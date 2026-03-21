Google libera 12 certificados gratis: aprende ciberseguridad y diseño UX desde casa

Los cursos de Google permiten adquirir habilidades digitales clave con validez internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ofrece cursos en línea con certificado, algunos gratuitos y otros de pago. Estas capacitaciones abarcan áreas como computación en la nube, productividad personal, diseño UX, ciberseguridad, diseño de aplicaciones móviles y Google Ads, entre otros temas que pueden aumentar tus oportunidades laborales o ampliar tus conocimientos.

Para acceder a estos cursos, debes ingresar a Grow with Google con tu cuenta de Google y seleccionar el programa de tu interés.

A continuación, se presenta la lista completa de cursos online con certificado, tanto gratuitos como de pago, disponibles a marzo de 2026.

Existen opciones gratuitas y de pago para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Cursos online de Google gratis que dan certificado

Los cursos gratuitos de Google con certificado incluyen:

Cursos de Google Analytics : Aprende a utilizar Google Analytics para recopilar y analizar datos de forma inteligente y potenciar tu negocio.

Cursos de Google Marketing Platform : Capacítate para alcanzar objetivos de marketing y obtén certificados de Google Marketing Platform.

Guía básica de recursos digitales : Descubre acciones concretas para mejorar los resultados de tu empresa en Internet.

Productividad Personal: Conoce herramientas y procesos para incrementar tu productividad en la búsqueda de empleo o el desarrollo de proyectos.

Google cubre áreas como análisis de datos, marketing digital, ciberseguridad y desarrollo de apps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformación digital para el empleo : Explora las áreas clave del sector digital y los nuevos perfiles profesionales que están surgiendo.

YouTube Creators : Aprende todo lo necesario para crear contenido, desarrollar una comunidad y monetizar en YouTube.

Biblioteca de cursos de Google Cloud : Accede a una biblioteca de cursos y certificados en computación en la nube para transformar tu carrera y tu empresa.

Cloud Computing : Descubre cómo innovar y reducir costos en tu empresa a través de la computación en la nube.

Comercio electrónico : Capacítate para convertir un negocio tradicional en uno online o lanzar tu propia idea en Internet.

Competencias digitales para profesionales : Desarrolla habilidades digitales básicas para adaptarte al entorno laboral actual.

Curso de Desarrollo de Apps Móviles : Aprende los fundamentos y habilidades necesarias para crear aplicaciones móviles.

Cursos de Google Ads: Domina Google Ads para promocionar tu empresa en Internet y accede a certificaciones oficiales.Curso online de Google de pago que dan certificado

Google también ofrece estos cursos de pago con certificado:

Professional Cloud Architect Permite certificarte como arquitecto profesional de la nube, validando tus conocimientos y habilidades para diseñar, desarrollar y administrar soluciones en la nube.

Con estos cursos, es posible mejorar la empleabilidad y ampliar oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Certificado Profesional de Gestión de Proyectos Ofrece formación avanzada en la gestión de proyectos, ideal para quienes buscan liderar equipos y coordinar iniciativas en entornos laborales dinámicos. El curso se realiza en colaboración con Coursera.

Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información Capacita para desempeñarse en el soporte técnico, abarcando habilidades esenciales para resolver problemas técnicos y brindar asistencia en el sector TI. Se imparte junto a Coursera.

Certificados Profesionales de Google Incluye una biblioteca de cursos avanzados para obtener certificaciones reconocidas, orientadas a mejorar la empleabilidad en el mercado laboral digital.

Ciberseguridad Forma en competencias clave para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades informáticas, así como en las técnicas más utilizadas para proteger sistemas y datos.

Hay cursos sobre ciberseguridad disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cloud Digital Leader Esta certificación acredita tus conocimientos sobre los servicios en la nube, su impacto en la transformación digital y cómo aplicarlos en distintos sectores.

Marketing Digital y Comercio Electrónico Enseña a utilizar plataformas digitales para comercializar productos, vender en línea y captar nuevos clientes de manera eficaz.

Certificado Profesional de IA Permite dominar la inteligencia artificial mediante tareas prácticas y la creación de un portafolio de proyectos reales. Incluye tres meses de acceso a Google AI Pro (sujeto a condiciones). Disponible en inglés.

Fundamentos de IA Curso introductorio para aprender de expertos de Google y adquirir habilidades básicas de inteligencia artificial aplicables al entorno laboral, sin requerir experiencia previa.

Los cursos incluyen contenido práctico y evaluaciones para validar el dominio de cada tema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundamentos de Prompting de Google Enseña a crear peticiones efectivas para la IA en cinco pasos, facilitando la generación de contenido, el análisis de datos y la síntesis de información.

Acelera tu búsqueda de empleo con la IA Ofrece estrategias y herramientas impulsadas por inteligencia artificial para planificar tu carrera, identificar y comunicar tus capacidades, y prepararte para entrevistas laborales.

Certificado Profesional de Análisis de datos Brinda formación avanzada en análisis de datos, ideal para quienes desean especializarse en el procesamiento, interpretación y visualización de datos en el ámbito profesional.

Certificado Profesional de Diseño de UX Capacita en el diseño de experiencia de usuario (UX), cubriendo desde la investigación hasta el prototipado y la evaluación de productos digitales, con aval de Google y Coursera.