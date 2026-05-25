Jeff Bezos vs. Nueva York: la verdad detrás de la declaración sobre impuestos del dueño de Amazon

Por qué las declaraciones de Jeff Bezos sobre impuestos desataron críticas en Nueva York - (Reuters)

Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las figuras más influyentes del sector tecnológico y empresarial, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras sus recientes declaraciones sobre el impacto de su contribución fiscal en la ciudad de Nueva York.

La polémica se desencadenó luego de que, durante una entrevista con Andrew Ross Sorkin en CNBC, el empresario asegurara que duplicar sus impuestos no supondría una mejora tangible para la sociedad, en particular para los maestros de Queens.

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La reacción de funcionarios neoyorquinos y organizaciones sociales no se hizo esperar, reavivando el debate sobre el papel de los grandes patrimonios en la financiación de servicios públicos.

El empresario sostuvo que ya aporta miles de millones y que un aumento no resolvería problemas concretos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La afirmación de Bezos llega en un momento en que la discusión sobre la justicia fiscal y la distribución de la riqueza se intensifica en Estados Unidos. La senadora Elizabeth Warren había señalado que los ultrarricos pagan tasas impositivas efectivas más bajas que la mayoría de los estadounidenses.

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Cuál fue la polémica declaración de Jeff Bezos

En respuesta, Bezos declaró: “Pago miles de millones de dólares en impuestos. Si la gente quiere que pague miles de millones más, entonces hablemos de eso. Pero no finjan que eso va a solucionar el problema. Podrían duplicar los impuestos que pago y, aun así, no ayudaría a esa maestra de Queens, se los aseguro”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, utilizó la ironía para responder a Bezos, asegurando que conoce a algunos maestros en Queens que estarían en desacuerdo con el planteamiento del empresario. Mamdani, a través de un mensaje en la red social X, puso en duda la validez del argumento de Bezos y abrió la puerta a un debate público sobre la responsabilidad social de las grandes fortunas.

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La polémica se amplificó cuando Melanie D’Arrigo, directora ejecutiva de la Campaña por la Salud de Nueva York, señaló el contraste entre los gastos personales de Bezos y sus aportes fiscales. D’Arrigo recordó que el empresario gastó 500 millones de dólares en un superyate y otros 75 millones en un miniyate auxiliar, montos que pueden deducirse de sus impuestos. Según su cálculo, ese dinero permitiría comprar 180 dólares en material escolar para cada profesor de escuelas públicas del país.

El alcalde Zohran Mamdani responde a Jeff Bezos por sus declaraciones en CNBC acerca de que duplicar sus impuestos no ayudaría a los maestros de Queens (X: @NYCMayor)

Según Forbes, el patrimonio neto de Jeff Bezos asciende a 267 mil millones de dólares. Un análisis de 2021 reveló que, entre 2014 y 2018, el fundador de Amazon pagó 973 millones de dólares en impuestos, mientras su fortuna creció 99 mil millones en el mismo periodo, lo que se traduce en una tasa impositiva efectiva inferior al 1%.

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Este dato alimenta el debate sobre la equidad fiscal y la capacidad real del sistema para gravar a los mayores patrimonios.

Donaciones y filantropía: la respuesta de la familia Bezos

En paralelo a la controversia, la familia Bezos anunció una donación de 100 millones de dólares a la organización sin fines de lucro Robin Hood, con el objetivo de fortalecer los programas de cuidado infantil y educación temprana en Nueva York. Además, se comprometió a aportar 25 millones adicionales, condicionados a la obtención de fondos equivalentes, lo que podría elevar la contribución total a 150 millones de dólares.

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Richard R. Buery Jr., director ejecutivo de Robin Hood, explicó que los fondos buscan generar un impacto inmediato en la estabilización del sistema de cuidado infantil de la ciudad. Parte del dinero se destinará a programas municipales y a encuestas para comprender mejor la demanda de guarderías entre las familias neoyorquinas.

Un análisis citado indica que entre 2014 y 2018 Bezos pagó 973 millones en impuestos mientras su fortuna crecía 99 mil millones, un dato que alimenta la discusión sobre equidad tributaria y reformas - REUTERS/Ken Cedeno/Pool

La entrega de la donación se anunció durante la gala anual de Robin Hood en el Javits Center, evento que recaudó 73 millones de dólares adicionales para combatir la pobreza.

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A la gala asistieron figuras como la gobernadora Kathy Hochul, el exalcalde Michael Bloomberg y el filántropo Ken Griffin, mientras que el alcalde Mamdani optó por no asistir, en línea con su posición crítica hacia los megamillonarios de la ciudad.

El debate sobre la tributación de los grandes patrimonios y su relación con la financiación de servicios públicos sigue abierto, alimentado por las declaraciones de Bezos y la respuesta de líderes locales y organizaciones sociales.

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Mientras algunos defienden la filantropía como complemento a las políticas públicas, otros exigen reformas fiscales que garanticen una mayor contribución de quienes concentran gran parte de la riqueza.