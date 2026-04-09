Apple lanza iOS 26.4.1: lista completa de novedades y modelos de iPhone compatibles

Apple lanzó iOS 26.4.1 para iPhone con nuevos idiomas en Mensajes, función de conciertos en Apple Music y ocho emojis. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Apple lanzó iOS 26.4.1 para iPhone, incorporando novedades como nuevos idiomas para la traducción en vivo en Mensajes, una función de conciertos en Apple Music y ocho emojis. La actualización también incluye correcciones de errores y mejoras de seguridad para los dispositivos iPhone.

Cuáles son las novedades de iOS 26.4.1 para iPhone

La actualización iOS 26.4.1 para iPhone llega con varias novedades y mejoras. Entre las funciones destacadas se encuentran nuevos idiomas para la traducción en vivo en Mensajes, la función de conciertos en Apple Music y la incorporación de ocho nuevos emojis: orca, bailarín de ballet, trombón, cofre del tesoro, nube de pelea, deslizamiento de tierra, Pie Grande y una cara distorsionada.

Además de estas novedades, la actualización corrige errores y refuerza la seguridad del dispositivo.

La actualización también soluciona errores y mejora la seguridad del iPhone. (Apple)

Según informes de desarrolladores, iOS 26.4 presentaba un fallo que impedía recibir notificaciones de cambios en los datos de iCloud, afectando la sincronización entre dispositivos.

Con iOS 26.4.1, Apple soluciona específicamente un problema en el framework CloudKit, restaurando la correcta sincronización de contraseñas y otros datos almacenados en iCloud. Actualizar a esta versión es clave para mantener el iPhone seguro y con un funcionamiento óptimo.

Qué modelos son compatibles con iOS 26.4.1

iOS 26.4.1 puede instalarse en iPhone 11 y versiones más recientes, como los iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17 y los iPhone SE de segunda y tercera generación.

Cómo actualizar mi iPhone a iOS 26.4.1

Para actualizar tu iPhone a iOS 26.4.1, sigue estos pasos:

Asegúrate de que tu dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi estable y tenga suficiente batería, o mantenlo enchufado al cargador. Abre la app Configuración en tu iPhone. Ve a General y selecciona Actualización de software. Si la actualización a iOS 26.4.1 está disponible, aparecerá en pantalla. Pulsa Descargar e instalar. Ingresa tu código de acceso si es necesario y acepta los términos y condiciones. Espera a que se complete la descarga y la instalación; el iPhone se reiniciará automáticamente.

Recuerda hacer una copia de seguridad antes de actualizar para proteger tus datos.

Haz una copia de seguridad antes de actualizar para resguardar tus datos. (Apple)

Por qué es importante mantener el iPhone actualizado

Mantener el iPhone actualizado es fundamental para garantizar la seguridad, el rendimiento y la compatibilidad del dispositivo. Cada actualización de iOS incluye parches que corrigen vulnerabilidades y errores detectados, protegiendo tus datos frente a amenazas y ataques informáticos.

Además, las nuevas versiones optimizan el funcionamiento del sistema, mejoran la estabilidad y añaden funciones que mantienen tu iPhone al día con las últimas innovaciones.

Actualizar el iPhone es clave para asegurar su seguridad, funcionamiento y compatibilidad. REUTERS/Maxim Shemetov

No actualizar puede dejar el dispositivo expuesto a riesgos de seguridad y limitar el acceso a aplicaciones o servicios. Por eso, instalar siempre la versión más reciente ayuda a proteger tu información y a disfrutar de una experiencia óptima y segura.

Cuál fue el error que corrigió Apple con iOS 26.4.1

Con iOS 26.4.1,Applecorrigió un error relacionado con el framework CloudKit que afectaba la sincronización de datos en iCloud. Este fallo impedía que los dispositivos con iOS/iPadOS 26.4 recibieran notificaciones sobre cambios en los datos almacenados en iCloud, lo que provocaba problemas al actualizar información como contraseñas y otros datos entre diferentes dispositivos.

La actualización 26.4.1 soluciona este inconveniente, restableciendo la correcta sincronización y mejorando la seguridad y el funcionamiento del iPhone.

Apple anunció que la WWDC 2026 se realizará del 8 al 12 de junio. (Apple)

Apple se prepara para WWDC 2026

Apple confirmó que la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2026 se celebrará del 8 al 12 de junio. El evento combinará actividades en línea y una jornada presencial especial en el Apple Park el 8 de junio, según detalló la compañía liderada por Tim Cook.

La WWDC es el escenario principal donde Apple presenta las novedades de sus sistemas operativos para dispositivos como iPhone, MacBook e iPad. En esta edición se prevé el lanzamiento de iOS 27 y macOS 27, junto con importantes avances en la integración de Gemini de Google con Siri.

La empresa adelantó que la WWDC26 destacará “avances en inteligencia artificial, nuevas herramientas para desarrolladores y mejoras en sus plataformas de software”.