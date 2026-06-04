Tu vida no será la misma después de tener una de estas cinco gafas inteligentes

Adam, a citizen journalist who posts videos under the name Migrant Hotel Manager, wears Ray-Ban Meta glasses, which he uses for filming, as he poses for a portrait in Salford, Greater Manchester, Britain, November 21, 2025, REUTERS/Temilade Adelaja

Tu vida no será la misma con unas gafas inteligentes. Estos dispositivos, potenciados por asistentes con inteligencia artificial, cámaras diminutas y sistemas de audio direccional, ya no parecen accesorios futuristas, sino herramientas que amplían las capacidades humanas en , cámaras diminutas y sistemas de audio direccional, ya no parecen accesorios futuristas, sino herramientas que amplían las capacidades humanas en múltiples aspectos.

El avance de la IA ha sido clave para transformar su valor y utilidad. Los modelos actuales pueden identificar objetos, traducir conversaciones, resumir reuniones y responder preguntas sobre lo que la cámara observa.

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Cinco gafas inteligentes que cambian la vida diaria

Ray-Ban Meta Wayfarer 2

Estas gafas ofrecen una cámara ultra gran angular de 12 MP, grabación en 3K, cinco micrófonos y parlantes abiertos mejorados. El sistema Meta AI interpreta imágenes en tiempo real, traduce conversaciones y responde preguntas contextuales, lo que permite a los usuarios interactuar con el entorno de manera intuitiva.

El control se realiza mediante voz, un panel táctil y un botón físico, mientras que el estuche extiende la autonomía para jornadas completas de uso.

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Las Ray-Ban Meta Wayfarer 2 integran una cámara de 12 MP, grabación en 3K y Meta AI para interpretar imágenes en tiempo real y traducir conversaciones. (Foto: Ray-Ban)

Asus ROG Xreal R1

El Asus ROG Xreal R1 se orienta a quienes buscan una experiencia avanzada en videojuegos y realidad aumentada portátil. Estas gafas simulan una pantalla micro-OLED FHD de 4,34 metros, situada a cuatro metros de distancia, con resolución 1080p, HDR, frecuencia de 240 Hz y tecnología Sound by Bose.

Un elemento distintivo es su lente electrocrómica, que se oscurece automáticamente al mirar la pantalla virtual y se transparenta al apartar la vista. Con esta función, la experiencia inmersiva se mantiene estable, incluso al mover la cabeza.

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Además, pueden convertir juegos 2D en experiencias 3D en tiempo real. Este modelo representa una opción práctica para quienes valoran la portabilidad y el entretenimiento audiovisual.

TCL RayNeo Air 4 Pro

Las TCL RayNeo Air 4 Pro destacan por su enfoque en el consumo de cine, series y entretenimiento multimedia. Su propuesta busca replicar la experiencia de una pantalla gigante portátil sin la necesidad de auriculares voluminosos, ideal para viajes largos o jornadas de ocio fuera de casa.

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Las TCL RayNeo Air 4 Pro se enfocan en cine y entretenimiento multimedia con paneles micro OLED, HDR10 y una pantalla virtual de hasta 201 pulgadas.

Con un peso de solo 76 gramos, incorporan paneles micro OLED compatibles con HDR, brillo de 1.200 nits y una tasa de refresco de 120 Hz. Son pioneras en ofrecer compatibilidad con HDR10 y pueden crear una pantalla virtual de hasta 201 pulgadas (5,10 metros).

Un chip dedicado de procesamiento visual ajusta contraste y saturación, mientras que Bang & Olufsen interviene en el perfil sonoro.

Even Realities G2

El modelo Even Realities G2 introduce una función diferenciadora: la posibilidad de mostrar subtítulos sobre el campo visual, como si la realidad incluyera traducción automática. Esta característica es útil para viajes, conversaciones en idiomas extranjeros, conferencias o para personas con dificultades auditivas.

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Estas gafas permiten acceder a subtítulos en 35 idiomas, resumen notas, muestran mapas simples y sincronizan datos del teléfono, como calendario, noticias y recordatorios.

Las Even Realities G2 muestran subtítulos en 35 idiomas sobre el campo visual y sincronizan calendario, noticias, recordatorios y mapas desde el teléfono.

El peso es de solo 35,7 gramos y la pantalla es un 75% más grande que la de la generación anterior. Pueden controlarse mediante el anillo inteligente Even R1 y ofrecen hasta diez horas de uso con varias recargas extra en el estuche. La dependencia de Internet para funciones avanzadas es su principal limitación.

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Rokid AI

El modelo Rokid AI busca competir con propuestas de marcas como Meta, pero con una estrategia más accesible. Presenta el primer ecosistema de IA abierto compatible con múltiples motores y regiones, con una arquitectura de doble chip (NXP RT600 y Qualcomm AR1). Ofrece traducción de voz en 12 idiomas hacia 89 lenguas y un sistema multimodal que combina voz, gestos y controles inteligentes.

Estas gafas integran una cámara de 12 MP, traducción instantánea, navegación contextual y reconocimiento visual asistido por IA. El brillo de su pantalla alcanza los 1.500 nits y la batería ofrece unas seis horas de reproducción musical. Disponen de parlantes abiertos y micrófonos ambientales; sin embargo, la ausencia de un estuche de carga sigue siendo una desventaja.

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