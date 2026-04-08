El iPhone 17 Pro Max sorprende con una imagen inédita del lado oculto de la Luna

Artemis II marca un hito al incorporar por primera vez cuatro iPhone 17 Pro Max a bordo de una misión lunar. (Composición Infobae: APPLE / NASA/Handout vía REUTERS)

Una fotografía tomada con un iPhone 17 Pro Max desde la nave Orion durante la misión Artemis II ha capturado la atención del público. En una maniobra inédita, el comandante Reid Wiseman logró retratar el cráter Chebyshev, ubicado en la cara oculta de la Luna, utilizando solo el teléfono y el zoom x8, sin trípode ni apoyo técnico adicional.

Fotografía lunar: el iPhone 17 Pro Max documenta la cara oculta de la Luna

Durante la aproximación final de la Artemis II a la superficie lunar, el comandante Reid Wiseman sorprendió en el livestream de la NASA al mostrar, directamente desde la cápsula Orion, una imagen del cráter Chebyshev tomada con su iPhone 17 Pro Max.

Para conseguir esta fotografía, la tripulación debió apagar todas las luces de la cabina, eliminando cualquier reflejo en las ventanas y permitiendo así una captura limpia y detallada de la superficie lunar.

Momento en que el comandante exhibe el iPhone durante la transmisión en vivo. (Difusión)

El procedimiento fue sencillo pero exigente: con la nave completamente a oscuras y en condiciones de microgravedad, Wiseman apuntó el iPhone hacia la Luna y disparó usando el zoom óptico x8, sin ningún tipo de soporte.

El resultado fue una imagen nítida y espectacular de un cráter de 179 kilómetros de diámetro, referencia clave en los mapas lunares y situado en el hemisferio que no es visible desde la Tierra.

Tecnología móvil en el espacio: el debut del iPhone en la misión Artemis II

Artemis II marca un hito al incorporar por primera vez cuatro iPhone 17 Pro Max a bordo de una misión lunar, junto con equipos fotográficos profesionales como cámaras Nikon D5, Nikon Z 9 y una GoPro HERO4.

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA. NASA/Handout via REUTERS

A pesar de la presencia de este equipamiento especializado, son las imágenes tomadas con los iPhone las que han generado mayor interés. La NASA ha empezado a publicar algunas de estas fotografías en su cuenta oficial de Flickr, aunque la imagen de Wiseman aún no figuraba entre ellas al cierre de esta nota.

La agencia ha confirmado que la tripulación ya está enviando material visual del sobrevuelo lunar a la Tierra. Se espera que, una vez disponible la versión en alta resolución, el alcance y la calidad del iPhone 17 Pro Max en condiciones extremas —a más de 400.000 kilómetros de distancia— sean objeto de admiración y análisis.

El cráter Chebyshev: un objetivo histórico desde la nave Orion

El cráter Chebyshev, protagonista de la fotografía, fue identificado durante la transmisión en directo por el propio Control de Misión. Su localización en la cara oculta de la Luna añade un valor especial a la imagen, ya que solo es posible acceder visualmente a esta región durante misiones espaciales.

Tripulantes de Artemis II. Arriba Victor Glover, izquierda Christina Koch, abajo Reid Wiseman y a la derecha Jeremy Hansen. NASA

La Artemis II, al rodear el satélite, permitió a Wiseman capturar una perspectiva inédita y demostrar el potencial de la tecnología móvil moderna en la exploración espacial.

Esta misión no solo amplía el álbum de fotografías lunares, sino que confirma cómo los dispositivos de uso cotidiano, en manos de astronautas, pueden documentar hitos científicos con resultados sorprendentes.

Artemis II revive el “Earthrise”

La NASA difundió recientemente una imagen que remite a uno de los momentos más representativos de la exploración espacial: la “salida de la Tierra” o “Earthrise”. El 6 de abril de 2026, mientras orbitaban la Luna, los integrantes de Artemis II lograron captar una puesta de la Tierra, evocando la fotografía tomada por Bill Anders durante el vuelo de Apolo 8, en 1968.

La tripulación de Artemis II capturó una imagen de la puesta de la Tierra evocando la histórica fotografía de Apolo 8. (NASA)

En aquel entonces, Anders, junto a Frank Borman y Jim Lovell, fue testigo de la aparición del planeta sobre el horizonte lunar en la cuarta órbita de la misión. La famosa imagen fue posible gracias a una maniobra de rotación de la nave y a la utilización de una cámara Hasselblad con carrete a color, una vez que Lovell proporcionó la película adecuada.

La fotografía conocida como Earthrise se tomó el 24 de diciembre de 1968 y se convirtió en una referencia de la capacidad humana para observar la Tierra desde otro cuerpo celeste.

Según la NASA, la imagen refleja el contraste entre la franja nocturna del planeta y el hemisferio iluminado, donde se aprecian nubes sobre Australia y Oceanía. El carrete original debió regresar a la Tierra para su revelado, lo que sumó un desafío técnico adicional a la misión Apolo 8.

La NASA es la agencia gubernamental de Estados Unidos responsable del programa espacial civil, la investigación aeronáutica y la exploración espacial. REUTERS/Joe Skipper

Durante la misión Artemis II, los astronautas experimentaron una situación similar al observar el fenómeno de la puesta y el amanecer de la Tierra desde la órbita lunar, utilizando tecnología avanzada.

Además, la tripulación de Artemis II logró fotografiar el ‘Mare Orientale’, una estructura de anillos concéntricos en la superficie de la Luna que permite a los científicos estudiar cómo los impactos masivos dan forma a los planetas.