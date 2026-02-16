HONOR Magic8 Lite bajo la lupa: review de su resistencia, batería y funciones reales

El sistema de carga rápida de 66 W agiliza el proceso de recarga y su modo ultra-eficiente extiende el uso eléctrico incluso en batería baja. (HONOR)

Con frecuencia se afirma que el teléfono es “todoterreno”, aunque esa denominación rara vez le hace verdadera justicia. Por su nombre, parecería que solo aplica a la tierra, cuando el HONOR Magic8 Lite va mucho más allá: este dispositivo, lanzado recientemente en Latinoamérica, es capaz de sumergirse hasta 1,5 metros durante 30 minutos y salir ileso. Su diseño y prestaciones lo perfilan como una herramienta perfecta para quienes viven lejos de un escritorio, enfrentando condiciones exigentes día tras día.

Si tuviera que ponerle un nombre, lo llamaría sin dudar ‘el celular de los obreros’. No es un calificativo menor; todo lo contrario, es un reconocimiento a su resistencia. Un albañil podría verlo caer desde el segundo piso en plena obra y no preocuparse más que por la batería. Lo mismo para comerciantes, que podrían recuperarlo tras una caída en un lavabo sin miedo a perderlo.

La resistencia es el sello distintivo de este modelo. Según la marca, el HONOR Magic8 Lite cuenta con certificaciones IP69K, IP68 e IP66, y ostenta un Récord Guinness tras sobrevivir a una caída desde 6.133 metros. Hice la prueba desde el segundo piso de mi casa: lo lancé sin carcasa y el dispositivo no sufrió ningún daño. Más allá de los certificados, la tranquilidad de saber que un accidente no lo dejará inutilizable es un valor añadido.

El HONOR Magic8 Lite cuenta con certificaciones IP69K, IP68 e IP66. (Infobae México)

Lo bueno del HONOR Magic8 Lite

El primer aspecto que puse a prueba fue la batería. Mi rutina implica grabar videos extensos, navegar en la web constantemente y escuchar música durante los trayectos. Con un uso activo, que incluyó cinco horas de grabación el primer día y tres el segundo, la batería llegó al 1% a las 19:00, habiendo iniciado con 83% a las 14:00 del día anterior.

Si no hubiera grabado tantos videos seguidos, la autonomía probablemente habría superado los tres días. Durante las grabaciones prolongadas, el teléfono apenas se calentó, lo que habla bien de su gestión térmica.

En el terreno del rendimiento, juegos como Genshin Impact funcionan relativamente bien, aunque la experiencia se resiente cuando se ejecutan varias aplicaciones al mismo tiempo. Es importante señalar que este título solo permite configuración máxima de 30 FPS con este equipo. En cambio, juegos como Asphalt 8: Airborne se ejecutan sin inconvenientes, mostrando fluidez constante.

La marca desarrolló una tecnología anticaída exclusiva para este modelo, además de integrar un cristal templado ultra resistente. (HONOR)

Otro punto fuerte es la grabación y transcripción de llamadas. El móvil permite grabar conversaciones y luego transcribirlas con conexión a internet, una función muy útil también para grabaciones de voz. Este atributo puede ser especialmente práctico para quienes trabajan en oficina y necesitan registrar información de manera eficiente.

La pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas y 6.000 nits de brillo facilita la lectura incluso bajo el sol, sin importar el fondo o el tamaño de la letra. La cámara principal de 108 megapíxeles, con un sensor de 1/1,67 pulgadas, permite capturas nítidas y fieles al color original, incluso en condiciones de poca luz. Al grabar video con zoom, la imagen se mantiene estable gracias a los sistemas OIS y EIS.

La inteligencia artificial potencia la cámara con funciones como el borrador inteligente, recorte, expansión de imagen, refinamiento y eliminación de reflejos. El borrado funciona de manera precisa: al hacer zoom, no quedan rastros ni zonas pixeladas, lo que suma valor para quienes buscan resultados pulidos.

El HONOR Magic8 Lite podría satisfacer las necesidades de los ciclistas debido a su extrema durabilidad, con certificación IP69K (resistencia al agua y polvo a presión/alta temperatura). (HONOR)

En el apartado de sonido, el Magic8 Lite incorpora una función que amplifica el volumen hasta un 400%, interesante para quienes disfrutan de la música sin parlantes adicionales. Aunque los graves no se destacan demasiado, los tonos altos sí se perciben con claridad. El sistema estéreo con dos altavoces, uno inferior y otro superior, ofrece una experiencia envolvente.

La carga es otro punto a considerar. El cargador no se calienta en ningún momento y, aunque el teléfono aumente levemente su temperatura tras grabar varias horas, la carga sigue siendo estable y segura.

Para la fotografía nocturna, el Magic8 Lite responde bien. Las imágenes y videos en entornos con poca luz resultan claras y los colores se mantienen naturales, incluso usando el modo noche, que evita la sobreexposición y conserva la fidelidad de los tonos. El filtro de ruido ambiental en las grabaciones de video también resulta útil, facilitando la tarea a quienes crean contenido o documentan su día a día.

El modo multivideo permite grabar desde diferentes cámaras al mismo tiempo, ideal para vloggers, youtubers o periodistas. Las combinaciones entre cámara frontal y trasera o la función foto en foto enriquecen las posibilidades creativas, con resultados claros incluso en condiciones de iluminación compleja.

Su batería de silicio y carbono alcanza los 8.300 mAh, una capacidad que permite hasta tres días de uso continuo. (HONOR)

El MagicOS integra un “Modo para una sola mano” que reduce la pantalla con un simple gesto, facilitando el uso en dispositivos de gran tamaño. La organización en pantalla es eficiente: las aplicaciones aparecen agrupadas, con carpetas especiales para herramientas de Google y de creación de contenido como grabadora y reproductor de música.

Aspectos negativos del HONOR Magic8 Lite

No todo es perfecto en este dispositivo. La carga completa puede demorar: llegar del 1% al 97% me tomó una hora y veinte minutos en condiciones normales. El diseño es robusto y algo rústico, y aunque la textura se compensa con una funda, unos bordes de aluminio mejorarían la percepción general.

Carece de radio FM, un detalle relevante para quienes, por presupuesto, no siempre disponen de datos móviles para escuchar radio online. Tampoco incluye un puerto jack de 3,5 mm tradicional para auriculares, lo que puede restar puntos entre usuarios acostumbrados a esa opción. Dos opciones personales, que me encantaría tener aún.