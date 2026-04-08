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El electrodoméstico que debes alejar del router para mejorar la señal de wifi

La ubicación del router influye directamente en la calidad y estabilidad de la señal

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos electrodomésticos bloquean la señal del wifi emitido por el router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento de la conexión a internet en el hogar puede verse afectado por factores que muchas veces pasan desapercibidos. Uno de los principales es la cercanía entre el router y ciertos electrodomésticos, especialmente el microondas, que puede interferir directamente en la señal wifi al operar en la misma frecuencia de 2,4 GHz. Este detalle, aparentemente menor, puede provocar cortes, lentitud o inestabilidad en la conexión.

De acuerdo con especialistas en redes domésticas, la interferencia se produce cuando ambos dispositivos funcionan simultáneamente, generando conflictos en la transmisión de datos. Como resultado, actividades cotidianas como ver videos, realizar videollamadas o trabajar en línea pueden verse interrumpidas sin una causa evidente para el usuario.

El router wifi es un elemento central en cualquier hogar conectado. Permite enlazar múltiples dispositivos como celulares, computadoras, televisores o consolas de videojuegos, facilitando tanto el entretenimiento como tareas laborales. En un contexto donde el trabajo remoto y la educación virtual son cada vez más comunes, contar con una conexión estable se ha vuelto indispensable.

Hombre sentado en una sala de estar por la noche, con las manos en la cabeza y un símbolo de WiFi bloqueado frente a un portátil.
Electrodomésticos como el microondas pueden arruinar la señal del wifi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no todos los problemas de conectividad dependen del proveedor de internet. En muchos casos, la calidad de la señal está condicionada por la ubicación del router y por los objetos que lo rodean. Entre ellos, el microondas destaca como uno de los principales causantes de interferencias, pero no es el único.

Otros electrodomésticos como la nevera también pueden afectar la propagación de la señal. Esto se debe a su tamaño y a la presencia de materiales que bloquean o absorben las ondas, como el metal y el agua. De forma similar, equipos como lavadoras o lavavajillas pueden generar obstáculos físicos que reducen la cobertura del wifi en determinadas áreas del hogar.

El problema suele hacerse evidente en habitaciones alejadas o espacios donde la señal llega de forma débil o intermitente. En estos casos, es común pensar que la solución pasa por contratar un plan de mayor velocidad. Sin embargo, expertos señalan que, antes de asumir un costo adicional, conviene revisar la disposición de los dispositivos en casa.

TP Link China - EEUU WSJ
No solo los electrodomésticos afectan la señal de wifi, otros elementos del hogar también pueden hacerlo. Photo: Meghan Petersen/WSJ

Una de las recomendaciones más importantes es ubicar el router en un punto central del hogar. Esto permite que la señal se distribuya de manera más uniforme hacia todas las habitaciones. Asimismo, colocar el dispositivo en un lugar elevado, como una repisa o estante, facilita una mejor propagación de las ondas.

También se aconseja evitar espacios cerrados, como muebles o gabinetes, ya que estos pueden bloquear la señal. Mantener el router en un área abierta y libre de obstáculos contribuye a mejorar la cobertura sin necesidad de realizar inversiones adicionales.

Otro aspecto clave es la distancia respecto a otros dispositivos electrónicos. Además del microondas, equipos que emiten señales electromagnéticas pueden generar interferencias. Por ello, se recomienda mantener una separación adecuada para reducir posibles conflictos en la transmisión de datos.

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Evitar espacios cerrados ayuda a mejorar la señal del internet. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales de construcción también influyen en la calidad del wifi. Superficies como el concreto, el metal o incluso los espejos pueden debilitar la señal, dificultando su alcance en determinadas zonas. En estos casos, reorganizar la ubicación del router puede marcar una diferencia significativa.

En definitiva, mejorar la conexión a internet en casa no siempre requiere soluciones complejas. Pequeños ajustes, como alejar el router de electrodomésticos que generan interferencias y ubicarlo en un lugar estratégico, pueden optimizar notablemente la experiencia de navegación.

En un entorno cada vez más dependiente de la conectividad, entender cómo influyen estos factores permite aprovechar mejor los recursos disponibles y garantizar una red más estable para todas las actividades diarias.

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