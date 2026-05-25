Honduras

Honduras pone a disposición guía para beneficiarios del TPS en EE.UU.

La Cancillería hondureña presentó una guía con recomendaciones legales y migratorias dirigidas a los hondureños amparados al TPS en Estados Unidos, ante el nuevo escenario tras la cancelación del programa.

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El material advierte a los beneficiarios del TPS sobre estafas y cadenas de desinformación que circulan en torno a posibles regularizaciones migratorias. REUTERS/Nathan Howard
El material advierte a los beneficiarios del TPS sobre estafas y cadenas de desinformación que circulan en torno a posibles regularizaciones migratorias. REUTERS/Nathan Howard

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras difundió una guía para hondureños con TPS en Estados Unidos, después de que el gobierno estadounidense cancelara ese programa. El documento, presentado el 22 de mayo en un video de unos nueve minutos, reúne recomendaciones legales y prácticas para reducir riesgos, evitar fraudes y preparar documentación.

El material oficial apunta a orientar a miles de hondureños que permanecen bajo este mecanismo migratorio y que enfrentan un nuevo escenario por el fin del Estatus de Protección Temporal. La Cancillería pidió tomar decisiones con cautela y priorizar asesoría profesional antes de iniciar trámites.

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Presentar información falsa o mentir ante autoridades migratorias puede afectar de forma permanente las futuras solicitudes legales en Estados Unidos. EFE/Esteban Biba/Archivo
Presentar información falsa o mentir ante autoridades migratorias puede afectar de forma permanente las futuras solicitudes legales en Estados Unidos. EFE/Esteban Biba/Archivo

La guía incluye advertencias sobre documentos vencidos o próximos a vencer y sugiere pasos para manejar la situación sin afectar futuras gestiones migratorias. La dependencia remarcó que los cambios en políticas de Estados Unidos pueden impactar de forma directa en la estabilidad legal de los beneficiarios.

Recomendaciones legales y asesoría

La Cancillería recomendó consultar con abogados de inmigración en Estados Unidos antes de realizar cualquier trámite que pueda alterar el estatus migratorio. Según el video difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, actuar sin orientación profesional puede derivar en consecuencias a largo plazo.

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Las autoridades hondureñas insistieron en que la revisión del caso debe ser individual porque las opciones y riesgos varían según historial migratorio, vigencia de permisos y antecedentes documentales. El mensaje oficial también pidió no tomar decisiones apresuradas a partir de información incompleta.

Alertas por desinformación

Uno de los ejes del documento advierte sobre posibles estafas y cadenas de desinformación dirigidas a migrantes. La Cancillería llamó a no seguir consejos no oficiales ni confiar en promesas de regularización sin sustento y remarcó: “Si no tiene base real”, eso puede perjudicar a la persona con el tiempo.

El material también enfatiza que mentir a autoridades migratorias o presentar información falsa puede tener efectos graves, incluida una afectación permanente sobre solicitudes futuras. La guía recomienda verificar la autenticidad de cualquier gestoría y confirmar que los procedimientos se realicen por vías formales.

Documentación, viajes y alternativas al TPS

Además de las pautas legales, el documento incorpora orientaciones prácticas sobre viajes internacionales, manejo de documentación y procedimientos vinculados al mantenimiento del estatus migratorio, que la Cancillería considera sensibles en este contexto.

Familias hondureñas establecidas en Estados Unidos enfrentan un difícil panorama ante posibles retornos forzados y separación de hijos nacidos en ese país. (Foto: Redes sociales)
Familias hondureñas establecidas en Estados Unidos enfrentan un difícil panorama ante posibles retornos forzados y separación de hijos nacidos en ese país. (Foto: Redes sociales)

Otro punto del mensaje oficial plantea que el TPS no debe asumirse como la única vía para regularizar la situación en Estados Unidos. Según el gobierno hondureño, pueden existir alternativas migratorias según cada caso, siempre con respaldo jurídico.

En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional pidió conservar documentación física y digital que acredite permanencia en Estados Unidos, así como comprobantes de impuestos, empleo, residencia y otros vínculos.

La Cancillería sostuvo que ese archivo puede resultar clave en procesos futuros, en un contexto de incertidumbre para los hondureños que estuvieron amparados por el TPS. l

El llamado, recalcaron, es a prepararse con tiempo y mantener toda la documentación en orden ante cualquier cambio que pueda surgir en el panorama migratorio de Estados Unidos.

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