Cómo saber si tu celular está infectado y qué hacer para eliminar los virus

Android bajo amenaza: claves para detectar y eliminar virus en tu celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos inteligentes, especialmente los que utilizan Android, están cada vez más expuestos a amenazas digitales. Los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus métodos para infectar dispositivos móviles, aprovechando debilidades en el sistema, descargas fuera de tiendas oficiales o la falta de actualizaciones.

Identificar rápidamente los síntomas de un malware y actuar con decisión puede evitar daños mayores, desde robo de datos bancarios hasta la pérdida de control sobre el dispositivo.

La importancia de reconocer estos riesgos radica en que, además de comprometer la privacidad, los virus pueden consumir recursos, ralentizar el teléfono y exponer información personal y financiera. Saber cómo detectar una infección y eliminarla es clave para mantener la seguridad digital, sin depender necesariamente de expertos técnicos.

Seguridad móvil: señales de infección y guía para limpiar tu celular Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que tu celular puede estar infectado

El primer indicio de que algo va mal suele ser la pérdida de rendimiento. Si tu dispositivo funciona más lento de lo habitual, se reinicia solo, las aplicaciones se cierran inesperadamente o la batería se agota de forma anormal, es posible que esté comprometido.

De acuerdo con firmas de seguridad como Malwarebytes, otros síntomas incluyen el sobrecalentamiento del teléfono, el aumento injustificado del uso de datos móviles y la aparición de anuncios emergentes persistentes.

También debes estar atento a la aparición de aplicaciones que no recuerdas haber instalado o a la activación de funciones sin tu consentimiento, como supuestas herramientas de “protección antivirus” que en realidad son software malicioso. La facturación de compras no autorizadas o actividad extraña en tus cuentas sociales son señales claras de que debes actuar de inmediato.

Cómo eliminar un virus del celular: pasos básicos

1. Instala una aplicación antivirus confiable: descarga una app reconocida y con buena reputación desde Google Play para Android. Permite los permisos necesarios y ejecuta un escaneo inteligente.

Los pasos esenciales para eliminar un virus en Android y prevenir futuras amenazas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación detectará y eliminará amenazas comunes como spyware, troyanos o adware. La mayoría de las soluciones ofrecen funciones premium de protección y una versión de prueba gratuita.

2. Usa el modo seguro para desinstalar aplicaciones sospechosas: si el problema persiste, reinicia el teléfono en modo seguro (mantén pulsado el botón de encendido y selecciona “Modo seguro”).

Esto deshabilita temporalmente las apps de terceros. Luego ve a Ajustes > Aplicaciones y revisa las apps instaladas recientemente. Desinstala cualquier aplicación desconocida o que haya solicitado permisos excesivos. Si no puedes eliminarla, ve a Ajustes > Seguridad > Administradores de dispositivos, revoca los permisos y vuelve a intentarlo.

3. Limpia la caché del navegador y de las apps: ve a Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > [App específica, como Chrome] > Almacenamiento > Limpiar caché. Eliminar archivos temporales infectados puede mejorar el rendimiento y evitar la reactivación del malware.

La limpieza de malware en dispositivos móviles requiere identificar síntomas, usar aplicaciones antivirus y mantener actualizadas las medidas de seguridad, garantizando un entorno digital más seguro para el usuario

4. Cambia las contraseñas y activa la autenticación en dos pasos: si sospechas que el dispositivo fue comprometido, cambia inmediatamente la contraseña de tu cuenta de Google y de otros servicios importantes. Activa la autenticación de dos factores para dificultar accesos indebidos.

5. Activa Google Play Protect: esta herramienta integrada en Android escanea las aplicaciones instaladas y emite alertas si detecta comportamientos sospechosos. Asegúrate de que esté habilitada desde Google Play > Play Protect.

6. Elimina archivos .apk y descargas sospechosas: borra cualquier archivo de instalación (.apk) que hayas descargado fuera de la Play Store, especialmente si lo hiciste antes de notar los problemas.

Restablecimiento de fábrica: el último recurso

Si después de aplicar estas medidas el virus persiste, realiza un restablecimiento de fábrica: Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica). Este proceso elimina todas las aplicaciones, configuraciones y archivos personales, pero también cualquier malware. Asegúrate de hacer una copia de seguridad limpia de tus datos antes de proceder.

Así puedes recuperar el control de tu Android tras una infección por virus - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos extremos en los que el dispositivo no responde o no enciende, podría ser necesario recurrir a asistencia técnica especializada. Algunos modelos requieren herramientas de hardware para eliminar completamente las amenazas del almacenamiento interno.

Descarga siempre aplicaciones desde tiendas oficiales .

Mantén el sistema y las apps actualizados .

No abras enlaces sospechosos ni instales archivos de fuentes desconocidas.

Utiliza contraseñas robustas y activa la autenticación en dos pasos.

Detectar y eliminar virus en tu celular es cada vez más importante en un entorno digital saturado de amenazas. La prevención y la rápida reacción ante síntomas sospechosos son claves para proteger tu dispositivo y tu información personal.