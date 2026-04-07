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Pasos a seguir si contestas por equivocación una llamada spam: bloquear o hablar

Interactuar con estafadores puede derivar en robo de identidad, fraudes bancarios y grabación de tu voz para futuros engaños

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Primer plano de una mujer de cabello castaño corto, suéter azul, con una mano en la frente y un teléfono negro en la oreja, mostrando expresión de preocupación.
Llamadas de spam y fraude telefónico: qué hacer si respondes y cómo proteger tu información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas de spam y fraude telefónico se han convertido en un problema recurrente en América Latina, exponiendo a los usuarios a riesgos financieros, robo de identidad y diversas formas de fraude.

Expertos en ciberseguridad como Keeper Security y Norton ha alertado que, al responder accidentalmente a una llamada de spam, los estafadores confirman que tu número está activo, lo que incrementa la probabilidad de recibir más llamadas y de ser blanco de ataques más sofisticados, como el vishing (phishing por voz). Por eso, saber cómo actuar ante estos incidentes es esencial para proteger tus datos y tu seguridad digital.

La importancia de este tema radica en que las llamadas no solo buscan vender productos o servicios, sino que muchas veces utilizan tácticas de ingeniería social para manipular a la víctima y obtener información sensible, realizar fraudes bancarios, suplantar identidad o incluso grabar tu voz para futuros engaños.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Responder a una llamada de spam puede ponerte en la mira de estafadores: aprende a identificar y bloquear fraudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son las llamadas de spam y cómo operan los estafadores?

Las llamadas de spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas, muchas veces automatizadas, que buscan vender, engañar o robar información. Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de bancos, compañías de servicios o instituciones públicas, utilizando mensajes pregrabados o suplantación de identidad para ganarse la confianza de la víctima.

Apelan a la urgencia, el miedo o la promesa de premios para lograr que entregues datos personales o realices transferencias.

Una llamada marcada como “Posible Spam” generalmente es detectada por los operadores móviles o apps de protección. Sin embargo, responder o interactuar puede validar tu número ante redes de estafadores.

Qué hacer si respondes accidentalmente una llamada spam

1. No proporciones información personal: nunca entregues contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios, información personal o grabaciones de voz. Las empresas legítimas nunca solicitan esta información por teléfono en llamadas no solicitadas.

Primer plano de una mujer joven con expresión preocupada, sosteniendo un teléfono negro en su oído izquierdo y su puño derecho apoyado en la frente.
Confirmar tu número expone tus datos y tu voz a redes delictivas; bloquear, reportar y nunca compartir información sensible por teléfono es la mejor protección ante el auge de la ingeniería social y el vishing - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Cuelga de inmediato: si identificas que se trata de spam o una llamada sospechosa, termina la llamada lo antes posible. No sigas el juego y no respondas preguntas.

3. Bloquea el número: utiliza las funciones del sistema operativo de tu teléfono para bloquear el número. En Android, activa “Protección contra spam e ID de llamadas”; en iPhone, usa “Silenciar llamadas desconocidas” o bloquea números manualmente.

4. Reporta la llamada: informa del incidente a tu operador o usa aplicaciones para reportar y registrar el número. Este paso contribuye a mejorar la protección colectiva y a alimentar bases de datos de llamadas maliciosas.

5. Activa herramientas de protección digital: mantén actualizado el software de seguridad en tu teléfono y activa funciones que alerten sobre posibles llamadas fraudulentas. Norton, por ejemplo, ofrece protección contra deepfakes, navegación segura y detección de estafas por SMS.

Qué riesgos existen si interactúas con llamadas de spam

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Llamadas de spam en América Latina: cómo operan los estafadores y cuáles son las mejores defensas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Confirmación de número activo: al responder, los estafadores saben que el número está en uso y lo agregarán a listas para futuros ataques.
  • Robo de datos personales: pueden solicitar información que permita acceder a cuentas bancarias, redes sociales o servicios digitales.
  • Fraudes financieros: solicitan pagos, transferencias o códigos que, si son entregados, permiten vaciar cuentas o realizar cargos no autorizados.
  • Robo de identidad: con datos personales, los delincuentes pueden suplantar tu identidad para cometer otros delitos.
  • Grabación de voz: usan tu voz para ataques de vishing, suplantación o manipulación con inteligencia artificial.

Cómo identificar una llamada de spam

  • El teléfono muestra alertas de “Posible Spam” o “Riesgo de Spam”.
  • Llamadas de números desconocidos o internacionales que no esperas.
  • Mensajes pregrabados, ofertas demasiado buenas para ser ciertas, o presión para actuar rápido.
  • Solicitudes de información sensible o pagos inesperados.

Consejos preventivos para el futuro

  • No atiendas llamadas identificadas como spam.
  • Nunca compartas información sensible por teléfono.
  • Activa y mantén actualizadas aplicaciones y servicios de protección digital.
  • Educa a familiares y amigos sobre estas tácticas para evitar que caigan en fraudes.
  • Si recibes muchas llamadas no deseadas, cambia tu número y comunícalo solo a contactos de confianza.

De acuerdo a los expertos de seguridad informática de Keeper y Norton, atender a tiempo las señales de alerta y actuar con cautela es esencial para reducir la exposición y proteger tus datos personales ante un entorno de amenazas cada vez más sofisticado.

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