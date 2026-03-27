Meta transforma la publicidad con avatares y narraciones generadas por inteligencia artificial

Pronto aparecerán anuncios en Facebook e Instagram con avatares creados por inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Pronto comenzarás a ver anuncios en Facebook e Instagram protagonizados por avatares generados con inteligencia artificial. Meta anunció que está probando la creación de videos estilo UGC (contenido generado por usuarios) mediante avatares y narraciones generadas por IA.

El objetivo de la empresa liderada por Mark Zuckerberg es facilitar la producción de anuncios en video con narrativas atractivas, adaptables a diferentes campañas publicitarias: desde ampliar contenido para mercados locales hasta mostrar productos específicos, con flexibilidad para marcas de todos los tamaños.

Meta también experimenta con nuevas funciones para que los anunciantes puedan añadir voiceover generado por IA a videos e imágenes.

Meta indicó que experimenta con videos tipo UGC, elaborados con avatares y locuciones generadas por IA. (Meta)

“Estamos probando una nueva forma de generar automáticamente videos atractivos para cada producto de un catálogo, en lugar de depender de imágenes estáticas o de creación manual de video”, agregaron.

Además, la empresa tecnológica está incorporando traducciones para textos superpuestos en imágenes. Un nuevo flujo en Ads Manager permite traducir todos los elementos creativos en un solo paso, facilitando que las empresas conecten con las personas en su idioma preferido.

Otra función impulsada por inteligencia artificial es Business AI, que proporciona a las marcas un agente de ventas automatizado para guiar a los usuarios durante todo el proceso de compra.

La compañía tecnológica añade traducciones automáticas en los textos superpuestos de imágenes. (Meta)

Esta tecnología integra herramientas de IA en la experiencia posterior al clic dentro de la aplicación, ofreciendo información adicional sobre los productos y facilitando que los usuarios completen sus compras de manera más ágil.

Meta presentó nuevas alianzas y funciones adicionales para fortalecer la relación entre creadores de contenido, marcas y usuarios, facilitando la interacción comercial dentro de la red social.

Meta evalúa un sistema para crear videos personalizados de cada producto en un catálogo. (Meta)

Otras nuevas herramientas que Meta añadió o anunció son:

Enlazar productos en reels de Instagram.

Si alguna vez, al ver reels en Instagram, te interesó un producto recomendado por un creador de contenido, pero te desmotivó la cantidad de pasos necesarios para acceder a él, debes saber ahora, los influencers pueden enlazar productos directamente en sus publicaciones, facilitando que los usuarios encuentren y adquieran lo que ven en los videos.

Según Meta, la plataforma permite que los creadores generen momentos de descubrimiento “comprables” al vincular productos en sus reels, ya sea a través del catálogo de una marca o mediante una URL externa.

Esto significa que, por ejemplo, si ves un video de “alístate conmigo” y te interesa un bloqueador solar mostrado, podrás acceder al producto de manera inmediata desde el mismo reel.

Meta afirma que los creadores pueden generar momentos de descubrimiento “comprables” al enlazar productos en sus reels, usando el catálogo de una marca o una URL externa. (Meta)

“Esta primavera, los creadores podrán agregar enlaces de productos de empresas en 22 países, ayudando a más personas a encontrar productos en Reels”, agregó la plataforma.

Ampliación de las colaboraciones de afiliación.

Facebook incorporará nuevos socios comerciales a su programa de colaboraciones de afiliación, entre ellos Amazon, eBay y Temu en Estados Unidos; Mercado Libre en América Latina; y Shopee en Asia.

Esta expansión permitirá que los creadores de contenido etiqueten productos de diferentes minoristas en sus publicaciones, haciendo más simple para sus seguidores encontrar y comprar los artículos recomendados.

Cada socio selecciona los productos que desea destacar y define la comisión que el creador recibirá por cada venta generada desde su publicación. Así, tanto los creadores como las empresas obtienen un beneficio directo y transparente.

Para marcas y anunciantes, Meta ofrece un catálogo de reels en tendencia que facilita elegir espacios publicitarios relevantes. (Meta)

Se prevé que estas funciones estén disponibles para todos los creadores de la plataforma en los próximos meses, confirmó Meta.

Catálogo de reels en tendencia.

Para marcas y anunciantes, Meta incorpora un catálogo de reels en tendencia que facilita la selección de espacios publicitarios relevantes.

Además, se suman categorías temáticas en tendencia, como televisión y cine, viajes, negocios, finanzas e inversiones, lo que ofrece más opciones para que las marcas ubiquen sus anuncios junto a reels con alta participación y relevancia cultural.

En Creator Marketplace, ahora los anunciantes disponen de filtros avanzados para audiencias objetivo, integrados con audiencias personalizadas en Ads Manager. Esto agiliza la identificación de creadores de contenido alineados con los objetivos de campaña y mejora la selección de socios para colaboraciones publicitarias.