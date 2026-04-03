Cómo crear videos con IA y añadirles música gratis con Google

Los usuarios pueden generar videos a partir de imágenes en la plataforma Google Vids. (YouTube: Google Workspace)

Ahora puedes crear, generar, añadir música y editar videos con inteligencia artificial totalmente gratis en la plataforma Google Vids, gracias a la integración del modelo Veo 3.1.

Por ejemplo, si quieres enviarle un video de cumpleaños a un amigo, puedes subir una foto de sus personajes animados favoritos y agregar el prompt “genera un video de celebración de cumpleaños”. Asimismo, con ayuda de Lyria, puedes agregarle una banda sonora. Ten presente que los videos duran hasta 8 segundos.

Qué se puede hacer en Google Vids

Google Vids es una suite de edición de video intuitiva que permite transformar ideas en historias profesionales, desde tutoriales rápidos hasta montajes personales o resúmenes de viajes.

Ahora puedes crear y editar videos con inteligencia artificial gratis en Google Vids.(Google)

Recientemente, la plataforma incorporó nuevas funciones avanzadas: ahora cualquier usuario con cuenta de Google puede generar videos de alta calidad sin costo, utilizando el modelo Veo 3.1 y obteniendo hasta 10 creaciones gratuitas al mes.

Además, es posible añadir música personalizada con los modelos Lyria 3 y Lyria 3 Pro, creando pistas originales que se adaptan al estilo de cada video.

Google Vids también ofrece avatares de IA personalizables y dirigibles, permitiendo ajustar su aspecto y comportamiento, ubicarlos en escenas específicas y lograr contenido atractivo para redes sociales, tutoriales o proyectos personales, todo con control creativo total.

Para felicitar a un amigo, sube una foto y escribe “genera un video de celebración de cumpleaños”. (Google)

Cómo ingresar a Google Vids

Para ingresar a Google Vids, solo necesitas una cuenta activa de Google. Accede a la plataforma desde el navegador web, navegando a la página oficial de Google Vids e iniciando sesión con tus credenciales.

Una vez dentro, podrás comenzar a crear y editar videos utilizando las herramientas intuitivas que ofrece el servicio. Los usuarios cuentan con 10 generaciones de video gratuitas al mes y pueden actualizar su plan para acceder a funciones avanzadas, como música personalizada y avatares de inteligencia artificial.

Google Vids está diseñado para facilitar la producción de contenido profesional, tanto para uso personal como profesional.

Google Vids permite personalizar y controlar avatares de IA en tus videos. (Google)

Cuándo usar Google Vids

Google Vids es una herramienta versátil ideal para quienes buscan crear videos de manera rápida y sencilla, tanto en el ámbito personal como profesional.

Puedes usar Google Vids, por ejemplo, para preparar un tutorial explicativo sobre el uso de una nueva aplicación, aprovechando sus funciones de edición intuitiva y la posibilidad de añadir avatares de IA que guíen al espectador paso a paso.

Si necesitas preparar un video de resumen de un viaje familiar o una celebración, Google Vids te permite convertir fotos y frases en clips animados de alta calidad, a los que puedes sumar música original creada con inteligencia artificial para hacer el montaje más atractivo y memorable.

En el ámbito profesional, Google Vids facilita la producción de videos promocionales para redes sociales o presentaciones de productos. Por ejemplo, puedes diseñar un folleto animado para un evento empresarial o crear una tarjeta de felicitación personalizada para tus clientes, integrando avatares que expliquen las características de un servicio.

También puedes diseñar y dirigir tus propios avatares en Google Vids. (Google)

Además, la función de generación de video gratuita con el modelo Veo 3.1 permite experimentar y compartir ideas visuales rápidamente, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

De esta manera, Google Vids se convierte en una solución práctica para estudiantes, creadores de contenido, emprendedores y cualquier usuario que quiera contar historias de manera visual y profesional.

Lyria 3 está disponible en Gemini

Lyria 3, el modelo avanzado de generación de música por inteligencia artificial de Google, ya está disponible en Gemini. Esta integración permite a los usuarios crear pistas musicales personalizadas directamente desde la plataforma, adaptando melodías y estilos según sus necesidades.

Lyria 3, el modelo avanzado de música por IA de Google, ya se encuentra disponible en Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Lyria 3 destaca por su capacidad para producir desde fragmentos breves hasta composiciones completas, ideales para acompañar videos, presentaciones o proyectos creativos.

Los usuarios de Gemini pueden acceder a herramientas intuitivas para experimentar con diferentes géneros y ambientes musicales, facilitando la producción de contenido original y profesional sin necesidad de conocimientos avanzados en música.