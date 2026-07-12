Cámara de Comercio panameña cierra filas y llama a fortalecer la Zona Libre de Colón

La inversión pública superior a $254 millones marca un punto de inflexión para la Zona Libre de Colón, afirma la Cámara de Comercio. (Cortesía)

El fortalecimiento de la Zona Libre de Colón es una tarea de múltiples instituciones, una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado.

Esto lo afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, luego de que un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), señalara supuestas vulnerabilidades del país frente al comercio ilícito.

Jeffrey Hardy, director general de TRACIT, manifestó esta semana que Panamá ha mostrado avances respecto al índice anterior y que actualmente figura como el segundo país de mejor desempeño en Centroamérica en materia de resiliencia frente al comercio ilícito.

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No obstante, advirtió que aún persisten importantes vulnerabilidades relacionadas con las zonas francas, el contrabando de cigarrillos, la falsificación de mercancías, el comercio electrónico y el movimiento de pequeños paquetes procedentes del extranjero.

La regulación de las zonas francas, añadió Hardy, continúa siendo una de las principales debilidades detectadas por la organización en Centroamérica y sostuvo que la Zona Libre de Colón, por su relevancia en el comercio internacional, debe continuar fortaleciendo sus controles, la gestión de riesgos y la cooperación entre el sector público y privado.

La competitividad de la zona franca depende tanto de la infraestructura física como de la infraestructura tecnológica. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ante este planteamiento, las autoridades nacionales rechazaron “categóricamente” cualquier intento de presentar a la Zona Libre de Colón como un espacio de tolerancia al crimen organizado.

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Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que esa narrativa “desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional".

El planteamiento gubernamental fue más allá al señalar que las incidencias de actividades ilícitas representan apenas el 0,00042% del volumen comercial de una plataforma que mueve más de $25.000 millones anuales, por lo que, a su juicio, se trata de casos aislados y no de una práctica sistemática.

Por su parte, la Cámara de Comercio recuerda que la Zona Libre de Colón es uno de los principales activos estratégicos de Panamá. Su capacidad histórica de casi ocho décadas para conectar mercados, generar empleo y atraer inversión la convierte en una pieza esencial de nuestra plataforma logística y comercial.

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En su publicación semanal, avalada por su presidente Aurelio Barría Pino, el organismo empresarial sostiene que para lograr su competitividad la institución avanza en acciones concretas, entre las que cita la creación de la primera Oficina de Cumplimiento, la certificación de auditores BASC, el mantenimiento de la certificación ISO 9001, la integración tecnológica entre el sistema DMCE y la Autoridad Nacional de Aduanas, que aduce unen la gobernanza, la transparencia, la trazabilidad y la mejora continua.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, gremio que respalda a la Zona Libre de Colón.

El gremio de los comerciantes también menciona la coordinación permanente con la Autoridad Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Ingresos y otras entidades, lo que fortalece la seguridad y la confianza.

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A ello, agrega, se suman el Centro de Monitoreo y Videovigilancia, los sistemas inteligentes de control y la cooperación con el gobierno de Estados Unidos para impulsar la capacidad de inspección mediante tecnología de última generación.

“La actualización que hoy experimenta la Zona Libre de Colón la moderniza, la diversifica y la conecta con las nuevas demandas del comercio global. Al mismo tiempo, amplía las oportunidades para aprovechar la integración económica regional y fortalecer las relaciones comerciales con mercados estratégicos, incluyendo los países del Mercosur", anota.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá puntualiza que continuará siendo una aliada permanente de esta transformación, alegando que la ruta es clara: inversión, tecnología, institucionalidad y trabajo conjunto.

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