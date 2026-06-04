Un policía robó un celular en un bar de la terminal de ómnubus de Rosario y lo detuvieron

El momento en el que el policía robó el celular

Un policía fue detenido este martes en la Terminal de Ómnibus “Mariano Moreno”, de la ciudad de Rosario, tras ser acusado de robar un celular en un bar. El efectivo fue identificado por empleados de un bar donde, dos semanas antes, había sido filmado mientras sustraía el teléfono.

Según indicaron medios locales, la detención ocurrió el martes cuando una de las socias del bar reconoció al efectivo por las imágenes registradas el 21 de mayo. Al advertir su presencia, alertó al destacamento policial ubicado frente al establecimiento. Minutos después, los agentes interceptaron al sospechoso cuando intentaba abordar un colectivo.

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Walter, el dueño del bar y del celular robado, contó que el robo ocurrió durante una mañana de intensa actividad. Explicó que dejó el teléfono sobre una mesa al ayudar a sus empleados y, al regresar, el dispositivo ya no estaba. Al revisar las cámaras junto a una de las socias, constataron que el autor era un policía.

La cámaras de seeguridad captaron el momento en que el efectivo robó el teléfono en la Terminal de Rosario

El comerciante expresó que el incidente le causó indignación por tratarse de un miembro de la fuerza encargada de la seguridad en la Terminal.

“Justo llegó más gente, y ayudé a los chicos a atender y dejé el celular en esta mesa. Cuando terminé de atender, volví a buscar el celular y no estaba. A una de las socias le pedía que rebobine las cámaras y nos dimos cuenta que era un policía”, aseguró en diálogo con Telefé Rosario.

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“No lo podíamos creer. Me complicó el día. Tuve que gastar un dinero que no estaba en mis planes. Me da bronca de que el ladrón sea alguien que nos tiene que cuidar”, manifestó.

El agente, identificado como Pablo Adolfo B., subinspector de 42 años perteneciente a la guardia rural Los Pumas, negó haber cometido el robo y aseguró que el teléfono era de su propiedad, pese a que el video muestra claramente el momento en que lo observa sobre la mesa, lo analiza por unos segundos y lo introduce en el bolsillo.

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El subinspector recuperó la libertad poco después del hecho, aunque quedó sujeto a una causa penal por el delito de hurto. La fiscal Verónica López dio intervención a la División Judiciales de la Unidad Regional II, según detalló el medio Rosario 3.