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Entre terciopelo y cábalas: el look de Juana Viale que marcó la apertura en pleno furor por la Selección Argentina

La conductora eligió un conjunto marrón para acompañar la previa de la semifinal, sumando humor y referencias futboleras a su clásico programa

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Luego del triunfo de Argentina sobre Suiza, Juana Viale apostó por los colores cálidos para deleitar a su audiencia (Almorzando con Juana – El Trece)

Domingo tras domingo, Juana Viale logra transformar la apertura de Almorzando con Juana (El Trece) en una cita obligada para quienes disfrutan de la televisión en vivo y de la moda como declaración de personalidad. Fiel a su impronta y en pleno fervor mundialista, la conductora se anima a jugar con texturas, colores y detalles que generan conversación tanto en el estudio como en las redes sociales. Esta vez, mientras la Selección Argentina concentra la atención nacional, Juana apostó por un look marrón de aires invernales, combinando elegancia, comodidad y ese toque de humor y espontaneidad que ya es su marca registrada.

Una vez más, la conductora optó por hacer alusión a la última victoria del conjunto albiceleste.“Vamos a hacer de cuenta que hay que mantener la calma, porque hay que hacerlo. Jugamos el miércoles, ¿no? Bien. Tranquilos. El infarto está a la orden del día, ¿okey?”, lanzó, con una sonrisa apenas comenzó la emisión, marcando el ritmo entre la ansiedad colectiva por la semifinal y la frescura que la caracteriza.

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La conductora detalló su elección para la jornada: “Tengo un conjunto de remera con encaje, pantalón en terciopelo, color visón. Es hermoso esto y es muy bonito porque hasta haciendo la fresquita, que ya no se soporta más esta fresca”. En la rutina de los domingos, la moda se volvió protagonista, y Juana no dejó pasar ningún detalle: “Me peinó Juan Fojo. Tengo una colita baja con un monito de terciopelo y me maquilló Cris Sepúlveda. Esa es unos cobres y unos azules. Muy lindo el delineado... La pintura de las pestañas, iba a decir, porque yo soy una erudita del maquillaje”, bromeó, antes de agradecer a su equipo y mostrar orgullosa el cinturón, que definió como “cascarudo”, en referencia a un accesorio de Egipto, uno de los últimos rivales del conjunto albiceleste, aunque aclaró con humor: “Ah, no lo uso yo ahora”.

Ilustración de Juana Viale, dos conjuntos de moda, accesorios de estilismo, iconos de vínculo familiar, tecnología, diálogo y texto informativo sobre su estilo.
El estilo de Juana Viale para recibir a sus invitados en su "mesaza" luego del último triunfo de la Selección Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo de Juana con la moda y los guiños a su abuela se renuevan cada semana, y el domingo anterior apostó nuevamente por un diseño del legendario Gino Bogani. Apenas iniciada la transmisión, la conductora saludó a su público con el entusiasmo propio de los grandes eventos: “Hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? Feliz domingo”. No tardó en hacer referencia al clima de país paralizado por el Mundial: “El viernes se paró la Argentina entera. La Selección siempre dando todo… Y el mundo habla de Messi, señores, y de Argentina, por supuesto. Así que maravilloso el desempeño, siempre dándolo todo a nuestra celeste y blanca”.

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En ese marco, la moda volvió a ocupar el centro de la escena. “Tengo un vestido drapeado realizado en seda pesada. No saben lo que pesa, es espectacular. En degradé de gris perla a negro. Yo cuando lo vi por primera vez pensé que era medio color lavanda, pero no. Es gris perla a negro con el cinturón a tono y la maravillosidad, por supuesto, del señor Gino Bogani, que fue que me lo hizo con bolsillos. Nada más lindo que un vestido con bolsillos. Así que acá tenemos la creación. Muy bonito se ve. ¿Les gusta? Mi abuela siempre pregunta eso: ‘¿les gusta?’. A mí también me encanta”, compartió Juana, mostrando una vez más el diálogo constante con el legado familiar y el sello propio que viene construyendo.

En la pasada entrega dominical, Juana Viale volvió a lucirse frente a las cámaras previo a recibir a sus invitados (Almorzando con Juana – El Trece)

La elección del vestido, de largo impecable y escote en V, se llevó los halagos tanto de la audiencia como de los especialistas en moda. El degradé de grises, el cinturón a juego y los bolsillos funcionales, sumados al peinado de ondas de Juan Fojo y el maquillaje con destellos brillantes de Cris Sepúlveda, completaron un look que fusiona elegancia y personalidad. “La trenza no se ve, pero existe, una trencita acá. Muy bonito, me encantó. Y me maquilló Cris, que me hizo unos brillores divinos, a tono, por supuesto, con este vestido muy bonito que tengo”, relató Viale, cerrando la presentación con humor y complicidad.

La apertura de Almorzando con Juana se consolida como un espacio donde la moda, la emoción y la actualidad se entrelazan con naturalidad. Entre cábalas mundialistas, guiños familiares y una apuesta constante por la creatividad, Juana Viale reafirma domingo a domingo su lugar como referente de estilo y como anfitriona de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

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