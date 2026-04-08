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Apple lanzaría el iPhone Air 2 a pesar de las bajas ventas del primer modelo

La empresa de Cupertino apuesta por una segunda generación del iPhone Air tras el bajo interés inicial

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iPhone Air 2
El iPhone Air 2 incluiría una segunda cámara trasera, una de las mejoras más esperadas. (Reuters)

Apple prepara el lanzamiento del iPhone Air 2, a pesar de que la primera generación tuvo ventas considerablemente bajas desde su debut en septiembre de 2025. Así lo aseguró el filtrador Fixed Focus Digital en una publicación reciente en Weibo, donde indicó que la compañía planea al menos dos generaciones más de este modelo.

Según una encuesta de KeyBanc Capital Markets para inversores, la demanda por el iPhone Air original ha sido prácticamente nula. El analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo reportó que los proveedores tenían previsto reducir su capacidad de producción en más del 80% entre el lanzamiento y el primer trimestre de 2026.

Luxshare, uno de los principales fabricantes, dejó de ensamblar el iPhone Air en octubre, y se esperaba que Foxconn finalizara la producción a finales de diciembre, lo que apunta a que el dispositivo ya no se fabrica.

Las ventas del iPhone Air original llevaron a la reducción y cese de su producción en 2025. (Reuters)
Las ventas del iPhone Air original llevaron a la reducción y cese de su producción en 2025. (Reuters)

Este bajo rendimiento comercial recuerda a otros lanzamientos de Apple con resultados similares, como los iPhone mini y Plus, que solo llegaron a contar con dos generaciones cada uno.

Cambios orientados a mejorar la aceptación

De acuerdo a The Information, Apple estaría trabajando en un rediseño del iPhone Air 2 para abordar una de las críticas más frecuentes: la falta de una segunda cámara trasera. El nuevo modelo sumaría una lente Fusion Ultra Wide de 48 megapíxeles, lo que podría aumentar su atractivo en el segmento de gama media.

Además, la compañía planea reducir el peso del dispositivo, incorporar refrigeración por cámara de vapor, optimizar la batería y equipar un módulo Face ID más delgado. El iPhone Air 2 también integraría los nuevos chips A20 y C2, este último como parte de una nueva generación de módems diseñados por Apple.

iPhone 17 Air y sus principales características frente a sus competidores.
El rediseño del iPhone Air 2 busca revertir las críticas recibidas por la primera generación. (Apple)

Mejoras previstas en pantalla y conectividad

Pocos detalles se conocen sobre la pantalla del iPhone Air 2, pero se espera que mantenga el panel OLED de 6,6 pulgadas del modelo original, uno de los elementos mejor valorados. Apple buscaría incrementar el brillo máximo del panel, una de las principales demandas a los proveedores para esta generación.

Respecto a la conectividad, el nuevo chip C2 representaría un salto respecto al C1X, al añadir compatibilidad con 5G mmWave y soporte para el estándar NR-NTN. Esta combinación permitiría un acceso a internet completo vía satélite cuando no haya cobertura 5G disponible, ampliando así el rango de uso del dispositivo.

Nueva estrategia de lanzamientos

Apple también modifica su calendario tradicional. Se espera que la familia iPhone 18, que incluirá los modelos Pro, Pro Max y un iPhone plegable, se presente en otoño de 2026. En contraste, el iPhone 18 estándar, el iPhone 18e y el iPhone Air 2 llegarían en la primavera de 2027. Un informe de Nikkei Asia señala que esta división busca optimizar los recursos y maximizar los ingresos de los modelos premium.

Apple modificará su calendario de lanzamientos para la familia iPhone 18 y el iPhone Air 2. (Europa Press)
Apple modificará su calendario de lanzamientos para la familia iPhone 18 y el iPhone Air 2. (Europa Press)

El iPhone 18, por su parte, apostará por una actualización incremental, sumando los chips A20 y C2, 12 GB de memoria RAM, una cámara frontal de 24 megapíxeles y un botón de control de cámara simplificado.

La decisión de Apple de continuar con el iPhone Air, pese al escaso éxito de la primera generación, marca una estrategia que parece enfocada en fortalecer su catálogo y explorar nuevas oportunidades en el mercado de smartphones de gama media.

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