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Si estudias o trabajas en inglés, esta nueva app de Google te será útil: es gratis y tiene IA

Con Google AI Edge Eloquent, puedes transcriir reuniones o clases desde tu celular de forma rápida y precisa

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Primer plano de una mujer con cabello rizado, gafas y auriculares negros, usando un smartphone para una transcripción de audio a texto en un café.
Google presentó una app móvil gratuita que usa inteligencia artificial para agilizar las transcripciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estudias o trabajas en inglés y necesitas realizar transcripciones de tus reuniones o clases, Google lanzó una aplicación móvil gratuita que utiliza inteligencia artificial para facilitar este proceso.

La herramienta, denominada Google AI Edge Eloquent, actualmente está disponible para iOS y se prevé que pronto llegará a Android.

Para utilizarla, basta con buscarla en la App Store, descargarla e iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico.

Cuatro capturas de pantalla de un smartphone con la aplicación Google AI Edge Eloquent. Muestra el pulido de texto, análisis de voz, diccionario y configuración
Google AI Edge Eloquent está disponible actualmente para iOS. (Google)

Qué se puede hacer con la nueva app de Google

La nueva aplicación de Google, AI Edge Eloquent, permite transformar grabaciones de voz en textos precisos y listos para usar, eliminando automáticamente muletillas y correcciones a mitad de frase.

A diferencia de otros programas de dictado, utiliza inteligencia artificial para entender el contexto y pulir el texto, generando resultados profesionales.

Toda la información se procesa localmente en el dispositivo iOS, lo que garantiza privacidad, ya que los datos personales y las conversaciones no se envían a la nube (excepto para funciones opcionales avanzadas).

Además, Eloquent crea un diccionario personalizado a partir del vocabulario del usuario para mejorar la precisión, funciona sin conexión a internet, no tiene límites de uso y próximamente integrará un teclado específico para iOS.

Tres capturas de pantalla de una aplicación móvil. La primera muestra el logo "Google AI Edge Eloquent", la segunda una interfaz de grabación y la tercera la sección de diccionarios
AI Edge Eloquent convierte grabaciones de voz en textos claros y utilizables. (Google)

En qué momentos puede ser útil la nueva app de Google

La aplicación Google AI Edge Eloquent puede ser útil en una amplia variedad de situaciones cotidianas y profesionales donde la transcripción rápida y precisa de voz a texto marca la diferencia.

Por ejemplo, en el ámbito académico, los estudiantes pueden utilizar la app para transcribir clases magistrales, seminarios o grupos de discusión, permitiendo enfocarse en la comprensión del contenido sin preocuparse por tomar notas extensas.

En el entorno laboral, la herramienta facilita la transcripción de reuniones, entrevistas o conferencias telefónicas, ayudando a generar actas y resúmenes de manera eficiente y segura, ya que toda la información se procesa localmente en el dispositivo.

Un joven habla con una mujer sentada en un escritorio. Ella escribe en un cuaderno. Hay un portátil cerrado y una pizarra con el título "Antropología Cultural"
En la universidad, los estudiantes pueden emplear la app para transcribir clases, seminarios o debates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Google AI Edge Eloquent es de utilidad para creadores de contenido que necesitan transformar rápidamente grabaciones de entrevistas en texto editable, ahorrando tiempo en la edición y garantizando la privacidad de la información sensible.

Puede ser una herramienta valiosa para personas con discapacidades auditivas o dificultades para escribir, ya que convierte la voz en texto sin necesidad de conexión a internet ni costos adicionales.

Por último, la creación de un diccionario personalizado mejora la precisión en contextos técnicos o especializados, como en el sector médico o legal, donde la terminología específica es crucial para la fidelidad de la transcripción.

Cabe señalar que si vas a grabar a un tercero, es clave pedir autorización previa para grabarlo.

Un hombre de pie con una tablet habla a cuatro personas sentadas en una mesa de reuniones, en una oficina luminosa con grandes ventanales y plantas.
El diccionario personalizado aumenta la precisión en áreas técnicas como medicina o derecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué plataforma de Google es similar a esta app

Dentro del ecosistema de herramientas de Google orientadas a la productividad y el análisis de información, Journalist Studio destaca por ser una plataforma que permite analizar grandes volúmenes de documentos y archivos de audio mediante inteligencia artificial.

Pinpoint facilita la búsqueda de palabras clave, la identificación de patrones y la transcripción automática de entrevistas o grabaciones, funciones que comparten similitudes con las capacidades de Google AI Edge Eloquent.

Captura de pantalla de un programa de computadora con una transcripción de audio. Se observa el texto del diálogo y controles de reproducción en la parte inferior
Journalist Studio es la plataforma de Google que facilita el análisis de documentos y audios a gran escala usando inteligencia artificial. (Google)

Mientras que Google AI Edge Eloquent se especializa en la transcripción y pulido inteligente de voz a texto directamente en dispositivos móviles, Pinpoint está orientado al procesamiento de archivos en la nube, permitiendo a equipos de investigación gestionar y analizar miles de documentos de manera eficiente.

Ambas herramientas utilizan tecnologías avanzadas de aprendizaje automático para mejorar la precisión y la utilidad de las transcripciones, aunque su enfoque y sus casos de uso principales difieren.

Eloquent está pensado para la captura instantánea y privada de dictados, mientras que Pinpoint es ideal para investigaciones complejas que requieren organizar, buscar y analizar grandes cantidades de información.

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