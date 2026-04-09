Robo de datos personales, fraudes y más riesgos de tener activado el Bluetooth en lugares públicos

Los atacantes aprovechan cualquier vulnerabilidad para cometer intrusiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la rutina diaria, pocos usuarios consideran que dejar activo el Bluetooth en espacios públicos puede exponerlos a riesgos invisibles. El simple hecho de mantener esta función encendida en lugares como aeropuertos, restaurantes o centros comerciales facilita el acceso de ciberdelincuentes a datos almacenados en el teléfono.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), las nuevas técnicas de ciberataque aprovechan descuidos cotidianos y, muchas veces, la falta de actualización de los dispositivos, para acceder sin autorización a información sensible.

Qué es el Bluesnarfing y cómo funciona esta modalidad de ciberataque

Según la autoridad, Bluesnarfing surge de la combinación de las palabras “Bluetooth” y “snarf” (término que significa copiar o extraer datos sin permiso). Este tipo de ataque consiste en acceder de forma no autorizada a dispositivos con Bluetooth activado, con la finalidad de robar datos personales y confidenciales.

De acuerdo con el INCIBE, los ciberdelincuentes pueden acceder desde contactos hasta archivos, mensajes y correos. Esta información, una vez robada, suele usarse para actividades como el envío de spam, ataques de phishing o fraudes económicos.

Es común que los ciberdelincuentes busquen acceder a los dispositivos a través de fallos en la función de emparejamiento de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el riesgo aumenta si el Bluetooth permanece en modo visible y sin las actualizaciones de seguridad pertinentes.

Por qué los lugares públicos son muy peligrosos para la seguridad de los datos

Espacios concurridos como aeropuertos, restaurantes o centros comerciales ofrecen un espacio ideal para los atacantes. Según el INCIBE, estos lugares facilitan la cercanía física necesaria para que los ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades en los protocolos de comunicación de Bluetooth.

El alcance de este tipo de ataque, generalmente, no supera los 15 metros, lo que convierte a estos sitios en escenarios perfectos para que los dispositivos sean detectados y atacados.

Muchos usuarios conectan sus teléfonos a manos libres, auriculares o altavoces, sin detenerse a revisar la configuración de seguridad o la visibilidad de la señal Bluetooth.

Qué información pueden robar y cómo la utilizan los ciberdelincuentes

La mayor preocupación es que los atacantes pueden acceder a contraseñas de cuentas personales y financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del Bluesnarfing pueden ser severas. Los atacantes pueden acceder a contactos, mensajes de texto, correos, fotografías, documentos y contraseñas bancarias.

Con esta información, los ciberdelincuentes pueden cometer fraudes financieros, chantajes, extorsiones o difundir datos en la deep web.

El robo de datos no solo afecta a la víctima directa. Al extraer la lista de contactos, los ciberdelincuentes pueden iniciar campañas de smishing o phishing, ampliando el alcance del ataque a otros usuarios. Esto multiplica el impacto y la peligrosidad, porque expone a más personas a riesgos de ciberseguridad.

Cómo detectar si un celular fue víctima de Bluesnarfing

La descarga inusual de batería es una señal de ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de un ataque de Bluesnarfing es compleja, porque suele ejecutarse de manera silenciosa. El INCIBE advierte sobre varias señales que pueden alertar a los usuarios.

Un comportamiento extraño del dispositivo, bloqueos inesperados o el envío de mensajes no reconocidos pueden indicar que se ha producido una intrusión.

Otras señales incluyen un consumo de batería inusualmente elevado, la presencia de conexiones desconocidas en el historial de dispositivos Bluetooth y movimientos sospechosos en cuentas bancarias o redes sociales. Estas pistas pueden pasar desapercibidas, pero resultan vitales para identificar un posible ciberataque.

Qué debe hacer el usuario para protegerse de este ciberataques

Es clave mantener desactivadas las funciones inalámbricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal pauta de prevención de las autoridades como el INCIBE es desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando. Actualizar regularmente el sistema operativo y las aplicaciones del dispositivo, así como configurar el Bluetooth en modo no visible, reduce el riesgo de ser víctima de ataques.

Asimismo, se debe revisar periódicamente el historial de conexiones, eliminar dispositivos no reconocidos y evitar emparejarse con aparatos desconocidos. El uso de contraseñas robustas y la instalación de soluciones de seguridad adicionales pueden reforzar la protección frente a los intentos de acceso no autorizado.

Los expertos en ciberseguridad coinciden en que el desconocimiento y la excesiva confianza en los dispositivos incrementan la exposición a estos riesgos. El INCIBE señala que muchos usuarios ignoran la importancia de mantener actualizados sus dispositivos y de reforzar las diferentes configuraciones de seguridad.