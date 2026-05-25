La belleza de la semana: “Mujer con una balanza”, de Johannes Vermeer

"Mujer con una balanza" admite múltiples lecturas y continúa generando debate académico sobre sus significados morales, espirituales y técnicos en el arte holandés del siglo XVII

Hay una pregunta que Johannes Vermeer dejó sin responder hace más de tres siglos y que todavía hoy divide a los observadores del arte: ¿qué pesa, exactamente, la mujer del cuadro? La balanza que sostiene con delicadeza en su mano derecha está vacía. No hay oro, no hay perlas, no hay nada sobre los platillos. Y sin embargo, Mujer con una balanza —Woman Holding a Balance, conservada en la National Gallery of Art de Washington D.C.— es una de las pinturas más cargadas de sentido del siglo XVII.

La escena parece sencilla: una joven vestida con una chaqueta azul ribeteada de piel blanca se detiene junto a una mesa en un rincón de una habitación. Sobre la superficie hay cajas abiertas, dos sartas de perlas y una cadena de oro. Una cortina amarilla deja pasar una luz difusa que recorre la pared gris y se posa sobre los dedos de la mujer, sobre la balanza, sobre su rostro sereno. Todo en el cuadro transmite quietud. Pero detrás de ella, enmarcado en negro, cuelga un gran cuadro del Juicio Final.

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Esa yuxtaposición no parece casual. Vermeer la construyó con una precisión que roza lo arquitectónico: la cabeza de la mujer queda ubicada exactamente en el centro de la composición del Juicio Final, bajo la mandorla de Cristo en majestad. Su mano derecha, con la balanza en equilibrio, coincide con el punto de fuga de todo el sistema perspectivo del cuadro. Nada está librado al azar. El pintor holandés organizó cada elemento para que el gesto cotidiano de pesar algo se convirtiera en un acto de resonancia moral y espiritual.

Completada hacia 1662 o 1663 —aunque algunos la sitúan entre 1664 y 1675—, la pintura fue conocida durante mucho tiempo como Mujer pesando oro. Recién cuando análisis microscópicos confirmaron que los platillos estaban vacíos, el título cambió. Ese detalle transformó la interpretación: la mujer no pesa sus posesiones. Espera. Sostiene el instrumento antes de que empiece a medir algo, en un instante suspendido entre la acción y la decisión.

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"Mujer sosteniendo una balanza" es otra de las mujeres de Vermeer que llama la atención, como "La joven de la perla"

Hay varias lecturas posibles. Algunos críticos ven en la mujer —cuya figura discreta sugiere un posible embarazo— una representación de la Virgen María, con las perlas como símbolo de pureza. Otros la interpretan como una figura de vanitas, distraída por las riquezas del mundo mientras el juicio eterno aguarda a sus espaldas. La pintura admite todas esas lecturas sin agotarse en ninguna.

Lo que no admite discusión es la maestría técnica de la composición. Vermeer manipuló el espacio con sutileza: el borde inferior del marco del Juicio Final sube ligeramente a la izquierda de la mujer para dejar espacio visual a la balanza, que así queda recortada contra la pared desnuda en lugar de perderse en el fondo oscuro. Un detalle mínimo que cambia todo.

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El espejo que cuelga sobre la mesa, frente al rostro de la mujer, añade otra capa de significado. Los espejos podían simbolizar la vanidad —lo efímero de las posesiones mundanas— pero también el autoconocimiento y la verdad. Vermeer parece haber elegido esa ambigüedad a propósito. La mujer mira la balanza, no el espejo. Su atención está puesta en el acto de medir, no en su propio reflejo. Y esa diferencia, en el vocabulario simbólico del siglo XVII holandés, importa.

El cuadro mide apenas 39,7 por 35,5 centímetros en su superficie pintada. Es pequeño para la pregunta que contiene. La National Gallery of Art lo adquirió y hoy forma parte de su colección permanente, donde sigue generando debate entre quienes lo estudian.

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Sea cual sea la lectura que se adopte, la mujer del cuadro permanece ajena a todas ellas. Sostiene la balanza con una calma que no es indiferencia sino certeza. Su expresión no sugiere conflicto entre las perlas que tiene delante y el juicio que aguarda detrás. Vermeer la pintó así: serena, consciente, en equilibrio. Como si supiera exactamente qué pesa y qué no.