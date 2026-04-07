Pasos a seguir si contestas por equivocación una llamada spam: bloquear o hablar

Llamadas de spam y fraude telefónico: qué hacer si respondes y cómo proteger tu información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas de spam y fraude telefónico se han convertido en un problema recurrente en América Latina, exponiendo a los usuarios a riesgos financieros, robo de identidad y diversas formas de fraude.

Expertos en ciberseguridad como Keeper Security y Norton ha alertado que, al responder accidentalmente a una llamada de spam, los estafadores confirman que tu número está activo, lo que incrementa la probabilidad de recibir más llamadas y de ser blanco de ataques más sofisticados, como el vishing (phishing por voz). Por eso, saber cómo actuar ante estos incidentes es esencial para proteger tus datos y tu seguridad digital.

La importancia de este tema radica en que las llamadas no solo buscan vender productos o servicios, sino que muchas veces utilizan tácticas de ingeniería social para manipular a la víctima y obtener información sensible, realizar fraudes bancarios, suplantar identidad o incluso grabar tu voz para futuros engaños.

Responder a una llamada de spam puede ponerte en la mira de estafadores: aprende a identificar y bloquear fraudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son las llamadas de spam y cómo operan los estafadores?

Las llamadas de spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas, muchas veces automatizadas, que buscan vender, engañar o robar información. Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de bancos, compañías de servicios o instituciones públicas, utilizando mensajes pregrabados o suplantación de identidad para ganarse la confianza de la víctima.

Apelan a la urgencia, el miedo o la promesa de premios para lograr que entregues datos personales o realices transferencias.

Una llamada marcada como “Posible Spam” generalmente es detectada por los operadores móviles o apps de protección. Sin embargo, responder o interactuar puede validar tu número ante redes de estafadores.

Qué hacer si respondes accidentalmente una llamada spam

1. No proporciones información personal: nunca entregues contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios, información personal o grabaciones de voz. Las empresas legítimas nunca solicitan esta información por teléfono en llamadas no solicitadas.

Confirmar tu número expone tus datos y tu voz a redes delictivas; bloquear, reportar y nunca compartir información sensible por teléfono es la mejor protección ante el auge de la ingeniería social y el vishing - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Cuelga de inmediato: si identificas que se trata de spam o una llamada sospechosa, termina la llamada lo antes posible. No sigas el juego y no respondas preguntas.

3. Bloquea el número: utiliza las funciones del sistema operativo de tu teléfono para bloquear el número. En Android, activa “Protección contra spam e ID de llamadas”; en iPhone, usa “Silenciar llamadas desconocidas” o bloquea números manualmente.

4. Reporta la llamada: informa del incidente a tu operador o usa aplicaciones para reportar y registrar el número. Este paso contribuye a mejorar la protección colectiva y a alimentar bases de datos de llamadas maliciosas.

5. Activa herramientas de protección digital: mantén actualizado el software de seguridad en tu teléfono y activa funciones que alerten sobre posibles llamadas fraudulentas. Norton, por ejemplo, ofrece protección contra deepfakes, navegación segura y detección de estafas por SMS.

Qué riesgos existen si interactúas con llamadas de spam

Llamadas de spam en América Latina: cómo operan los estafadores y cuáles son las mejores defensas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confirmación de número activo: al responder, los estafadores saben que el número está en uso y lo agregarán a listas para futuros ataques.

Robo de datos personales: pueden solicitar información que permita acceder a cuentas bancarias, redes sociales o servicios digitales.

Fraudes financieros: solicitan pagos, transferencias o códigos que, si son entregados, permiten vaciar cuentas o realizar cargos no autorizados.

Robo de identidad: con datos personales, los delincuentes pueden suplantar tu identidad para cometer otros delitos.

Grabación de voz: usan tu voz para ataques de vishing, suplantación o manipulación con inteligencia artificial.

Cómo identificar una llamada de spam

El teléfono muestra alertas de “Posible Spam” o “Riesgo de Spam”.

Llamadas de números desconocidos o internacionales que no esperas.

Mensajes pregrabados, ofertas demasiado buenas para ser ciertas, o presión para actuar rápido.

Solicitudes de información sensible o pagos inesperados.

Consejos preventivos para el futuro

No atiendas llamadas identificadas como spam .

Nunca compartas información sensible por teléfono.

Activa y mantén actualizadas aplicaciones y servicios de protección digital.

Educa a familiares y amigos sobre estas tácticas para evitar que caigan en fraudes.

Si recibes muchas llamadas no deseadas, cambia tu número y comunícalo solo a contactos de confianza.

De acuerdo a los expertos de seguridad informática de Keeper y Norton, atender a tiempo las señales de alerta y actuar con cautela es esencial para reducir la exposición y proteger tus datos personales ante un entorno de amenazas cada vez más sofisticado.