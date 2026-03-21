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Google libera 12 certificados gratis: aprende ciberseguridad y diseño UX desde casa

Las persona interesadas en iniciar esta formación académica y práctica, deben ingresar a la plataforma Grow with Google

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Los cursos de Google permiten
Los cursos de Google permiten adquirir habilidades digitales clave con validez internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ofrece cursos en línea con certificado, algunos gratuitos y otros de pago. Estas capacitaciones abarcan áreas como computación en la nube, productividad personal, diseño UX, ciberseguridad, diseño de aplicaciones móviles y Google Ads, entre otros temas que pueden aumentar tus oportunidades laborales o ampliar tus conocimientos.

Para acceder a estos cursos, debes ingresar a Grow with Google con tu cuenta de Google y seleccionar el programa de tu interés.

A continuación, se presenta la lista completa de cursos online con certificado, tanto gratuitos como de pago, disponibles a marzo de 2026.

Existen opciones gratuitas y de
Existen opciones gratuitas y de pago para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Cursos online de Google gratis que dan certificado

Los cursos gratuitos de Google con certificado incluyen:

  • Cursos de Google Analytics: Aprende a utilizar Google Analytics para recopilar y analizar datos de forma inteligente y potenciar tu negocio.
  • Cursos de Google Marketing Platform: Capacítate para alcanzar objetivos de marketing y obtén certificados de Google Marketing Platform.
  • Guía básica de recursos digitales: Descubre acciones concretas para mejorar los resultados de tu empresa en Internet.
  • Productividad Personal: Conoce herramientas y procesos para incrementar tu productividad en la búsqueda de empleo o el desarrollo de proyectos.
Google cubre áreas como análisis
Google cubre áreas como análisis de datos, marketing digital, ciberseguridad y desarrollo de apps. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Transformación digital para el empleo: Explora las áreas clave del sector digital y los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo.
  • YouTube Creators: Aprende todo lo necesario para crear contenido, desarrollar una comunidad y monetizar en YouTube.
  • Biblioteca de cursos de Google Cloud: Accede a una biblioteca de cursos y certificados en computación en la nube para transformar tu carrera y tu empresa.
  • Cloud Computing: Descubre cómo innovar y reducir costos en tu empresa a través de la computación en la nube.
  • Comercio electrónico: Capacítate para convertir un negocio tradicional en uno online o lanzar tu propia idea en Internet.
  • Competencias digitales para profesionales: Desarrolla habilidades digitales básicas para adaptarte al entorno laboral actual.
  • Curso de Desarrollo de Apps Móviles: Aprende los fundamentos y habilidades necesarias para crear aplicaciones móviles.
  • Cursos de Google Ads: Domina Google Ads para promocionar tu empresa en Internet y accede a certificaciones oficiales.Curso online de Google de pago que dan certificado

Google también ofrece estos cursos de pago con certificado:

  • Professional Cloud Architect Permite certificarte como arquitecto profesional de la nube, validando tus conocimientos y habilidades para diseñar, desarrollar y administrar soluciones en la nube.
Con estos cursos, es posible
Con estos cursos, es posible mejorar la empleabilidad y ampliar oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Certificado Profesional de Gestión de Proyectos Ofrece formación avanzada en la gestión de proyectos, ideal para quienes buscan liderar equipos y coordinar iniciativas en entornos laborales dinámicos. El curso se realiza en colaboración con Coursera.
  • Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información Capacita para desempeñarse en el soporte técnico, abarcando habilidades esenciales para resolver problemas técnicos y brindar asistencia en el sector TI. Se imparte junto a Coursera.
  • Certificados Profesionales de Google Incluye una biblioteca de cursos avanzados para obtener certificaciones reconocidas, orientadas a mejorar la empleabilidad en el mercado laboral digital.
  • Ciberseguridad Forma en competencias clave para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades informáticas, así como en las técnicas más utilizadas para proteger sistemas y datos.
Hay cursos sobre ciberseguridad disponibles.
Hay cursos sobre ciberseguridad disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Cloud Digital Leader Esta certificación acredita tus conocimientos sobre los servicios en la nube, su impacto en la transformación digital y cómo aplicarlos en distintos sectores.
  • Marketing Digital y Comercio Electrónico Enseña a utilizar plataformas digitales para comercializar productos, vender en línea y captar nuevos clientes de manera eficaz.
  • Certificado Profesional de IA Permite dominar la inteligencia artificial mediante tareas prácticas y la creación de un portafolio de proyectos reales. Incluye tres meses de acceso a Google AI Pro (sujeto a condiciones). Disponible en inglés.
  • Fundamentos de IA Curso introductorio para aprender de expertos de Google y adquirir habilidades básicas de inteligencia artificial aplicables al entorno laboral, sin requerir experiencia previa.
Los cursos incluyen contenido práctico
Los cursos incluyen contenido práctico y evaluaciones para validar el dominio de cada tema. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fundamentos de Prompting de Google Enseña a crear peticiones efectivas para la IA en cinco pasos, facilitando la generación de contenido, el análisis de datos y la síntesis de información.
  • Acelera tu búsqueda de empleo con la IA Ofrece estrategias y herramientas impulsadas por inteligencia artificial para planificar tu carrera, identificar y comunicar tus capacidades, y prepararte para entrevistas laborales.
  • Certificado Profesional de Análisis de datos Brinda formación avanzada en análisis de datos, ideal para quienes desean especializarse en el procesamiento, interpretación y visualización de datos en el ámbito profesional.
  • Certificado Profesional de Diseño de UX Capacita en el diseño de experiencia de usuario (UX), cubriendo desde la investigación hasta el prototipado y la evaluación de productos digitales, con aval de Google y Coursera.

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