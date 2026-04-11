Tecno

Copa Libertadores 2026: cómo configurar tu televisor para vivir los partidos como si estuvieras en el estadio

Con simples cambios en imagen y sonido, los hinchas pueden transformar su sala en un espacio más inmersivo

Guardar
Un hombre de espaldas, sentado en un sofá, viendo un partido de fútbol en un televisor de pantalla grande en una sala oscura con luz azul.
Puedes configurar el televisor a "modo deportes" para ver mejor la Copa Libertadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya está en marcha y, con muchos encuentros disputándose fuera de casa o en horarios poco accesibles, ver los partidos desde el hogar se ha convertido en la principal alternativa para los hinchas.

En este escenario, la configuración del televisor y su correcta ubicación dentro del espacio cobran un papel clave para lograr una experiencia más inmersiva, cercana a la del estadio.

Especialistas del sector tecnológico coinciden en que no basta con tener un televisor moderno: la forma en que se instala y se ajusta puede marcar una diferencia sustancial en la calidad de imagen, la percepción del movimiento y el sonido ambiente durante los partidos. Desde la distancia de visualización hasta la activación de modos específicos, cada detalle influye en cómo se vive el fútbol en casa.

Un hombre de espaldas, con una camiseta gris, está sentado en un sofá viendo un partido de fútbol en vivo en una televisión, donde se distingue claramente el logo de YouTube.
La forma en que se instala y ajusta el televisor puede marcar la diferencia de cómo ves los partidos de las Copa Libertadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para disfrutar cada gol, jugada e instante como si se estuviera en el estadio, es clave contar con un televisor con tecnología que se adapte al contenido. En el caso del fútbol, los modos deportivos ajustan automáticamente parámetros como brillo, contraste y sonido para transmitir mejor la energía del juego”, explicó Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú.

A partir de estas recomendaciones, se pueden identificar algunos aspectos fundamentales para optimizar la experiencia durante la transmisión de los partidos:

1. Elegir el tamaño adecuado según la distancia

Antes de configurar cualquier parámetro, es fundamental considerar la relación entre el tamaño del televisor y la distancia desde donde se observa. Una pantalla demasiado pequeña puede limitar la percepción del juego, mientras que una demasiado grande en un espacio reducido puede resultar incómoda.

Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
El tamaño del televisor y la distancia desde donde se mira puede marcar la diferencia para ver fútbol. - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Como referencia, para una distancia cercana a los 2.3 metros se recomienda un televisor de aproximadamente 75 pulgadas. Si la separación es de unos 2.6 metros, una pantalla de 85 pulgadas puede ofrecer mejores resultados. En espacios más amplios, de al menos 3 metros, se pueden aprovechar televisores de 98 pulgadas para una experiencia más envolvente.

2. Ubicación y ergonomía: claves para largas transmisiones

Una vez definido el tamaño, la ubicación del televisor es otro factor determinante. La pantalla debe estar alineada a la altura de los ojos para evitar fatiga visual, especialmente durante partidos que pueden extenderse por más de 90 minutos.

El uso de soportes de pared o bases ajustables permite mejorar el ángulo de visión y garantizar que todos los espectadores tengan una perspectiva cómoda. Además, reducir reflejos de luz directa ayuda a mantener la claridad de la imagen en todo momento.

Hombre apuntando al televisor con el control remoto desde su sillón (Imágen ilustrativa Infobae)
La ubicación del televisor es importante al momento de instalarlo en el hogar. (Imágen ilustrativa Infobae)

3. Aprovechar los modos de imagen para deportes

Muchos televisores actuales incorporan configuraciones específicas para contenido deportivo. Estos modos están diseñados para optimizar la fluidez de la imagen, un aspecto clave en transmisiones con movimientos rápidos como el fútbol.

El procesamiento de imagen en estos perfiles suele mejorar la nitidez, reducir el desenfoque en jugadas veloces y ajustar los colores para resaltar el césped, los uniformes y los detalles del campo de juego.

