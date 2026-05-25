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Trasmitir música o videos con iPhone a otros dispositivos será más fácil con esta novedad de iOS 27

La actualización también incorporará un panel de control rediseñado para AirPods

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Apple anuncia la compatibilidad nativa de iOS 27 con Google Cast, abriendo la transmisión de contenidos a nuevos dispositivos. (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)
Apple anuncia la compatibilidad nativa de iOS 27 con Google Cast, abriendo la transmisión de contenidos a nuevos dispositivos. (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

Apple se prepara para introducir una de las actualizaciones más esperadas en su sistema operativo: la apertura de iOS 27 a servicios de transmisión de terceros.

La compañía planea permitir, por primera vez, que los usuarios puedan elegir alternativas a AirPlay, como Google Cast, para compartir contenidos desde el iPhone hacia otros dispositivos, marcando un cambio de paradigma en su política de interoperabilidad.

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Por qué Apple ampliaría la transmisión desde iPhone

La llegada de soporte nativo para servicios como Google Cast no es casualidad. La Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea obliga a las grandes tecnológicas a abrir sus sistemas a la competencia y a ofrecer a los usuarios mayor libertad de elección.

En este contexto, Apple se ve forzada a ceder el control exclusivo que tradicionalmente ejercía sobre funciones clave de su sistema operativo, como la transmisión de contenidos multimedia.

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Mano sosteniendo un iPhone 11 en modo retrato, con el logo blanco de 'iOS 27' y la manzana de Apple sobre un fondo de pantalla abstracto en tonos azules.
Usuarios del iPhone en Europa podrán enviar música, videos y duplicar pantalla a televisores y altavoces con Google Cast sin aplicaciones externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, esta medida responde directamente a los nuevos requisitos regulatorios europeos. Así como ocurrió con la apertura a tiendas de aplicaciones de terceros en iOS 17.4, la integración de servicios de transmisión rivales busca cumplir con la normativa y evitar sanciones.

Sin embargo, Gurman aclara que estos cambios, al menos por ahora, solo estarán disponibles para los usuarios de la Unión Europea, mientras que en otros territorios Apple mantendrá su política tradicional.

Qué permitirá hacer la nueva función en iPhone

Con iOS 27, los usuarios podrán duplicar la pantalla de su iPhone, enviar música o vídeos a un altavoz o televisor, y transmitir cualquier contenido a dispositivos compatibles con Google Cast.

Hasta ahora, quienes poseían un iPhone y querían utilizar un televisor o altavoz que no fuera compatible con AirPlay se veían obligados a recurrir a soluciones de terceros, muchas veces inestables o limitadas.

Un individuo concentrado en su teléfono móvil, con un televisor encendido en el fondo mostrando una película o serie. La imagen captura la realidad de cómo los smartphones y el acceso a internet y redes sociales han cambiado la manera en que interactuamos con los medios tradicionales, mostrando la tendencia de dividir nuestra atención entre distintas pantallas en nuestra vida diaria. (Imagen ilustrativa Infobae)
La interoperabilidad en iOS 27 elimina la exclusividad de AirPlay, permitiendo ecosistemas mixtos entre iPhone y Smart TV. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta apertura no solo beneficiará a quienes cuenten con ecosistemas mixtos (por ejemplo, iPhone y Smart TV con Google TV), sino que también podría sentar un precedente para la llegada de otros protocolos de transmisión al entorno de Apple.

Aunque por el momento Google Cast es el primero en la lista, la puerta queda abierta para que otras plataformas puedan sumarse en el futuro, ampliando así las opciones para los consumidores.

Desde la perspectiva de experiencia de usuario, el cambio será casi imperceptible para muchos, ya que AirPlay sigue siendo la opción por defecto y preferida dentro del ecosistema de Apple. Sin embargo, para quienes han enfrentado dificultades para compartir contenidos en dispositivos no certificados por la marca, la novedad representa una solución largamente esperada.

Cómo funcionará la nueva transmisión de iPhone

Lla compatibilidad será predeterminada y no dependerá de aplicaciones externas ni de configuraciones complicadas. Basta con tener un dispositivo que soporte Google Cast, como un televisor o un altavoz inteligente, para poder enviar directamente los contenidos desde el iPhone, ya sean vídeos, música o fotografías.

Por el momento, la función estará restringida a los usuarios europeos, quienes podrán comprobar su alcance y funcionamiento tras la presentación oficial de iOS 27 en la WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores que la compañía celebrará el próximo 8 de junio.

La presentación oficial de iOS 27 y sus nuevas funciones será en la WWDC 2026, con foco en interoperabilidad y mejoras de IA. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
La presentación oficial de iOS 27 y sus nuevas funciones será en la WWDC 2026, con foco en interoperabilidad y mejoras de IA. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Otras novedades de iOS 27: AirPods, Genmoji e inteligencia artificial

Junto a la esperada compatibilidad con Google Cast, Apple prepara una renovación del panel de control de los AirPods. Los usuarios han venido reclamando una gestión más sencilla de los auriculares inalámbricos, cuyas funciones se han multiplicado en los últimos años.

Con iOS 27, el menú de configuración de los AirPods será más intuitivo, funcional y estará mejor organizado, facilitando el acceso a nuevas opciones como la utilización de los auriculares como audífono o el reconocimiento de gestos para aceptar o rechazar llamadas y notificaciones.

Este rediseño también llegará a iPadOS 27 y macOS 27, extendiendo la nueva experiencia a quienes utilicen los dispositivos de audio de Apple en otros sistemas operativos de la marca.

En cuanto a la inteligencia artificial, iOS 27 incorporará mejoras en la generación de emojis personalizados (Genmoji) y en la herramienta de edición de imágenes Image Playground. Las nuevas funciones permitirán sugerir creaciones de emojis basadas en frases o imágenes frecuentes de la biblioteca de fotos del usuario, así como editar imágenes mediante herramientas potenciadas por modelos propios de Apple, sin depender de tecnología de terceros.

Entre las novedades se incluyen funciones como “Extender”, “Mejorar” y “Reencuadrar”, que permitirán optimizar fotografías directamente desde el dispositivo, mejorando la calidad y los resultados de las creaciones visuales.

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