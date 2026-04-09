Alerta del FBI: lista de apps en iPhone y Android que debes eliminar porque podrían espiarte

FBI alerta qué aplicaciones son un peligro para la seguridad de los usuarios de iPhone y Android.

El FBI ha emitido una advertencia inusual y directa sobre el uso de aplicaciones móviles en dispositivos iPhone y Android, alertando que algunas de ellas podrían representar un riesgo real de espionaje y robo de datos personales.

La advertencia, basada en investigaciones activas, apunta a aplicaciones vinculadas a gobiernos extranjeros o desarrolladores con antecedentes de seguridad cuestionables, y recomienda a los usuarios evitar instalarlas o eliminarlas de inmediato.

El aviso fue difundido a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), el centro de denuncias de delitos en internet del FBI, que advierte sobre un aumento sostenido de incidentes en los que datos sensibles terminan expuestos sin que los usuarios sean plenamente conscientes.

Aplicaciones pueden extraer tus datos sin que te des cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras alertas, esta no se enfoca únicamente en malware tradicional, sino en aplicaciones aparentemente legítimas que recopilan más información de la necesaria o que podrían ser utilizadas como herramientas de vigilancia digital.

Entre las aplicaciones y ecosistemas más señalados figuran TikTok, WeChat y CapCut, todas vinculadas a la empresa china ByteDance. También se incluyen aplicaciones desarrolladas por Kaspersky, que han sido objeto de preocupaciones en Estados Unidos por posibles vínculos con el gobierno ruso.

A estas se suman categorías de alto riesgo como VPN gratuitas de origen desconocido, teclados virtuales de terceros, gestores de archivos no verificados y aplicaciones de limpieza o linterna que solicitan permisos excesivos.

El FBI a identificado apps que pueden estar robando tus datos personales. REUTERS/Hollie Adams/Illustration/File Photo

El FBI aclara que no existe una “lista oficial cerrada” de aplicaciones prohibidas. Sin embargo, el patrón que comparten muchas de estas herramientas es el acceso amplio e innecesario a datos del usuario.

Entre la información que pueden recolectar se encuentran la ubicación en tiempo real, contactos, mensajes, historial de navegación e incluso patrones de uso del dispositivo. En algunos casos más sofisticados, las aplicaciones pueden instalar código adicional sin el consentimiento explícito del usuario, lo que abre la puerta a actividades de espionaje más complejas.

El riesgo no se limita a usuarios comunes. Según la agencia, perfiles como periodistas, empleados de empresas y funcionarios públicos son objetivos especialmente atractivos debido al tipo de información que manejan. Además, se advierte que en ciertos países, las leyes pueden obligar a las empresas tecnológicas a compartir datos con sus gobiernos, lo que incrementa el nivel de exposición.

El FBI advierte que no hay una lista defintiva de apps que roban información, pues esta se podría expandir de acuerdo a sus investigaciones. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Tanto Android como iOS están afectados por esta problemática. Aunque el ecosistema de Apple es más cerrado y cuenta con mayores controles de seguridad, no está exento de riesgos.

Las aplicaciones pueden seguir solicitando permisos amplios o recolectando datos bajo políticas de privacidad poco claras. En Android, el peligro suele aumentar cuando se instalan aplicaciones fuera de tiendas oficiales, aunque incluso en plataformas como Google Play se han detectado casos sospechosos.

Ante este escenario, el FBI recomienda prestar especial atención a ciertos indicadores antes de instalar una aplicación. El origen del desarrollador es uno de los factores clave: si no es transparente o proviene de regiones con regulaciones laxas, conviene desconfiar. También es importante revisar los permisos solicitados, ya que una aplicación debe requerir únicamente lo necesario para su funcionamiento. Un exceso de permisos puede ser una señal de alerta.

Expertos en ciberseguridad recomiendan verificar los permisos que solicitan las aplicaciones al momento de la instalación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros aspectos a considerar incluyen el número de descargas y las reseñas, que en algunos casos pueden ser manipuladas, así como la política de privacidad, que debe ser clara y comprensible. Las actualizaciones frecuentes sin explicación también pueden indicar cambios en el comportamiento de la aplicación.

La advertencia del FBI pone el foco en un problema creciente: la dificultad de distinguir entre aplicaciones útiles y herramientas potencialmente invasivas. En un contexto donde el teléfono móvil concentra buena parte de la vida digital, desde comunicaciones hasta información financiera, la seguridad ya no depende solo del sistema operativo, sino también de las decisiones que toman los usuarios al instalar nuevas aplicaciones.