Tecno

Dos palabras prohibidas en una llamada desconocida: “sí” es una de ellas

A través de pautas sencillas es posible prevenir fraudes que buscan suplantar la identidad, cometer estafas bancarias o tomar control de cuentas de WhatsApp

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave saber cómo actuar antes de contestar una comunicación de un número que no está en la lista de contactos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cotidianidad de contestar una llamada y responder de forma afirmativa puede parecer inofensiva. Sin embargo, responder “sí” o compartir el código de verificación de WhatsApp durante una llamada realizada desde un número desconocido puede abrir la puerta a fraudes que ponen en riesgo los datos personales y financieros.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte sobre los peligros que conlleva un simple “sí” en estos contextos, subrayando que los ciberdelincuentes usan tácticas cada vez más sofisticadas para aprovecharse de respuestas automáticas o descuidos.

PUBLICIDAD

Según el INCIBE, las llamadas telefónicas continúan siendo una vía común de contacto para la mayoría de las personas. La confianza en el interlocutor suele influir poco en la reacción inicial, pues tanto amigos como extraños pueden obtener una respuesta afirmativa sin mayores reparos.

Por qué un “sí” puede ser peligroso en una llamada desconocida

Hombre caucásico sonriente en primer plano hablando por un teléfono móvil, con una burbuja de texto blanco con la palabra 'Sí' en negro a su derecha.
Los atacantes se aprovechan de la costumbre de responder sí a cualquier llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE explica que la grabación de la voz diciendo “sí” puede ser utilizada por estafadores para autorizar transacciones, contratos o incluso suplantar la identidad del usuario.

PUBLICIDAD

Los ciberdelincuentes pueden manipular estas grabaciones para presentarlas como prueba de consentimiento en trámites bancarios o en la contratación de servicios.

El riesgo no se limita a la autorización de operaciones. La manipulación de grabaciones puede derivar en situaciones que afectan la reputación o exponen datos sensibles.

Las aplicaciones de edición de audio permiten modificar el contexto de las respuestas grabadas, lo que agrava el potencial de daño. Por este motivo, el INCIBE sugiere extremar la precaución ante cualquier llamada que solicite una confirmación explícita.

Cómo operan los estafadores durante la llamada

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Los atacantes hacen preguntas en búsqueda de la afirmación de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento habitual comienza con una llamada en la que el estafador se presenta como representante de una entidad bancaria, un servicio de atención al cliente o cualquier empresa reconocida.

Según el INCIBE, los ciberdelincuentes pueden usar técnicas de ingeniería social, como mencionar detalles personales de la víctima o referirse a transacciones recientes, para generar confianza.

El siguiente paso consiste en establecer un breve diálogo en el que se formulan preguntas inofensivas, diseñadas para obtener respuestas afirmativas. Ejemplos de estas preguntas incluyen “¿Está usted autorizado para realizar transacciones?” o “¿Desea recibir actualizaciones de nuestro servicio?”.

El estafador suele grabar toda la conversación con aplicaciones específicas, esperando captar la palabra clave que le permita avanzar con la estafa.

Qué riesgos implica dar el código de verificación de WhatsApp

Whatsapp
WhatsApp envía un código de verificación para registrar la cuenta en un dispositivo. (Foto: Reuters)

La segunda palabra prohibida en llamadas desconocidas es el código de verificación de WhatsApp. Según la empresa, recibir una notificación de este código sin haberlo solicitado indica que alguien más ha ingresado el número en la aplicación para intentar apropiarse de la cuenta.

Sin ese código, ningún extraño puede completar el proceso de verificación ni utilizar el número en WhatsApp, lo que garantiza que el usuario mantiene el control de la cuenta.

El INCIBE y la plataforma de Meta sugieren nunca compartir este código con nadie, ni siquiera con personas que afirmen pertenecer a la empresa. Sugieren activar la verificación en dos pasos y asociar una dirección de correo para recuperar el acceso en caso de olvido del PIN.

