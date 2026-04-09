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Se filtra el precio del iPhone plegable: sería el celular más caro de Apple

El modelo, que podría llamarse iPhone Ultra, se posicionaría como el dispositivo más exclusivo de la marca

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Persona sostiene un iPhone plegable abierto mostrando su pantalla y aplicaciones visibles.
El iPhone plegable llegaría en setiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esperado iPhone plegable de Apple podría convertirse en el celular más caro de su historia. Según nuevas filtraciones, el dispositivo superaría los 2.000 dólares en Estados Unidos, una cifra que, al trasladarse a otros mercados bajo la política de precios habitual de la compañía, se traduciría en un costo significativamente mayor.

La información, respaldada por el analista Mark Gurman, refuerza los rumores que circulaban desde hace meses sobre el posicionamiento premium del primer iPhone plegable. El dispositivo, que podría llevar el nombre de “iPhone Ultra”, se ubicaría en la cúspide del catálogo de Apple, siguiendo la estrategia que la empresa ha aplicado en otros productos con esta denominación.

El posible precio no solo confirma la apuesta de Apple por el segmento más alto del mercado, sino que también marca un punto de inflexión dentro de su propia línea de smartphones. Hasta ahora, los modelos más avanzados de iPhone ya se ubicaban en rangos elevados, pero el salto hacia un dispositivo plegable implicaría duplicar, en algunos casos, el costo de entrada de un iPhone convencional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El iPhone plegable de Apple sería su smartphone más caro hasta el momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “Ultra” dentro de Apple no es nuevo y suele asociarse con dispositivos que ofrecen las máximas prestaciones disponibles. Ejemplos como el Apple Watch Ultra o los procesadores de gama alta en sus computadoras muestran que esta etiqueta implica no solo mejoras técnicas, sino también un incremento considerable en el precio. Bajo esta lógica, el iPhone plegable no solo destacaría por su diseño innovador, sino también por su exclusividad en el mercado.

Si se toma como referencia el precio base de los modelos actuales de iPhone y se aplica una estrategia similar a la utilizada en otros productos “Ultra”, el nuevo dispositivo podría acercarse a los 2.000 dólares en su versión más básica. Sin embargo, esta cifra podría aumentar considerablemente en configuraciones con mayor capacidad de almacenamiento, superando con facilidad los 3.000 dólares en los modelos más avanzados.

Uno de los factores clave en esta diferencia es la política de precios entre regiones. En Estados Unidos, los precios de Apple suelen presentarse sin impuestos incluidos, mientras que en Europa y otros regiones el costo final incorpora tasas y ajustes adicionales. Esto genera una brecha notable entre ambos mercados, lo que hace que un precio de 2.000 dólares no se traduzca en una conversión directa a euros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El iPhone plegable llegaría al mercado estadounidense con un precio base de 2.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, el iPhone plegable competiría directamente con dispositivos similares ya presentes en el mercado, como los modelos plegables de Samsung. Sin embargo, Apple mantendría su estrategia habitual de posicionarse por encima en términos de precio, respaldando esta diferencia con su ecosistema y propuesta de valor.

En cuanto a su lanzamiento, las filtraciones indican que el dispositivo sería presentado en septiembre, durante el evento anual en el que Apple suele revelar sus nuevos iPhone. No obstante, la disponibilidad podría retrasarse hasta finales de año debido a desafíos en la producción, algo que ya ha ocurrido con otros lanzamientos importantes de la compañía.

Este calendario sugiere que el iPhone plegable podría llegar al mercado en una etapa cercana a las campañas de fin de año, lo que permitiría a Apple ajustar su producción y logística antes de su comercialización masiva.

Concepto del próximo iPhone plegable
Si bien el iPhone plegable sería presentado en setiembre, no llegaría al mercado hasta fines de 2026.

A pesar del alto precio, el dispositivo no reemplazaría a los modelos tradicionales, sino que se sumaría como una opción adicional dentro del catálogo. Esto significa que Apple seguirá ofreciendo alternativas más accesibles, mientras que el iPhone plegable quedará reservado para un segmento de usuarios dispuesto a pagar por la última innovación.

En definitiva, el iPhone plegable no solo representa un avance en diseño y tecnología para Apple, sino también un cambio en la percepción del precio dentro de su ecosistema. Si las filtraciones se confirman, el dispositivo marcará un nuevo estándar en el segmento premium, llevando el concepto de smartphone de lujo a un nivel aún más alto.

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