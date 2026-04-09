Instagram al estilo de Facebook: ahora los usuarios podrán editar sus comentarios

La nueva función de Instagram permite modificar comentarios recién publicados durante un corto periodo. (Reuters)

Instagram anunció la incorporación de la función para editar comentarios en publicaciones, una actualización que usuarios de la plataforma venían reclamando desde hace años.

La nueva herramienta permite modificar comentarios durante los primeros 15 minutos tras su publicación. La decisión busca mejorar la experiencia y corregir frustraciones habituales, especialmente la necesidad de borrar y reescribir mensajes por errores de tipeo.

Un plazo limitado, pero flexible

La función de edición habilita a los usuarios a corregir tantas veces como deseen su comentario mientras no transcurran el tiempo límite desde el envío original. Pasado ese lapso, la opción desaparece por completo. La plataforma, propiedad de Meta, explicó que el plazo busca otorgar flexibilidad para enmendar fallos menores, sin alterar de forma significativa el curso de las conversaciones.

La edición solo está disponible para el texto, no para imágenes adjuntas en los comentarios. (Instagram)

Instagram aclaró que los comentarios editados mostrarán un aviso de modificación visible para otros usuarios, aunque el texto original no podrá consultarse. Esta política difiere de la de Facebook, que en algunos casos permite visualizar el historial completo de ediciones. Un portavoz de la red social afirmó que la medida responde a demandas históricas, recogidas en diversas pruebas limitadas durante las últimas semanas.

Límites y diferencias con otras plataformas

La actualización solo permite editar el texto de los comentarios. Si el mensaje original contiene tanto palabras como una imagen, únicamente será posible modificar la parte escrita. El contenido visual permanecerá inalterable.

En materia de transparencia, la diferencia con otras plataformas es notoria. Aplicaciones como iMessage muestran el historial de cambios, mientras que Instagram optó por preservar la privacidad del contenido corregido, limitándose a señalar que hubo una modificación.

El cambio busca mejorar la experiencia y responde a reclamos persistentes de la comunidad. (Reuters)

Contexto de la actualización y otras medidas recientes

La llegada de la función de edición se produce en un momento de cambios importantes para Meta y sus productos. El mismo día del anuncio, Instagram comunicó nuevas restricciones para cuentas de adolescentes, restringiendo ciertos contenidos en función de clasificaciones de películas para mayores de 13 años. Estas acciones surgen en medio de un escrutinio creciente sobre el efecto de las redes sociales en los jóvenes.

En las últimas semanas, Meta enfrentó dos reveses legales significativos en Estados Unidos. Un tribunal en Nuevo México responsabilizó a la compañía por poner en riesgo la seguridad infantil, mientras que un jurado en Los Ángeles determinó que los productos de la empresa están diseñados para fomentar la adicción entre niños y adolescentes, lo que afecta su salud mental.

Actualmente, permanecen abiertas miles de demandas, con 40 fiscales generales estatales promoviendo acciones legales contra la empresa matriz de Instagram.

El historial de ediciones no será visible, diferenciando a Instagram de otras redes sociales como Facebook. (Reuters)

Recepción de los usuarios y próximos pasos

Las reacciones iniciales a la función de edición resultaron mayoritariamente positivas. Destacan comentarios en Reddit como “Ya era hora” y bromas sobre la larga espera para una función que muchos consideraban básica. Usuarios valoran especialmente no tener que eliminar y volver a escribir un comentario entero por un simple error.

Aún existen otras propuestas en evaluación. El año pasado, Adam Mosseri, jefe de Instagram, confirmó que la red social experimentaba con la introducción de un botón de “no me gusta” para comentarios, aunque esta función todavía no se encuentra disponible para todos los usuarios. La implementación de herramientas que permitan gestionar mejor las interacciones sigue siendo una demanda activa entre quienes utilizan la plataforma.