¿Tu televisor está cada vez más lento? el truco para limpiar la memoria y mejorar el rendimiento

Por qué tu Smart TV se vuelve lenta con el tiempo y cómo solucionarlo en tres pasos - (Imágen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de tener un televisor inteligente suele comenzar con fluidez, rapidez en los menús y tiempos mínimos de carga en aplicaciones como Netflix. Sin embargo, tras unos meses de uso, muchos usuarios notan que el sistema se vuelve más lento, con menús que se congelan, demoras al cambiar de fuente y plataformas de streaming que tardan demasiado en cargar.

Este fenómeno, lejos de responder únicamente al envejecimiento del hardware, suele estar relacionado con la acumulación de procesos y datos temporales en la memoria interna del televisor.

La importancia de entender y solucionar este problema radica en que, al igual que ocurre con un smartphone o una laptop, limpiar la memoria y forzar un reinicio real puede devolverle a tu Smart TV la velocidad y estabilidad del primer día.

Con el fin del soporte en modelos antiguos, reiniciar y actualizar la TV es imprescindible para no perder acceso, proteger tus datos y mantener la velocidad que esperas en tus aplicaciones favoritas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mantener una buena gestión de la memoria es fundamental para evitar vulnerabilidades de seguridad y asegurar la compatibilidad con aplicaciones que, como Netflix, actualizan constantemente sus requisitos técnicos.

El error del stand by y la memoria saturada

Muchos usuarios apagan su televisor presionando el botón rojo del mando a distancia, creyendo que así desconectan completamente el aparato. En realidad, la mayoría de las Smart TV modernas solo entran en modo reposo (stand by): la pantalla se apaga, pero el sistema operativo y las aplicaciones quedan activas en segundo plano.

Las apps utilizadas durante días o semanas no se cierran, permanecen congeladas y consumen memoria RAM. Paralelamente, cada vez que accedes a una plataforma de streaming, el televisor almacena datos temporales (caché) para cargar portadas y menús más rápido la próxima vez.

Con el paso del tiempo, este cúmulo de procesos y archivos temporales satura la memoria, provocando lentitud, bloqueos y problemas de respuesta en el sistema.

Limpieza de memoria: reinicio total y métodos efectivos

El truco para que tu Smart TV funcione como nueva: limpieza de memoria y reinicio físico explicado paso a paso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución más efectiva para recuperar la velocidad original del televisor es un vaciado completo de la memoria saturada. A continuación, los métodos más recomendados según expertos y fabricantes:

1. Ciclo de energía (Power Cycle)

Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente con el televisor encendido y espera al menos 60 segundos antes de volver a conectarlo. Este procedimiento descarga los condensadores internos y obliga a la placa base a reiniciar el sistema operativo desde cero, cerrando aplicaciones congeladas y eliminando la memoria caché acumulada.

2. Reinicio forzado desde el mando

En marcas como Samsung y LG, puedes mantener pulsado el botón de apagado del mando durante 5 a 10 segundos. El televisor se apagará y, al encenderse, mostrará el logotipo de la marca, señal de que realizó un reinicio limpio. Este método es equivalente a reiniciar un smartphone y cierra procesos en segundo plano.

3. Reinicio desde el menú de ajustes

En sistemas como Android TV (Sony, Philips, TCL), accede a los Ajustes, busca la opción de Sistema o Preferencias del dispositivo y selecciona “Reiniciar”. Es un ciclo de apagado de software similar al de los métodos anteriores.

Por qué es importante este mantenimiento

Realizar un reinicio real de la TV al menos una vez al mes ayuda a mantenerla ágil, evita saturación de memoria y reduce la posibilidad de errores en las aplicaciones. Esto es especialmente relevante ahora que servicios como Netflix han anunciado que, desde el 10 de abril de 2026, dejarán de funcionar en modelos de televisores y teléfonos con sistemas operativos antiguos que no reciban actualizaciones.

Realizar mantenimiento regular al televisor evita la saturación de procesos, mejora la compatibilidad con apps y reduce riesgos de seguridad en la era del entretenimiento digital en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hardware antiguo no solo enfrenta problemas de compatibilidad, también deja de recibir parches de seguridad, exponiendo a los usuarios a riesgos de ciberataques y limitando la experiencia digital.

¿Qué modelos quedarán sin Netflix?

La decisión de Netflix afecta a modelos de Apple TV de primeras generaciones, televisores Panasonic y LG fabricados antes de 2015, y a la serie Smart TV EOS de Samsung (2012-2015). También afecta a varias versiones Bravia de Sony. En smartphones, solo los dispositivos Android con versión 7.0 o superior y iPhone X o más recientes tendrán acceso a la app.

Recomendaciones finales

Realiza un reinicio físico completo regularmente.

Mantén el sistema operativo actualizado siempre que sea posible.

Considera actualizar tu televisor o smartphone si ya no recibe soporte.

No instales aplicaciones desde fuentes no oficiales para evitar vulnerabilidades.

Si notas lentitud persistente, realiza una restauración de fábrica (previo respaldo de datos).

El televisor dejó de ser un simple receptor de señal para transformarse en un ordenador con acceso a internet, almacenamiento y aplicaciones. Mantenerlo optimizado es clave para evitar frustración y aprovechar al máximo la era del streaming y los servicios digitales.