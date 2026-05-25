Cancillería de Costa Rica lanza requisitos para sus ciudadanos que viajen al Mundial de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lanzó un manual completo con tips clave, requisitos de ingreso y contactos de emergencia para quienes planeen disfrutar la fiesta del fútbol en Canadá, México y Estados Unidos (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Costa Rica publicó una guía para quienes viajen a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto difundió una Guía Consular con requisitos migratorios y aduaneros, recomendaciones de seguridad y pasos ante emergencias. Aplica para el torneo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El documento fue elaborado por el Departamento Consular y por las embajadas y consulados de Costa Rica en América del Norte, según informó la Cancillería. El objetivo es que los viajeros planifiquen su traslado y estadía con información actualizada y ajustada a las normas de cada país.

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La guía reúne datos sobre ingreso migratorio, controles aduaneros y procedimientos ante pérdida de documentos o detenciones. También incluye contactos de sedes consulares, teléfonos de emergencia y canales de atención, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Información práctica y requisitos de viaje

La Cancillería indicó que las autoridades migratorias de cada país pueden pedir documentación de respaldo al momento del ingreso y que el Mundial no implica excepciones automáticas. La guía detalla qué trámites deben realizarse antes de viajar y qué comprobantes suelen solicitar en frontera.

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El nuevo documento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto responde dudas sobre visas, aduanas y asistencia durante el esperado torneo, ayudando a preparar el viaje para animar a la Selección sin contratiempos legales (Ilustración IA: Infobae).

El ministerio recomendó llevar pasaporte vigente, confirmar reservas de hospedaje y contar con evidencia de medios económicos y pasajes de salida, además de revisar restricciones aduaneras. También advirtió que exceder el tiempo autorizado de permanencia puede generar sanciones.

En el caso de Canadá, la guía señala que los costarricenses deben gestionar una visa de visitante o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) antes del viaje, mediante los canales oficiales canadienses. Precisa que la eTA aplica para ingresos por vía aérea y contempla una excepción limitada para quienes entren por aire y luego crucen a Estados Unidos por tierra, dentro del período autorizado.

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Sobre aduanas canadienses, el documento menciona restricciones para el ingreso de armas y de ciertos productos, como lácteos, frutas y plantas. También recuerda la obligación de declarar montos superiores a 10.000 dólares canadienses (equivalente a 7239.10 dólares estadounidenses) o su equivalente en otra moneda, según la normativa de ese país.

Para México, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que los ciudadanos de Costa Rica no requieren visa para turismo, pero deben cumplir con los requisitos migratorios. La guía incluye, entre los documentos habituales, pasaporte válido, boleto de ida y regreso, reservas y prueba de medios económicos, además de la justificación del viaje.

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Los meses de diciembre y marzo concentraron el mayor crecimiento de pasajeros por festividades y Semana Santa en Costa Rica. Crédito: AERIS

El texto oficial agrega que las autoridades pueden solicitar comprobantes de hospedaje y salida, y verificar que no se exceda el tiempo permitido de estancia. También advierte sobre controles aduaneros y regulación para el ingreso de armas, ciertos alimentos y montos superiores a USD 10.000.

En Estados Unidos, la guía consular indica que es necesario tramitar la visa correspondiente antes de viajar. Según el ministerio, el Gobierno estadounidense, en coordinación con FIFA, aplicará el sistema FIFA PASS para facilitar la programación de citas consulares para visas B1/B2 a quienes cuenten con boletos oficiales. La Cancillería remarcó que ese acceso prioritario no implica aprobación automática: se mantienen los criterios habituales de evaluación. Entre los requisitos de ingreso, la guía menciona pasaporte vigente, visa aprobada, pasajes de ida y regreso, reserva de alojamiento y prueba de fondos económicos.

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Además, el documento advierte que autoridades estadounidenses pueden revisar antecedentes y redes sociales del viajero y aplicar consecuencias si se excede el plazo autorizado de permanencia, de acuerdo con los procedimientos migratorios de Estados Unidos.

Un informe revela el desempeño de los aeropuertos de la región, los avances en servicios y la brecha con los líderes globales. Las razones detrás de la ausencia en el ranking mundial generan debate (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Asistencia consular y emergencias

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto recordó que la asistencia consular se brinda conforme al derecho internacional y la normativa vigente, y que no reemplaza a las autoridades locales ni exime del cumplimiento de la ley del país visitado.

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Según la guía, los consulados pueden orientar y asistir en casos como pérdida de documentos, detención o situaciones de emergencia. El ministerio aclaró que esa asistencia no incluye cubrir gastos personales, multas o repatriaciones.

Para casos de extravío de documentos, la Cancillería indicó que la reposición se gestiona exclusivamente en los consulados, por lo que recomendó llevar copias digitales de identificación. Ante una detención, el documento sugiere contactar de inmediato al consulado correspondiente para que el personal verifique la situación y brinde la asistencia prevista en convenciones internacionales. La guía incorpora un listado de consulados costarricenses en Canadá, México y Estados Unidos, además de números de emergencia y contactos útiles para viajeros, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

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