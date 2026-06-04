América Latina

Jóvenes difundían videos disparando al aire en una fiesta clandestina de Montevideo: controlaban la zona con cámaras

Las imágenes motivaron allanamientos en el barrio Cauceglia, en el oeste de la capital uruguaya. En paralelo, una nueva balacera dejó cinco heridos en la misma zona de la ciudad

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Investigan a jóvenes uruguayos que se muestran en redes sociales bailando y disparando al aire (@TelemundoUY)

Una serie de balaceras se ha registrado de forma consecutiva en los últimos días en distintos barrios de la periferia de Montevideo.

El martes, por segundo día consecutivo, se escucharon varios disparos en Piedras Blancas, Manga y en el barrio Marconi. Pero en otra zona cercano –el barrio Cauceglia– se dio una situación particular: jóvenes armados en un baile clandestino salieron a disparar al aire, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Este lugar es en la entrada al Cerro de Montevideo, en el ingreso oeste de la ciudad.

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Los disparos al aire eran parte de la diversión. Los jóvenes también bailaban y se escuchaban risas.

Investigan a jóvenes que se mostraban con armas en redes sociales en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Investigan a jóvenes que se mostraban con armas en redes sociales en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El momento quedó registrado en redes sociales. En el video se escuchan varios disparos al aire. Incluso algunos de estos fueron en modalidad de ráfaga.

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Los videos fueron enviados a la Policía. Hubo, en total, siete allanamientos en ese barrio del oeste de la capital uruguaya. En estos procedimientos no se encontraron armas, detalló el noticiero. Uno de los sospechosos tenía en su casa un sistema de videovigilancia que le permitía saber cuánto los efectivos ingresaban al barrio. La red de cámaras fue incautada el domingo, durante un allanamiento.

De hecho, el joven publicaba en redes sociales imágenes de cómo controlaba con cámaras de seguridad distintos puntos del barrio.

Investigan a jóvenes que se mostraban con armas en redes sociales en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Investigan a jóvenes que se mostraban con armas en redes sociales en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El sospechoso, además, se muestra en sus redes sociales con armas de fuego. Durante el operativo, el joven fue detenido pero la Fiscalía lo dejó libre porque espera reunir más pruebas en su contra.

El caso continúa siendo investigado.

Pero, ¿qué es lo que pasa en el barrio Causeglia? En los últimos días se han registrado allí intensos tiroteos, con enfrentamientos entre bandas, como ocurre en otras zonas de Montevideo. Según lo informado por Telemundo, algunas de las armas encontradas coincide con las de las imágenes que los delincuentes difundían en redes sociales.

Investigan a jóvenes que se mostraban con armas en redes sociales en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Investigan a jóvenes que se mostraban con armas en redes sociales en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Nueva balacera

Un nuevo tiroteo ocurrió en la tarde de este miércoles en el barrio Cotravi, también en el acceso oeste de Montevideo. Hubo cinco heridos de bala y un auto incendiado por este tiroteo que ocurrió contra un grupo de personas que trabajaba en la construcción de una vivienda, según la información primaria informada por el noticiero Telenoche de Canal 4.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró que dos personas habían sido trasladadas a un centro asistencial por particulares. Los efectivos se encargaron de llevar a otras dos. Un quinto involucrado se retiró del lugar, dado que sus heridas no eran de entidad, aunque minutos después ingresó a un hospital.

En el lugar también apareció un auto incendiado. Pertenecía a una de las víctimas, consignó Teledoce. La zona en la que ocurrió el tiroteo es de difícil acceso y tiene un gran descampado alrededor.

Tiroteo en barrio Cotravi de Montevideo (@leopedrouza)
Tiroteo en barrio Cotravi de Montevideo (@leopedrouza)

En el lugar quedaron varios casquillos de bala, principalmente en el predio de la casa. La información primaria indica que los heridos no tienen antecedentes penales. Se trata de personas de entre 24 y 37 años.

Estos episodio se dan tras una semana violenta, en la que hubo más de 10 homicidios, que el gobierno adjudicó a guerras entre narcos. Así lo reconoció este lunes el ministro del Interior, Carlos Negro, titular de la cartera a cargo de la seguridad. “Se ve un denominador común, que es seguramente la lucha entre bandas criminales. Nosotros sabemos –y también lo dijimos oportunamente– que intervenir los territorios con presencia policial, desarticulando bandas y encarcelando dirigentes de esas bandas, como ocurrió hace pocos días en Maldonado, puede ocasionar luchas intestinas entre los que aspiran a dirigir ese tipo de organizaciones”, dijo el jerarca en una rueda de prensa.Negro señaló que este tipo de situaciones lleva a que haya “mayores niveles de violencia”.

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