Nicolás Pino insistió en avanzar con una baja de impuestos al campo: “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”

Pino afirmó que en las provincias del país productivo observa actividad comercial, circulación de camiones y movimiento económico

La visión de las oportunidades del campo argentino en el contexto internacional y los desafíos internos marcan el presente del sector agropecuario. En diálogo con Infobae Al Amanecer, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina destacó el protagonismo de la producción rural, las discusiones sobre retenciones y el dinamismo del área metropolitana como ejes centrales de coyuntura actual.

“Veo una Argentina con muchas posibilidades”, afirmó el titular de la Sociedad Rural. En este sentido destacó que si bien el campo es un área de prioridad en el país espera que otras actividades ganen mayor terreno. “Ojalá el campo deje de ser el sector primordial porque hay otras cosas que están sucediendo. Argentina es campo y eso va a seguir, pero van a haber otras actividades que van a importar mucho”, afirmó.

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En esa línea, señaló que el reordenamiento macroeconómico puede causar dificultades en la vida cotidiana, pero aseguró que en distintas ciudades del país productivo ve movimiento económico, circulación de camiones y actividad comercial. Según planteó, ese escenario abre una perspectiva favorable para los próximos años.

Nicolás Pino insistió en que las retenciones al campo deben bajar y afirmó que le gustaría que los derechos de exportación sean cero

El reclamo por las retenciones y la visión del campo

Durante la entrevista, Pino reiteró su histórica posición sobre los derechos de exportación. “A mí me encantaría que las retenciones sean cero hoy”, afirmó al referirse a la carga tributaria que afrontan distintas producciones agropecuarias.

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Además, sostuvo que el camino debe apuntar a una reducción gradual de ese impuesto. “Entiendo que hay margen para bajar las retenciones”, señaló. Y remarcó que el sector acompaña la dirección planteada por el Gobierno en materia tributaria.

Pino recordó que varias actividades agropecuarias ya no pagan derechos de exportación. Sin embargo, indicó que productos como la soja, el maíz, el trigo y la carne todavía mantienen distintos niveles de retenciones.

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En ese contexto, sostuvo que el sector observa una señal favorable cuando existen medidas orientadas a disminuir la presión impositiva. También remarcó que el campo aporta recursos a través de otros tributos y mencionó al impuesto a las ganancias como un esquema vinculado al resultado económico de cada actividad.

El dirigente rural afirmó que la producción agropecuaria necesita reglas que impulsen la inversión. Según explicó, las retenciones afectan la competitividad y limitan la capacidad de crecimiento de los productores.

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El presidente de la Sociedad Rural Argentina sostuvo que hay margen para reducir retenciones a la soja, el maíz, el trigo y la carne (Revista Chacra)

La economía y el movimiento en las zonas productivas

Pino aseguró que observa un escenario diferente cuando recorre distintas provincias. Según indicó, encuentra ciudades grandes y pequeñas con actividad comercial y movimiento económico vinculados a la producción.

“Te alejás y ves ciudades más grandes, chicas, del país productivo donde ves que hay un dinamismo permanente”, expresó. A partir de esa percepción, consideró que existen señales de actividad en distintos puntos del país.

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El presidente de la Sociedad Rural Argentina evitó evaluar la situación particular de los ingresos de la población, aunque destacó que percibe movimiento en sectores vinculados al comercio y los servicios.

También se refirió al contexto macroeconómico. Sobre la política cambiaria, sostuvo que el sector valora la existencia de un tipo de cambio unificado. Según explicó, durante años los productores enfrentaron diferencias entre el dólar que recibían por sus ventas y el que utilizaban para adquirir insumos.

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En relación con las decisiones económicas del Gobierno, señaló que el equipo encabezado por el ministro Luis Caputo monitorea la evolución de las variables económicas. “Creo que el ministro Caputo y su equipo van viendo día a día cómo va la percepción de más o menos, y evidentemente el resultado se ve. Lo van llevando bien”, afirmó.

La Sociedad Rural Argentina destacó que varias actividades agropecuarias ya no pagan derechos de exportación, aunque persisten retenciones en productos clave (Revista Chacra)

El precio de la carne y las expectativas del sector

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la evolución del precio de la carne. Pino sostuvo que el producto recuperó valor después de un período en el que registró retrasos respecto de otras variables económicas.

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Sin embargo, afirmó que durante las últimas semanas aparecieron señales de corrección en los valores. Según indicó, el precio de la hacienda registró bajas que todavía no llegaron por completo al consumidor final.

“La carne recuperó mucho valor que venía atrasado”, señaló. Luego agregó que en el último mes se observaron descensos de entre $200 y $400 pesos en algunos segmentos de la cadena comercial.

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Para el dirigente rural, esa tendencia podría trasladarse a las carnicerías a medida que avance el proceso comercial. “Ya estamos teniendo una bajada en el precio de la carne”, afirmó.

Para cerrar, Pino planteó que el funcionamiento de la oferta y la demanda permite acomodar los valores cuando el mercado opera sin intervenciones. En ese sentido, consideró que la evolución de los precios dependerá de las condiciones propias de la actividad ganadera.

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