Seis muertos y siete heridos tras un atropello masivo en una feria de Viña del Mar

Personal de Carabineros trabaja en la investigación del atropello masivo registrado en la feria Caupolicán de Viña del Mar (Archivo)

Al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas este domingo al ser atropelladas por un vehículo en una feria de Viña del Mar, informó la policía chilena.

El conductor, por causas que se investigan, “habría perdido el control” y atropelló a personas al costado de la feria Caupolicán, dijo el coronel de Carabineros Jorge Guaita, de la Prefectura de Viña del Mar, unos 120 km al oeste de Santiago. “Son seis personas fallecidas en estos momentos. Y tenemos siete personas lesionadas, ninguna en riesgo vital, afortunadamente”, precisó Guaita en un mensaje enviado a la agencia AFP.

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Un vehículo a exceso de velocidad que terminó volcado

Según información recabada por medios chilenos, el hecho ocurrió pasadas las 8.40 de la mañana en avenida Alessandri, en el sector de Gómez Carreño. De acuerdo con el relato de testigos recogido por Carabineros, un automóvil tipo SUV circulaba a exceso de velocidad, se subió a la vereda y se volcó antes de ingresar al predio ferial, donde arrolló a los transeúntes y feriantes presentes. Según el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, en el lugar había entre 100 y 120 personas al momento del siniestro, y la circulación del vehículo se detuvo recién al impactar contra un paradero de locomoción colectiva.

Las autoridades confirmaron que los seis fallecidos son tres hombres y tres mujeres, todos adultos. Entre los heridos hay dos lactantes —mellizos de ocho meses, según algunos medios—, quienes presentan lesiones menores y, junto al resto de los afectados, fueron trasladados al hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Todos los lesionados se encuentran fuera de riesgo vital.

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El conductor, detenido y sometido a exámenes

El conductor fue detenido por Carabineros, en algunos casos con la intervención previa de los propios feriantes, que lo redujeron en el lugar antes de entregarlo a la policía. Será sometido a un examen de alcoholemia y a análisis de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes. Según el coronel Guaita, el primer test respiratorio realizado al detenido —un “intoxilyzer”— arrojó resultado negativo, aunque las autoridades no descartaron la posibilidad de que estuviera bajo el efecto de otras sustancias, a la espera de los exámenes de sangre. El delegado Millones precisó además que el hombre no registraba antecedentes policiales.

Efectivos de la SIAT (Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito) realizan las pericias correspondientes para reconstruir la dinámica del atropello, mientras que el Servicio Médico Legal se hará cargo del levantamiento de los cuerpos.

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Un lugar de alta afluencia

Según remarcó el delegado presidencial de Valparaíso, la feria Caupolicán es un espacio “muy populoso y masivo”, con cerca de mil locatarios, aunque el flujo de público al momento del accidente era todavía menor al de las horas pico. “De 10.00 a 12.00 habría sido un desastre mayor”, advirtió Millones. En el operativo de emergencia trabajaron equipos de Bomberos, el SAMU, Carabineros, Senapred y personal de la municipalidad de Viña del Mar.