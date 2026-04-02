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Así puedes usar la IA en Google Drive para escanear documentos en segundos

La herramienta permite editar y mejorar la legibilidad de los documentos antes de almacenarlos en la nube

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Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
La nueva función de escaneo automático en Google Drive acelera la digitalización de documentos gracias a inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de inteligencia artificial en los servicios de Google se ha hecho evidente en productos como Gmail, Google Maps y YouTube, donde la automatización y personalización de tareas han transformado la experiencia del usuario. La compañía también lanzó actualización en Google Drive que introduce un escáner de documentos optimizado con IA.

La nueva versión del escáner de Google Drive permite a los usuarios de Android digitalizar documentos en cuestión de segundos, sin necesidad de suscribirse a servicios premium como Google AI Pro. La facilidad de acceso y la integración directa con el almacenamiento en la nube han posicionado a Google Drive como un punto de referencia para la gestión documental, superando las prestaciones básicas de almacenamiento y sincronización.

Ahora, el sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial para identificar automáticamente las páginas de un documento, recortar los bordes con precisión y mejorar la legibilidad del resultado final.

El escáner de Google Drive identifica y recorta páginas de manera precisa, facilitando la creación de archivos PDF o JPG multipágina. (Europa Press)
El escáner de Google Drive identifica y recorta páginas de manera precisa, facilitando la creación de archivos PDF o JPG multipágina. (Europa Press)

Un escáner automático y multipágina potenciado por IA

La característica más relevante de la actualización es la capacidad de capturar múltiples páginas en tiempo real. Google Drive detecta automáticamente cuando se coloca una nueva hoja frente a la cámara y la añade al archivo digital, sin requerir acciones adicionales por parte del usuario.

Esta automatización reduce de minutos a segundos el tiempo necesario para digitalizar documentos voluminosos. El archivo final puede guardarse en formato PDF o JPG, con las páginas correctamente enumeradas y organizadas, lo que facilita su posterior edición o envío.

El rediseño de la interfaz de la cámara, conocido como Material 3 Expressive UI, facilita la navegación y el acceso a opciones como recorte, eliminación de elementos no deseados y aplicación de filtros para mejorar la claridad del texto. Además, la función de “vectores de estado” permite visualizar el proceso de escaneo en tiempo real y ajustar parámetros antes de guardar el documento.

Primer plano de una persona escaneando documentos con un teléfono móvil. Se ven sus manos sosteniendo el celular, papeles y un escritorio de madera.
El rediseño con Material 3 Expressive UI agiliza la experiencia de escaneo y edición dentro de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el escáner con IA de Google Drive

Utilizar el escáner de Google Drive en Android es un proceso sencillo. El usuario debe acceder a la aplicación, pulsar el ícono “+” en la parte inferior de la pantalla y seleccionar la opción “Escanear”.

Tras conceder los permisos necesarios, solo se requiere enfocar la cámara sobre la primera página del documento y pasar las siguientes páginas a medida que la aplicación las identifica. El sistema ofrece la posibilidad de editar cada página de manera individual, recortando bordes o eliminando elementos no deseados antes de finalizar el archivo.

Al concluir el proceso, el usuario puede elegir entre guardar el archivo en formato PDF o JPG, asignar un nombre y seleccionar la carpeta de destino dentro de Google Drive. La disponibilidad de funciones de edición avanzada y la integración con el resto de las plataformas de Google convierten al escáner en una solución práctica para estudiantes, profesionales y cualquier persona que necesite digitalizar documentos con frecuencia.

Escanear documentos con Google Drive
La actualización está disponible en Android y no requiere suscripción a servicios adicionales de Google. (Captura/YouTube/Dexter Tutorials)

Despliegue progresivo y expectativas

El acceso a la nueva función de escaneo automático potenciada por IA ha sido desplegado gradualmente. Algunos usuarios reportaron la aparición de una tarjeta informativa de Google Workspace Labs al abrir la cámara desde la aplicación de Drive, señalando la disponibilidad de la actualización.

El avance de la inteligencia artificial en herramientas cotidianas ilustra el compromiso de Google con la mejora continua de la experiencia de usuario. La digitalización eficiente de documentos, sumada a la capacidad de edición avanzada y la integración cloud, refuerza el papel de Google Drive como una opción central en la gestión documental digital.

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