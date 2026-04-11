Apple ya estaría iniciando la producción de su esperado iPhone plegable

El diseño tipo libro incluirá una pantalla interior de 7,8 pulgadas y exterior de 5,5 pulgadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple habría dado la orden de producción para su primer iPhone plegable, lo cual apunta a que el dispositivo llegará en septiembre de 2026. Asimismo, se ha difundido por primera vez las medidas exactas del pliegue en la pantalla.

La información ha sido revelada por Fixed Focus Digital, usuario reconocido por su historial en filtraciones sobre productos de la marca, a través de la red social Weibo. De acuerdo con los detalles obtenidos, la compañía ya reservó línea de ensamblaje y realiza pruebas en fábrica, lo que representa la fase previa al inicio de la fabricación en masa.

La confirmación de un lanzamiento inminente

La orden de producción de Apple marca una decisión irreversible: el iPhone plegable ya tiene fecha de presentación y aparecerá junto a la próxima generación de la familia Pro, los iPhone 18 Pro, en septiembre de 2026. Este procedimiento de producción anticipada permite a la empresa validar procesos de ensamblaje y ajustar los detalles antes de iniciar la fabricación a gran escala. El movimiento se interpreta como una señal de confianza absoluta en la madurez del proyecto.

El lanzamiento del iPhone plegable, según los informes, está previsto para septiembre de 2026. (Reuters)

Uno de los datos clave es que Apple confirmó la llegada de su primer iPhone plegable para septiembre de 2026, tras iniciar la fase de preproducción y pruebas en fábrica. El dispositivo, presentado junto con la familia iPhone 18 Pro, incorpora una pantalla cuyo pliegue será casi invisible y utiliza una tecnología exclusiva de Samsung Display.

El pliegue: menos de 0,15 milímetros y casi invisible

Uno de los elementos más esperados era el dato exacto sobre la marca del pliegue, un defecto visible y perceptible que afecta a todos los dispositivos plegables del mercado.

El iPhone plegable de Apple tendrá una profundidad de pliegue inferior a 0,15 mm y un ángulo menor a 2,5 grados. Para dimensionar, el grosor de un cabello humano varía entre 0,06 y 0,1 mm, lo que indica que la marca será casi imperceptible al tacto y la vista. El reducido ángulo garantiza que la pantalla, al desplegarse, tendrá una transición prácticamente plana.

Ningún fabricante rival, incluidos Samsung y Google con sus Galaxy Z Fold y Pixel Fold, publica cifras oficiales sobre estos parámetros, lo que dificulta una comparación exacta. Sin embargo, fuentes del sector indican que hasta el momento, ningún plegable había alcanzado un nivel de invisibilidad similar en el pliegue. Esta diferencia podría marcar un estándar en la industria.

Apple integrará Touch ID en el botón de encendido y prescindirá de Face ID en su nuevo plegable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología exclusiva de Samsung Display para Apple

El avance técnico detrás de estos datos reside en el panel utilizado. Según la filtración, Apple emplea una nueva pantalla desarrollada por Samsung Display que nunca había sido utilizada en teléfonos plegables. Esta tecnología se diseñó específicamente para minimizar el surco en la zona de doblez y Apple sería el primer cliente en implementarla en un producto comercial.

La colaboración retoma estrategias anteriores, donde la firma estadounidense accedió antes que la competencia a componentes exclusivos en pantallas OLED y otros elementos de visualización.

El año pasado, los medios especializados ya anticipaban que Apple había encontrado una solución al desafío del pliegue. La información actual refuerza esa hipótesis con datos concretos y medibles.

El iPhone plegable será uno de los móviles más delgados de su categoría, con solo 4,5 mm de grosor desplegado. (Reuters)

Características y diseño: lo que se sabe hasta ahora

Más allá de la innovación en la pantalla, el nuevo iPhone plegable presentará una pantalla interior de 7,8 pulgadas, acompañada de un panel exterior de 5,5 pulgadas, y diseño tipo libro. El dispositivo contará con dos cámaras traseras y prescindirá de Face ID, integrando Touch ID en el botón de encendido. El grosor será de apenas 4,5 mm desplegado y entre 9 y 9,5 mm cerrado, situándose entre los teléfonos más delgados de su segmento.

La estrategia de Apple no ha consistido en ser la primera en el segmento de los teléfonos plegables, sino en observar las propuestas de la competencia, identificar los principales errores y esperar el momento adecuado para lanzar su propio modelo. La precisión de los datos sobre el pliegue refuerza la apuesta de la compañía por diferenciarse por la calidad de la experiencia visual.