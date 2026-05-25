Los productos que están prohibidos rociar en la pantalla del Smart TV o quedará inservible

El cuidado del televisor requiere seguir las instrucciones del manual de usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desconocimiento sobre los métodos correctos para limpiar la pantalla de los televisores inteligentes o Smart TV ha provocado que miles de usuarios sufran daños irreparables.Un error frecuente, como rociar determinados productos sobre la pantalla del Smart TV, puede dejarlo inservible en cuestión de segundos.

Por esta razón, es clave saber qué productos de limpieza y otras acciones evitar al momento de limpiar o manejar un televisor, siempre siguiendo las pautas del fabricante del electrodoméstico.

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Qué productos están prohibidos para limpiar una Smart TV

Los manuales de fabricantes como Sony insisten en evitar el uso de ciertos productos químicos habituales en la limpieza del hogar. Entre las sustancias que nunca deben usarse se encuentran insecticidas, benceno, solventes, alcohol, ceras, productos multiusos y detergentes comunes.

Se debe evitar usar productos de limpieza para otros artículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No utilice alcohol, ceras ni tampoco otros productos de limpieza para otras superficies, porque podrían decolorar de manera permanente la pantalla o causar otros daños irreparables”, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU).

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Además, los fabricantes resaltan que estos materiales pueden dañar tanto la pantalla como el circuito eléctrico, e incluso afectar el acabado del televisor. Los daños provocados por el contacto con estos productos suelen ser irreversibles, lo que deja el electrodoméstico inservible y sin posibilidad de reparación bajo garantía.

Por qué nunca hay que rociar líquidos directamente sobre la pantalla del televisor

Rociar líquidos de manera directa sobre la pantalla del Smart TV puede parecer una solución rápida para eliminar el polvo o las huellas, pero esta práctica es sumamente peligrosa.

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Rociar líquido directamente en la pantalla puede afectar la resolución de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No rocíe líquido detergente directamente sobre el televisor. Podría gotear sobre la parte inferior o exterior de la pantalla y provocar problemas con el funcionamiento del televisor”, detalla el fabricante en sus guías.

La OCU coincide en la advertencia y explica que, si la pantalla no se encuentra sellada, el líquido puede filtrarse al interior del aparato y ocasionar daños eléctricos graves. El resultado puede ser la inutilización total del dispositivo, con la consiguiente pérdida económica para el usuario.

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Cuál es el método seguro para limpiar la pantalla del Smart TV

Según la OCU, el método más seguro consiste en utilizar un paño seco de microfibra para eliminar el polvo, sin aplicar presión excesiva.

El único líquido sugerido para aplicar en el paño es el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay marcas de dedos o manchas, se debe humedecer ligeramente el paño solo con agua o, en su defecto, con un producto específico para pantallas. “Nunca pulverice el líquido directamente sobre la pantalla, hágalo sobre el paño”, enfatiza la OCU.

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Asimismo, el apagado del televisor es otro paso clave antes de iniciar cualquier limpieza. Sony sugiere desenchufar el cable del tomacorriente para evitar accidentes eléctricos.

Una vez terminada la limpieza, debe esperarse unos minutos antes de volver a encender el dispositivo, garantizando que la superficie esté completamente seca.

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Qué otros cuidados se deben tener al manipular el televisor

Más allá de los productos líquidos, existen otros riesgos a los que se exponen los televisores si no se manipulan de manera adecuada.

La ubicación del televisor es clave para evitar problemas y accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes alertan que el contacto prolongado de la pantalla o el chasis con materiales de goma o vinilo, muy comunes en manteles, fundas o soportes. “El televisor puede deteriorarse o la pintura puede desprenderse”, detalla la compañía.

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Este tipo de deterioro afecta la estética del dispositivo, sumado a que puede comprometer la integridad de la carcasa y facilitar la entrada de polvo o humedad en el interior del dispositivo.

La pauta de los fabricantes es mantener el televisor en superficies limpias y sin materiales que puedan reaccionar con el acabado original. La OCU recuerda que las garantías no cubren desperfectos ocasionados por un uso inadecuado del producto. “El usuario debe seguir las instrucciones del fabricante para no perder la cobertura”.

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