.
- Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información: Formación en soporte TI para preparar el ingreso al sector tecnológico.
- Certificados Profesionales de Google: Biblioteca de cursos avanzados con certificaciones reconocidas en el mercado laboral.
- Ciberseguridad: Capacitación en protección de sistemas y datos frente a amenazas digitales.
- Cloud Digital Leader: Certificación para acreditar habilidades en liderazgo y estrategias cloud.
- Marketing Digital y Comercio Electrónico: Formación para gestionar campañas y optimizar comercios en plataformas digitales.
- Acelera tu búsqueda de empleo con la IA: Estrategias y herramientas de IA para planificar la carrera profesional y mejorar entrevistas.
- Certificado Profesional de Análisis de datos: Certificación avanzada en análisis de datos con proyectos prácticos.
- Certificado Profesional de Diseño de UX: Programa especializado en diseño de experiencia de usuario.
- Certificado Profesional de IA: Formación práctica en inteligencia artificial, con acceso a Google AI Pro (en inglés).
- Fundamentos de IA: Curso introductorio sobre inteligencia artificial aplicado a la productividad laboral.
- Fundamentos de Prompting de Google: Técnicas para crear prompts efectivos y aprovechar la IA en generación de contenidos y análisis de datos.