4. Activar el “Modo Deportes” o equivalente

Dentro de las configuraciones del televisor, suele existir una opción denominada “Modo Deportes” o “Fútbol”. Esta función ajusta automáticamente parámetros como brillo, contraste y definición, además de modificar el audio para recrear el ambiente del estadio.

Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
El "Modo Deportes" es importante activarlo en el televisor antes de ver un partido de la Copa Libertadores. (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado es una experiencia más envolvente, donde se perciben con mayor claridad los cánticos, el sonido del balón y la intensidad del partido. Esta opción se encuentra generalmente en el menú de imagen o configuración avanzada del equipo.

5. El sonido también marca la diferencia

Más allá de la imagen, el audio cumple un rol fundamental. Ajustar el volumen, activar modos envolventes o complementar con barras de sonido puede potenciar la sensación de estar en una tribuna.

En conjunto, estas configuraciones permiten transformar la experiencia de ver fútbol en casa. Con pequeños ajustes técnicos y una correcta disposición del televisor, es posible acercarse a la intensidad del estadio sin salir del hogar, en un contexto donde la televisión se consolida como el principal punto de encuentro para seguir cada partido.

Temas Relacionados

TelevisorCopa Libertadores 2026Lo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, revela cómo la compañía logró liderar la carrera de la IA

La compañía unificó equipos, recursos y capacidad de cómputo para responder a un entorno que califica como el más competitivo de su historia

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, revela cómo la compañía logró liderar la carrera de la IA

Google Maps ahora te ayuda a escribir reseñas con Gemini: así funciona

La inteligencia artificial de Google ahora puede seleccionar las mejores imágenes de los lugares visitados y generar pies de fotos

Google Maps ahora te ayuda a escribir reseñas con Gemini: así funciona

De la banca digital al estadio: así ingresó Nubank en el deporte

La fintech de origen brasilero ahora tiene los derechos de nombre de la arena de la Sociedade Esportiva Palmeiras en Brasil

De la banca digital al estadio: así ingresó Nubank en el deporte

La nueva batería de estado sólido que promete 100 años de energía para dispositivos de bajo consumo

El depósito energético aprovecha la desintegración radiactiva del níquel-63 para generar electricidad de forma sostenida

La nueva batería de estado sólido que promete 100 años de energía para dispositivos de bajo consumo

Usa dos cuentas de WhatsApp en un solo celular: aplica para iOS y Android

La opción multicuenta ya está disponible tanto en Android como en iOS, con un proceso de configuración simple desde el menú de ajustes

Usa dos cuentas de WhatsApp en un solo celular: aplica para iOS y Android
DEPORTES
El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

El inesperado guiño de Carlo Ancelotti a Neymar a 63 días del debut de Brasil en el Mundial 2026

La selección de Italia comienza su reconstrucción: busca convocar a una estrella del fútbol brasileño

Ajedrez: Faustino Oro ganó otra vez en el Abierto de Menorca, pero su título de gran maestro deberá esperar

Boca Juniors recibirá a Independiente en un duelo clave en la Bombonera: hora, TV y posibles formaciones

“Acá matamos por dos cosas”: el crudo relato de una figura del fútbol italiano de su paso por la cárcel

TELESHOW
Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

Mirtha Legrand fue a ver Rocky y sorprendió a Nico Vázquez: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

INFOBAE AMÉRICA

Este estado lidera el aumento de precios de vivienda en EEUU mientras el mercado inmobiliario se desacelera

Este estado lidera el aumento de precios de vivienda en EEUU mientras el mercado inmobiliario se desacelera

Reino Unido frenó el acuerdo para entregar las islas Chagos a Mauricio tras la oposición de Trump

Donald Trump dijo que EEUU está “comenzando el proceso de desminado” del estrecho de Ormuz

María Corina Machado: “No hay represión que pueda detener las demandas de los venezolanos”

Condenaron a 10 años de cárcel al ex ministro de Medioambiente de Bolivia acusado de recibir sobornos