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Exempleado de Meta es acusado de descargar 30.000 imágenes privadas de usuarios de Facebook

El sospechoso habría utilizado un script para eludir los sistemas de seguridad de Meta

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Extrabajador de Meta descargó de manera ilegal 30.000 imágenes privadas de usuarios de Facebook.
Extrabajador de Meta descargó de manera ilegal 30.000 imágenes privadas de usuarios de Facebook.

Un exempleado de Meta está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Londres tras ser acusado de haber descargado ilegalmente alrededor de 30.000 imágenes privadas de usuarios de Facebook. El caso, que involucra el uso de un programa diseñado para eludir los sistemas de seguridad internos de la compañía, ha vuelto a poner en el centro del debate la protección de datos en las grandes plataformas digitales.

El sospechoso fue detenido en noviembre bajo cargos de acceso no autorizado a material informático, aunque actualmente se encuentra en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.

Según documentos judiciales citados por medios británicos, el exempleado habría aprovechado su posición dentro de la empresa para acceder a contenido privado mediante un script desarrollado por él mismo.

Investigan a un exempleado de Meta acusado de descargar 30.000 imágenes privadas de usuarios de Facebook.
Investigan a un exempleado de Meta acusado de descargar 30.000 imágenes privadas de usuarios de Facebook.

De acuerdo con la información disponible, el programa utilizado le permitió esquivar los mecanismos de detección de Meta y recopilar imágenes de perfiles de usuarios sin su consentimiento. La magnitud del caso —con decenas de miles de fotografías comprometidas— ha encendido las alarmas sobre posibles vulnerabilidades en los sistemas internos de la compañía.

Un portavoz de Meta confirmó que la brecha de seguridad fue detectada hace más de un año. Tras descubrir el incidente, la empresa despidió de inmediato al trabajador implicado y trasladó el caso a las autoridades competentes para su investigación. Además, notificó a los usuarios afectados por la exposición de sus datos y aseguró haber reforzado sus sistemas de protección para evitar situaciones similares en el futuro.

Este episodio se suma a una serie de incidentes previos que han afectado a la empresa en materia de privacidad y seguridad. Uno de los más recordados ocurrió en 2018, cuando una filtración expuso datos de aproximadamente 29 millones de cuentas de Facebook, lo que derivó en una multa de 251 millones de euros para la compañía. Estos antecedentes han contribuido a mantener el escrutinio público y regulatorio sobre las prácticas de manejo de información personal de Meta.

Exempleado de Meta que descargó imágenes privadas de usuarios fue entregado a la policía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Exempleado de Meta que descargó imágenes privadas de usuarios fue entregado a la policía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Especialistas en ciberseguridad advierten que los riesgos no siempre provienen de ataques externos, sino también de amenazas internas. Empleados con acceso privilegiado pueden, en determinadas circunstancias, aprovechar debilidades en los sistemas o utilizar sus conocimientos para vulnerar las políticas de seguridad. Por ello, las empresas tecnológicas han reforzado en los últimos años sus protocolos de supervisión y control de accesos.

El caso también pone de relieve la importancia de los sistemas de detección temprana dentro de las plataformas digitales. Aunque Meta asegura haber identificado la vulnerabilidad y tomado medidas correctivas, el hecho de que el acceso indebido se haya prolongado lo suficiente como para recopilar miles de imágenes evidencia los desafíos que enfrentan estas compañías para proteger grandes volúmenes de datos.

En paralelo, las autoridades británicas continúan recabando pruebas para determinar el alcance real de la actividad delictiva y si existen más personas involucradas. La investigación busca esclarecer no solo cómo se produjo el acceso no autorizado, sino también si las imágenes fueron compartidas, almacenadas o utilizadas con otros fines.

Meta aseguró que refuerzó su sistema de seguridad tras filtración y avisó a los usuarios afectados.
Meta aseguró que refuerzó su sistema de seguridad tras filtración y avisó a los usuarios afectados.

Para los usuarios, este tipo de incidentes refuerza la necesidad de ser conscientes de los riesgos asociados al uso de redes sociales. Aunque las plataformas implementan medidas de seguridad, la exposición de datos personales sigue siendo una preocupación constante en un entorno digital cada vez más interconectado.

El avance del caso podría tener implicancias legales significativas tanto para el acusado como para la propia empresa, dependiendo de las conclusiones de la investigación. Mientras tanto, el episodio vuelve a subrayar la importancia de la transparencia, la supervisión interna y la mejora continua de los sistemas de seguridad en el sector tecnológico.

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