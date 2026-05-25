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Mejora la velocidad del internet en 1 minuto aplicando este truco en el router

Un ajuste sencillo permite solucionar caídas intermitentes, eliminar saturaciones de dispositivos y minimizar interferencias en la red WiFi

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repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios factores se deben considerar al instalar el módem en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos hogares, la velocidad del internet presenta caídas inesperadas, cortes breves o lentitud que afecta el uso de dispositivos conectados. Ante esto, existe un truco sencillo que puede mejorar la velocidad del internet en tan solo un minuto y corregir errores habituales en la red doméstica.

Esta solución parte de una acción directa sobre el router de WiFi y no requiere conocimientos técnicos avanzados ni herramientas especiales. El método consiste en reiniciar el router, una maniobra frecuente sugerida entre los principales proveedores de servicios de internet.

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El reinicio del router elimina posibles fallos internos y libera la red de interferencias acumuladas, lo que en muchos casos devuelve la estabilidad y la velocidad original del servicio.

Cómo reiniciar el router de WiFi

Un joven con suéter gris oscuro mira su teléfono, conectado a un router Wi-Fi blanco con luces azules que emite una señal inalámbrica visible en una mesa.
Se debe desconectar el router y desactivar la opción de WiFi en los dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router implica desconectarlo de la corriente eléctrica durante 30 segundos y volver a enchufarlo. Este simple procedimiento permite que el módem elimine errores de funcionamiento temporales, saturaciones en la memoria o interferencias que puedan haber ralentizado la conexión.

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Además, se debe apagar el WiFi en todos los dispositivos inalámbricos antes de reiniciar el router. Una vez restablecida la energía, se debe esperar unos segundos y reactivar la conexión WiFi en teléfonos, computadoras y tablets, comprobando si la velocidad mejora respecto al estado anterior.

En cuanto al periodo en que se debe reiniciar el router, la pauta de expertos de High Speed Internet, consiste en realizar este proceso al menos una vez cada varios meses, aunque la frecuencia puede variar según la cantidad de dispositivos conectados y el uso de la red.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es adecuado reiniciar el router en horas donde no se necesite conectividad como en la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el dispositivo durante la madrugada o en horarios de bajo uso evita interrupciones en actividades importantes. Durante el reinicio, la vivienda quedará sin acceso a internet durante unos minutos.

Por esta razón, se sugiere planificar el procedimiento en momentos en los que nadie esté utilizando la conexión para evitar inconvenientes y asegurar la continuidad de las tareas cotidianas.

Dónde ubicar el router de WiFi para obtener una mejor señal

La ubicación del router es clave para maximizar la velocidad y la cobertura de la señal en el hogar. Lo ideal, según Claro o Movistar, es instalar el router en un sitio elevado, preferiblemente a un metro y medio del suelo, para minimizar las interferencias y ampliar el alcance del WiFi en todas las áreas de la casa.

Un microondas blanco en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El microondas es uno de los aparatos que más afectan a la velocidad de la red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se debe evitar colocar el router cerca de puertas, paredes gruesas, techos, ventanas o electrodomésticos que emiten ondas, como los microondas. Estos obstáculos y aparatos pueden causar pérdidas de señal o reducir la velocidad, sobre todo en casas con muchas divisiones internas.

Cómo influye la cantidad de dispositivos conectados en la calidad del internet

El número de dispositivos conectados de forma simultánea afecta directamente la velocidad y la estabilidad del internet. Cuantos más estén conectados, mayor será la demanda de ancho de banda. Esto puede traducirse en demoras al cargar páginas, interrupciones en videollamadas o ralentización en descargas pesadas.

Para optimizar la experiencia, se debe desconectar de la red aquellos dispositivos que no estén en uso y priorizar el uso de cable Ethernet en actividades que requieren alta velocidad, como juegos en línea o videollamadas de trabajo.

Qué banda de frecuencia conviene utilizar según la necesidad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada banda de frecuencia se enfoca en diferentes momentos donde se requiere conexión inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers modernos ofrecen dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. La elección de una u otra puede marcar la diferencia en velocidad y alcance.

La banda de 2.4 GHz ofrece mayor cobertura y mejor capacidad para atravesar paredes, aunque está más saturada, mientras que la banda de 5 GHz proporciona mejores velocidades a corta distancia, ideal para dispositivos cercanos al router.

En este sentido, cambiar la banda de frecuencia puede solucionar problemas temporales de interferencia o saturación. Los usuarios pueden identificar cada red por el nombre, que suele incluir la frecuencia correspondiente.

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