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El Salvador propone ampliar relaciones bilaterales con Arabia Saudita en foro con países del Golfo

La cancillería informó que las conversaciones se centraron en promover el intercambio económico, analizar avances en el acuerdo de libre comercio y explorar formas de colaboración en ámbitos como energía y logística

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El Salvador participó en una ronda de diálogo político y económico organizada en Riad por el Centro de Investigación del Golfo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El Salvador participó en una ronda de diálogo político y económico organizada en Riad por el Centro de Investigación del Golfo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La embajada de El Salvador en Arabia Saudita participó en Riad en una mesa redonda sobre cooperación política y económica entre los países del Golfo y América Latina. El encuentro, según el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, mostró el interés saudí por fortalecer vínculos con la región y abrió oportunidades para profundizar la relación bilateral y el trabajo conjunto.

De acuerdo con la cancillería, el diálogo abordó el estado de las relaciones políticas y económicas entre ambas regiones, la coordinación multilateral y áreas de cooperación como comercio e inversión, seguridad alimentaria, energía y conectividad logística.

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También se repasaron, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, los avances del acuerdo de libre comercio entre el Consejo de Cooperación del Golfo y el Mercosur, además de oportunidades y desafíos de una mayor cooperación económica.

Arabia Saudita y el diálogo con América Latina en Riad

La mesa redonda se tituló “Las relaciones entre los países del Golfo y América Latina: diálogo político y cooperación económica” y fue organizada y auspiciada por el Centro de Investigación del Golfo en sus oficinas de Riad, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, el viernes 22 de mayo.

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La embajada de El Salvador participó de la mesa redonda sobre cooperación económica y política entre países del Golfo y América Latina (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La embajada de El Salvador participó de la mesa redonda sobre cooperación económica y política entre países del Golfo y América Latina (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

En la cita participaron embajadores latinoamericanos acreditados en el Reino de Arabia Saudita. La sesión fue presidida por el fundador y presidente del centro, el doctor Abdulaziz bin Saghir, y luego intervino el subsecretario general de Asuntos Políticos y Negociación, el doctor Abdulaziz Al-Owaishq, según la cancillería salvadoreña.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador indicó que la reunión se enmarcó en el interés saudí por fortalecer relaciones con América Latina y en la búsqueda de nuevas alianzas fuera de sus socios tradicionales. Según la misma fuente, el objetivo fue identificar áreas concretas para ampliar la agenda política y económica con la región.

La posición de El Salvador, según su cancillería

El embajador de El Salvador en Arabia Saudita, Ricardo Cucalón, sostuvo: “muy buena recepción” desde la apertura de relaciones diplomáticas con el Reino, “lo que demuestra un ambiente favorable para el fortalecimiento de vínculos”, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño.

Cucalón también señaló, según la cancillería, la intención de “posicionar a El Salvador” como destino para inversiones y subrayó una “afinidad cultural” basada en valores compartidos. En esa línea, afirmó que el país se consolidó como el “más seguro” del hemisferio occidental, un punto que presentó como factor diferencial en su proyección internacional.

El embajador Ricardo Cucalón enfatizó la posición de El Salvador como destino seguro para inversiones en la mesa redonda en Arabia Saudita (Foto archivo, cortesía Cancillería de El Salvador)
El embajador Ricardo Cucalón enfatizó la posición de El Salvador como destino seguro para inversiones en la mesa redonda en Arabia Saudita (Foto archivo, cortesía Cancillería de El Salvador)

El Salvador y el Fondo Saudita para el Desarrollo (FSD) formalizaron en junio de 2024 un convenio de financiamiento clave para la construcción de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate. Este acuerdo, que ya había sido respaldado en febrero del mismo año por la Asamblea Legislativa mediante la autorización de un préstamo de $83 millones, busca potenciar la producción y diversificar las fuentes de energía renovable en la nación centroamericana.

Por otra parte, la cooperación bilateral entre ambas naciones se extendió en mayo de 2025 con la firma de un nuevo acuerdo, a través del cual Arabia Saudita se comprometió a donar $10 millones para la ejecución de 11 programas de beneficio social.

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