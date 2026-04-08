Tu Android quedaría sin WhatsApp desde el 15 de abril 2026: confirma la lista real

Los usuarios deben estar atentos a las notificaciones de WhatsApp que alerten el fin del servicio en el dispositivo. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

A partir del 15 de abril de 2026, varios usuarios de teléfonos inteligentes enfrentarán un cambio importante: la aplicación nativa de WhatsApp dejará de funcionar en modelos de Android lanzados antes de 2014.

La decisión afectará tanto la posibilidad de descargar o abrir la app como de recibir futuras actualizaciones. Quienes posean estos dispositivos tendrán que migrar a modelos más recientes o quedarán fuera de uno de los servicios de mensajería más usados a nivel personal y profesional.

Esta actualización técnica responde a los requisitos mínimos impuestos por WhatsApp, que busca mantener estándares actuales de seguridad y rendimiento. La medida implica que los usuarios de celulares antiguos perderán el acceso de forma automática, sin opción de reversión ni soporte.

Cuáles celulares Android quedarán sin WhatsApp en abril

Los problemas de compatibilidad son muy comunes en dispositivos antiguos o desactualizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste impacta principalmente a dispositivos Android fabricados hasta 2014. Modelos como el Samsung Galaxy S4 mini, el Samsung Galaxy S3, el Sony Xperia M, el LG Optimus L7 II y el Motorola Moto E de primera generación figuran entre los más afectados.

Ninguno de estos teléfonos pueden actualizarse a Android 5.0 Lollipop, la versión mínima requerida para seguir usando la aplicación. La falta de soporte por parte de los fabricantes deja estos celulares sin acceso a actualizaciones de seguridad y los aparta de los estándares modernos de protección de datos.

A qué otros sistemas operativos afectan las nuevas actualizaciones de WhatsApp

La restricción no se limita al ecosistema de Android. Apple experimenta consecuencias con la llegada de nuevas actualizaciones de WhatsApp.

Modelos de iPhone que no reciben nuevas actualizaciones de Apple tienen mayor probabilidad de no ser compatible con WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los modelos de Apple identificados están el iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Otro dato clave es que los usuarios de iPhone 6s, 6s Plus, SE (1.ª generación), iPhone 7 y 7 Plus podrían experimentar problemas de compatibilidad, porque ninguno de estos teléfonos permite la actualización a iOS 15.1.

En este sentido, los usuarios de dispositivos antiguos de Apple se verán obligados a migrar a modelos recientes para evitar la desconexión. Esto responde a la necesidad de garantizar una experiencia de usuario segura y eficiente.

Qué deben hacer los usuarios con celulares sin compatibilidad con WhatsApp

La principal pauta para quienes poseen un dispositivo impactado es realizar una copia de seguridad de sus conversaciones y archivos antes de perder el acceso total a la aplicación. WhatsApp notifica anticipadamente a los usuarios afectados y facilita guías para respaldar información personal o profesional.

En los ajustes de cada sistema operativo se puede revisar la versión y si hay nuevas actualizaciones. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En Android, el respaldo se realiza desde la aplicación, en el menú de los tres puntos verticales, seleccionando “Ajustes”, luego “Chats” y “Copia de seguridad”. Esta función permite guardar los datos en Google Drive, siempre que haya espacio suficiente.

En iPhone, el procedimiento se inicia en “Configuración” dentro de la app, con la opción “Chats” y después “Copia de seguridad”, eligiendo “Realizar copia ahora” para almacenar la información en iCloud.

Cómo saber si el dispositivo perderá el acceso a la aplicación de WhatsApp

Para determinar si un celular quedará fuera de la lista de compatibles, el usuario debe consultar la versión del sistema operativo instalada. En Android, es necesario acceder a “Ajustes”, seleccionar “Acerca del teléfono” y revisar la “Información de software”, donde se indica la versión de Android empleada.

Las copias de seguridad permite pasar la información de WhatsApp de un dispositivo a otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de iPhone, el procedimiento es similar: desde “Ajustes”, se ingresa a la pestaña “General” y luego a “Versión de iOS”. Solo los dispositivos que permitan la actualización a Android 5.0 Lollipop o iOS 15.1 podrán seguir utilizando WhatsApp sin inconvenientes. De lo contrario, la app dejará de funcionar de forma definitiva.

Qué alternativas hay para seguir usando WhatsApp

La desconexión será irreversible en los dispositivos que no cumplan con los estándares mínimos, lo que imposibilita cualquier intento de reinstalación o actualización.

La única alternativa segura para mantener el acceso a WhatsApp consiste en reemplazar el celular por un modelo compatible con los requisitos técnicos. Por esta razón, el respaldo de datos se vuelve imprescindible ante la incapacidad de revertir la pérdida de acceso.