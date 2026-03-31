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Pagar por usar Instagram, la nueva opción con funciones de privacidad exclusivas

Los usuarios con la suscripción Instagram Plus pueden ampliar la duración de sus historias a más de 24 horas

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Meta inició las pruebas de una suscripción premium en Instagram llamada Instagram Plus. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Meta inició las pruebas de una suscripción premium en Instagram llamada Instagram Plus. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Meta ha comenzado a probar una suscripción premium en Instagram bajo el nombre Instagram Plus. Según le confirmó a TechCrunch, el servicio incluye funciones exclusivas, entre ellas la opción de ver historias de otros usuarios sin que el autor reciba notificación.

Así como la posibilidad de que los suscriptores consulten cuántas personas han vuelto a ver sus propias historias.

La compañía Meta no ha detallado en qué mercados está disponible la prueba, pero usuarios de México, Japón y Filipinas reportaron acceso a través de redes sociales como X y Reddit.

En México, el precio reportado para Instagram Plus es de 39 MXN (aproximadamente USD 2,20); en Japón, 319 ¥ al mes (unos USD 2); y en Filipinas, 65 PHP mensuales (cerca de USD 1,07), de acuerdo con capturas de pantalla compartidas por los propios usuarios.

Captura de pantalla de un móvil oscuro. Se muestra la oferta de Instagram Plus con seis funciones, costo de MX$39.00/mes y botón 'Start your free month'
Usuarios de México, Japón y Filipinas informaron haber accedido a Instagram Plus mediante plataformas como X y Reddit. (Reddit)

Meta indicó que seguirá evaluando la suscripción premium de Instagram en una fase de pruebas antes de considerar su lanzamiento a gran escala.

La suscripción de pago en Instagram es independiente de Meta Verified, el programa dirigido a creadores de contenido y empresas, que ofrece beneficios como una insignia de verificación y protección contra la suplantación de identidad a cambio de una cuota mensual.

La inclusión de la suscripción mensual de Instagram se da luego de que la plataforma eliminara el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos.

Qué funciones incluye Instagram Plus

Instagram Plus incluye varias funciones exclusivas para suscriptores, según detalló Meta al medio mencionado:

Captura de pantalla en un smartphone negro mostrando la oferta de suscripción de Instagram Plus, con texto "Try Instagram Plus free for one month" y funciones listadas
La suscripción de pago en Instagram no está vinculada a Meta Verified, el servicio para creadores y empresas. (X)
  • Ver historias de otros usuarios sin que el autor reciba notificación.
  • Consultar cuántas personas han vuelto a ver las historias.
  • Crear listas de audiencia ilimitadas para las historias, permitiendo personalizar quién puede ver cada publicación mediante diferentes grupos de seguidores, más allá de la lista de Mejores Amigos.
  • Extender la duración de sus historias por 24 horas adicionales y destacar una historia hasta una vez por semana, lo que incrementa su visibilidad al ubicarla al frente de la bandeja de historias para sus seguidores.
Instagram Plus permite, entre otras funciones, ver historias de otros usuarios sin que el autor sea notificado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Instagram Plus permite, entre otras funciones, ver historias de otros usuarios sin que el autor sea notificado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
  • Enviar un “Superlike” animado a las historias de otros usuarios.
  • Buscar de forma directa en la lista de espectadores de una historia para identificar rápidamente si una persona específica la ha visto, evitando tener que recorrer toda la lista.

Qué precio tiene la suscripción a Instagram Plus

El precio de la suscripción a Instagram Plus varía según el país. De acuerdo con capturas de pantalla compartidas por usuarios que participan en la prueba, el costo mensual es de 39 MXN (aproximadamente USD 2,20) en México, 319 ¥(alrededor de USD 2) en Japón y 65 PHP (unos USD 1,07) en Filipinas. Meta no ha señalado oficialmente los valores para otros mercados.

Qué se conoce de la suscripción de WhatsApp

Meta confirmó que, además de Instagram, lanzará una suscripción mensual para WhatsApp denominada provisionalmente WhatsApp Plus, orientada a permitir que los usuarios eviten la publicidad dentro de la plataforma.

La suscripción premium será opcional y ofrecerá acceso a mejoras como stickers exclusivos, temas personalizados y la posibilidad de fijar más chats, además de eliminar los anuncios en la pestaña Novedades para usuarios en Europa y el Reino Unido.

La suscripción premium será voluntaria y dará acceso a ventajas como stickers exclusivos, temas personalizados y mayor capacidad para fijar chats. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
La suscripción premium será voluntaria y dará acceso a ventajas como stickers exclusivos, temas personalizados y mayor capacidad para fijar chats. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El acceso a WhatsApp Plus se gestionará mediante una lista de espera. Los usuarios interesados podrán inscribirse desde la propia aplicación y recibirán una notificación cuando la suscripción esté disponible en su país.

Meta aún no ha anunciado el precio, que podría variar según la región, siguiendo el esquema ya implementado en otras plataformas de la compañía.

La suscripción premium no afectará las funciones básicas de WhatsApp: la mensajería privada, los grupos y las herramientas principales continuarán siendo gratuitas para todos los usuarios.

Meta aseguró que la privacidad y la seguridad permanecerán inalteradas, independientemente de si el usuario paga o no por el servicio adicional.

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