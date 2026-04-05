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Meta elimina managers y crea nuevos cargos impulsados por la inteligencia artificial

Con la eliminación de labores gerenciales tradicionales y la creación de nuevos roles, las grandes tecnológicas buscan acelerar la innovación

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Compañías como Meta están reconfigurando su forma de organización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Compañías como Meta están reconfigurando su forma de organización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando la estructura interna de grandes empresas tecnológicas. Durante el último mes, Meta Platforms eliminó el cargo de manager en su unidad Reality Labs y estableció tres nuevas categorías: creador de IA, líder de equipo y líder de organización.

Esta decisión forma parte de un esfuerzo por convertirse en una compañía “nativa de la IA”, lo que implica que tareas antes reservadas a mandos intermedios quedan ahora en manos de sistemas automatizados y nuevas figuras laborales.

En paralelo, la empresa de pagos Block reemplazó el título de gerente por el de “jugador-entrenador”, a la vez que fomenta que sus colaboradores individuales utilicen herramientas de IA para tomar decisiones propias, sin depender de la tradicional cadena de mando.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con la aplicación de la IA se busca mayor velocidad y gestión operativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas reorganizaciones buscan incrementar la velocidad operativa y la eficiencia, en un contexto donde la IA es vista no solo como una herramienta, sino como un catalizador organizacional.

Por qué se están disminuyendo los puestos intermedios en grandes empresas

Según datos de Indeed, en 2025 las ofertas de puestos de mandos intermedios fueron un 12,3% menores que en 2024, lo que revela un descenso sostenido en la demanda de perfiles gerenciales clásicos.

El CEO de Block, Jack Dorsey, sostuvo en el podcast “Long Strange Trip” de Sequoia Capital, que su meta es reducir de cinco a solo dos o tres los niveles jerárquicos que separan a sus 6.000 empleados de la dirección máxima.

Mark Zuckerberg cree que la IA hace que una persona con grandes habilidades pueda hacer lo de un grupo. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)
Mark Zuckerberg cree que la IA hace que una persona con grandes habilidades pueda hacer lo de un grupo. (Foto: REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo)

Dorsey llegó a expresar su aspiración final: “Todos en la empresa me reportan a mí”. Estas acciones responden a una tendencia de largo plazo de las tecnológicas de agilizar la toma de decisiones y reducir la burocracia; sin embargo, no están exentas de matices y retos prácticos.

Por su parte, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, declaró en una conferencia de resultados que la incorporación de herramientas de IA permite a individuos talentosos abordar proyectos que antes requerían “grandes equipos”. Este enfoque inaugura una lógica de grupos pequeños y multifuncionales, capaces de potenciar la innovación reuniendo sectores diversos de la compañía.

Qué planean las empresas con este tipo de reorganizaciones

El reemplazo de los cargos tradicionales en Meta y Block dista de implicar una eliminación total de la supervisión humana. Algunas descripciones de los nuevos puestos mantienen funciones de apoyo y coordinación.

La inteligencia artificial redefine estructuras organizativas en Meta Platforms, impulsando grupos pequeños y multifuncionales para la innovación. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
La inteligencia artificial redefine estructuras organizativas en Meta Platforms, impulsando grupos pequeños y multifuncionales para la innovación. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Para Chris Kaufman, cofundador de StockX y consultor de liderazgo citado por Business Insider, estos cambios pueden ser poco más que “mover los guisantes al compartimento del maíz en una comida precocinada”, es decir, ajustes superficiales más que transformaciones reales.

La diferencia central respecto a experimentos pasados, como la holocracia implementada en Zappos durante la década de 2010, que resultó en ambigüedad y varias renuncias, radica en la influencia de la IA generativa avanzada.

En las reorganizaciones actuales, plataformas como Reality Labs de Meta gestionan evaluaciones y promociones de personal apoyándose en inteligencia artificial, aunque la tendencia no implica prescindir completamente del liderazgo humano.

Cuáles son las limitaciones y riesgos de los cambios organizacionales

Vista exterior de una torre corporativa de cristal azul con patrones de datos brillantes proyectados, mostrando siluetas de personas trabajando dentro de oficinas iluminadas con grandes pantallas.
Es necesario no delegar todas las funciones a las herramientas tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las empresas pueden ni deben replicar este modelo. Según Business Insider, Linda Hill, profesora de Harvard Business School, unir empleados con habilidades complementarias puede acelerar la innovación, pero aún se necesita la figura de “facilitadores” que garanticen la colaboración y eviten la pérdida de claridad en la toma de decisiones.

Además, la reducción de personal directivo y la automatización de tareas pueden generar riesgos. Patty McCord, exdirectora de talento de Netflix, recordó que delegar todas las funciones gerenciales a la IA resulta impracticable.

Según McCord, la IA automatizará tareas, como sucedió en la industria manufacturera, pero no sustituirá la intervención y supervisión humanas: “La IA no va a eliminar a los humanos de la ecuación”, afirmó en declaraciones citadas por el medio mencionado.

Asimismo, el fracaso de la autogestión total en Zappos ilustra los peligros de la falta de jerarquía, que derivó en confusión y falta de rendición de cuentas. Kaufman concluyó refiriéndose a este caso: “La gente siempre necesitará claridad sobre sus derechos de decisión y la rendición de cuentas”.

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