De la gloria del fútbol a la meta de los 42K: las estrellas retiradas que desafiaron el running

El ídolo del Real Madrid Raúl González se sumó a la ola de exfutbolistas que buscan nuevos retos en pruebas de larga distancia (@raulgonzalez)

Son varias las figuras del fútbol mundial que decidieron incursionar en el running tras el retiro. Nombres de peso internacional, como Raúl González, Luis Enrique y el Balón de Oro Pavel Nedved, optaron por desafiar sus límites en pruebas de fondo, compitiendo en maratones de primer nivel y obteniendo tiempos que sorprenden tanto a fanáticos como a especialistas.

Según reportes del diario deportivo Marca, esta transición hacia el running implicó un cambio físico y mental para quienes brillaron en los estadios más exigentes del planeta. El running, convertido en disciplina de moda a nivel global, suma adeptos de todos los perfiles, incluidos aquellos que conquistaron trofeos como la Champions League y títulos mundiales con sus selecciones.

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Diversos exjugadores encontraron en las maratones una manera de prolongar su pasión por el deporte, esta vez en un ámbito individual y con nuevos objetivos. La lista incluye a campeones, leyendas de clubes europeos y ganadores del Balón de Oro, que dejaron atrás la pelota para calzarse las zapatillas de corredor.

De la élite del fútbol a la exigencia del fondo

Figuras retiradas como Álvaro Arbeloa se sumaron a una disciplina en auge, compitiendo en pruebas largas con tiempos que llaman la atención de aficionados y especialistas (@raulgonzalez)

Entre los nombres más destacados que dieron el salto del césped al asfalto figuran Luis Enrique, actual entrenador del Paris Saint-Germain y bicampeón de la Champions League, y Raúl González, ídolo del Real Madrid. Ambos desafiaron el rigor de la maratón, disciplina que exige preparación específica y un control físico distinto al del fútbol profesional.

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La tendencia también incluye a exfutbolistas como Leonardo Bonucci, Álvaro Arbeloa, Arjen Robben y Edwin Van Der Sar, presentes en maratones emblemáticas y que compartieron sus experiencias en redes sociales y entrevistas. De acuerdo con el artículo, estos atletas eligieron circuitos de renombre internacional para medir sus capacidades, como la Maratón de Berlín y la de Florencia.

El fenómeno no se limita a la participación, ya que algunos consiguieron tiempos competitivos. Kaká, Balón de Oro brasileño, completó la Maratón de Berlín en 3 horas, 38 minutos y 6 segundos, lo que evidencia una dedicación y disciplina comparables a su etapa como futbolista profesional.

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El Balón de Oro brasileño cambió el césped por el asfalto y sorprendió con un crono competitivo en una de las carreras más prestigiosas del calendario como la Maratón de Berlín (@kaka)

La presencia de ganadores del Balón de Oro en maratones genera especial atención. Pavel Nedved, reconocido por su paso por la Juventus y la selección de República Checa, integra la lista de exfutbolistas que asumen el desafío del running competitivo. Del mismo modo, el británico Michael Owen y el ya mencionado Kaká participaron en pruebas emblemáticas, demostrando que el espíritu de superación no termina con el retiro del fútbol.

El caso Semertin: el mejor tiempo entre futbolistas retirados

El exjugador ruso, con pasado en el Chelsea, el Portsmouth y el Charlton, marcó el mejor registro entre futbolistas retirados en la prueba de 42 kilómetros (NYT)

Entre los exfutbolistas que participaron en maratones, Alexey Semertin destaca por lograr el mejor tiempo registrado por un jugador retirado. El ruso, quien defendió los colores de Chelsea, Portsmouth y Charlton en la Premier League entre 2003 y 2006, finalizó la maratón de Kazán con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 17 segundos.

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Semertin se consolidó como referente entre los exfutbolistas que compiten en distancias largas, superando las marcas de otros colegas reconocidos. Su rendimiento en Kazán lo posiciona como el más rápido de la selecta nómina de exjugadores maratonistas.

Por su parte, Luis Enrique se ubicó cerca de esa marca al completar la maratón de Florencia en 2007 con un tiempo de 2 horas, 57 minutos y 58 segundos. Además de su pasión por el running, el técnico español finalizó varias pruebas Ironman, lo que refuerza su perfil como deportista integral tras su etapa como futbolista.

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