La revisión de los dispositivos vinculados a la cuenta y la eliminación de aquellos desconocidos son medidas adicionales para reforzar la seguridad.

Cuáles medidas pueden proteger a los usuarios de fraudes

Un hombre joven caucásico con camiseta gris habla por un teléfono móvil negro mientras sostiene una tarjeta de crédito plateada. Fondo urbano borroso.
Es clave nunca dar información bancaria por vía telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE aconseja adoptar algunas pautas sencillas de prevención. Primero, evitar responder llamadas de números desconocidos y, si se responde, no compartir información personal ni confirmar datos mediante respuestas afirmativas.

Asimismo, en caso de recibir una llamada sospechosa, se debe cortar la comunicación y contactar directamente a la entidad involucrada a través de canales oficiales.

La educación sobre estos riesgos resulta clave . El INCIBE insiste en la importancia de informar a familiares y amigos, sobre todo a personas mayores, sobre las tácticas de los estafadores.

Temas Relacionados

LlamadaLlamada desconocidadFraudeEstafaWhatsAppTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

La práctica parece fácil de recordar, pero se volvió predecible y común, por lo que facilita intrusiones en correo, redes o banca, especialmente cuando bots automatizan intentos y reutilizan credenciales filtradas

Casi todos los padres cometen este error con sus contraseñas y los hackers lo saben

Mito o verdad: la batería del celular carga más rápido en modo avión

Varias creencias se han extendido alrededor de la carga de los teléfonos, pero siempre se debe considerar usar cargadores certificados por fabricantes

Mito o verdad: la batería del celular carga más rápido en modo avión

Los cuatro trabajos que la IA no puede quitarte, según Bill Gates: la Copa Mundial 2026 se salva

El cofundador de Microsoft sugiere que hay campos donde pesan el juicio humano, los límites físicos y la responsabilidad pública, además del espectáculo deportivo que sigue siendo irreemplazable

Los cuatro trabajos que la IA no puede quitarte, según Bill Gates: la Copa Mundial 2026 se salva

Epic Games libera nuevo juego gratis para PC que te queda para siempre

Solo hay que iniciar sesión, buscar el título, confirmar que el precio marque 0 y completar “Obtener”, verificando luego que aparezca en Biblioteca

Epic Games libera nuevo juego gratis para PC que te queda para siempre

Qué significa y para qué sirve la letra D en la transmisión automática de un vehículo

Los vehículos automáticos cuentan con posiciones en la palanca relacionadas con estacionar, retroceder, punto muerto y conducción en pendientes

Qué significa y para qué sirve la letra D en la transmisión automática de un vehículo

DEPORTES

Un gigante de la Premier League presiona para quedarse con Julián Álvarez antes de la semifinal con Inglaterra: la impactante oferta

Un gigante de la Premier League presiona para quedarse con Julián Álvarez antes de la semifinal con Inglaterra: la impactante oferta

Xhaka publicó un mensaje de orgullo tras la eliminación de Suiza del Mundial: el guiño del Dibu Martínez que fue celebrado

La actitud de Messi tras el triunfo de Argentina: el premio consuelo al goleador de Suiza y el encuentro con una leyenda

Brasil publicó un video sobre la “refundación” de la Selección y estallaron los hinchas: “Nos convertiremos en el nuevo Uruguay”

Argentina ya está en semifinales: sin sufrimiento no hay paraíso

TELESHOW

Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos y siete heridos tras un atropello masivo en una feria de Viña del Mar

Seis muertos y siete heridos tras un atropello masivo en una feria de Viña del Mar

Cámara de Comercio panameña cierra filas y llama a fortalecer la Zona Libre de Colón

Honduras apuesta por semilla certificada para transformar la producción de arroz y reducir la dependencia de las importaciones

República Dominicana inaugura moderno Play en Samaná, apuesta por el deporte juvenil

Guatemala invertirá $3.4 millones para remodelar y ampliar una cárcel de máxima seguridad en Petén