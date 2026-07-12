Dos palabras prohibidas en una llamada desconocida: “sí” es una de ellas

Es clave saber cómo actuar antes de contestar una comunicación de un número que no está en la lista de contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cotidianidad de contestar una llamada y responder de forma afirmativa puede parecer inofensiva. Sin embargo, responder “sí” o compartir el código de verificación de WhatsApp durante una llamada realizada desde un número desconocido puede abrir la puerta a fraudes que ponen en riesgo los datos personales y financieros.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte sobre los peligros que conlleva un simple “sí” en estos contextos, subrayando que los ciberdelincuentes usan tácticas cada vez más sofisticadas para aprovecharse de respuestas automáticas o descuidos.

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Según el INCIBE, las llamadas telefónicas continúan siendo una vía común de contacto para la mayoría de las personas. La confianza en el interlocutor suele influir poco en la reacción inicial, pues tanto amigos como extraños pueden obtener una respuesta afirmativa sin mayores reparos.

Por qué un “sí” puede ser peligroso en una llamada desconocida

Los atacantes se aprovechan de la costumbre de responder sí a cualquier llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE explica que la grabación de la voz diciendo “sí” puede ser utilizada por estafadores para autorizar transacciones, contratos o incluso suplantar la identidad del usuario.

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Los ciberdelincuentes pueden manipular estas grabaciones para presentarlas como prueba de consentimiento en trámites bancarios o en la contratación de servicios.

El riesgo no se limita a la autorización de operaciones. La manipulación de grabaciones puede derivar en situaciones que afectan la reputación o exponen datos sensibles.

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Las aplicaciones de edición de audio permiten modificar el contexto de las respuestas grabadas, lo que agrava el potencial de daño. Por este motivo, el INCIBE sugiere extremar la precaución ante cualquier llamada que solicite una confirmación explícita.

Cómo operan los estafadores durante la llamada

Los atacantes hacen preguntas en búsqueda de la afirmación de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento habitual comienza con una llamada en la que el estafador se presenta como representante de una entidad bancaria, un servicio de atención al cliente o cualquier empresa reconocida.

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Según el INCIBE, los ciberdelincuentes pueden usar técnicas de ingeniería social, como mencionar detalles personales de la víctima o referirse a transacciones recientes, para generar confianza.

El siguiente paso consiste en establecer un breve diálogo en el que se formulan preguntas inofensivas, diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Ejemplos de estas preguntas incluyen “¿Está usted autorizado para realizar transacciones?” o “¿Desea recibir actualizaciones de nuestro servicio?”.

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El estafador suele grabar toda la conversación con aplicaciones específicas, esperando captar la palabra clave que le permita avanzar con la estafa.

Qué riesgos implica dar el código de verificación de WhatsApp

WhatsApp envía un código de verificación para registrar la cuenta en un dispositivo. (Foto: Reuters)

La segunda palabra prohibida en llamadas desconocidas es el código de verificación de WhatsApp. Según la empresa, recibir una notificación de este código sin haberlo solicitado indica que alguien más ha ingresado el número en la aplicación para intentar apropiarse de la cuenta.

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Sin ese código, ningún extraño puede completar el proceso de verificación ni utilizar el número en WhatsApp, lo que garantiza que el usuario mantiene el control de la cuenta.

El INCIBE y la plataforma de Meta sugieren nunca compartir este código con nadie, ni siquiera con personas que afirmen pertenecer a la empresa. Sugieren activar la verificación en dos pasos y asociar una dirección de correo para recuperar el acceso en caso de olvido del PIN.

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La revisión de los dispositivos vinculados a la cuenta y la eliminación de aquellos desconocidos son medidas adicionales para reforzar la seguridad.

Cuáles medidas pueden proteger a los usuarios de fraudes

Es clave nunca dar información bancaria por vía telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE aconseja adoptar algunas pautas sencillas de prevención. Primero, evitar responder llamadas de números desconocidos y, si se responde, no compartir información personal ni confirmar datos mediante respuestas afirmativas.

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Asimismo, en caso de recibir una llamada sospechosa, se debe cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad involucrada a través de canales oficiales.

La educación sobre estos riesgos resulta clave . El INCIBE insiste en la importancia de informar a familiares y amigos, sobre todo a personas mayores, sobre las tácticas de los estafadores.