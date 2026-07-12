La eufórica reacción de la China Suárez por el triunfo de la selección argentina: el video con amigos desde Miami

En medio de la eufórica victoria de la Selección Argentina ante Suiza, la China Suárez compartió cómo lo vivió en compañía de dos amigos suyos y de Mauro Icardi, Marcelo Calello y Luli di Pace (Instagram)

El Mundial 2026 se vive como una verdadera montaña rusa de emociones, y la Argentina no deja de ser protagonista dentro y fuera de la cancha. Después de una ajustada victoria frente a Egipto y el más reciente triunfo ante Suiza, la selección nacional volvió a encender la pasión de millones y a regalar una nueva noche de euforia colectiva en su paso a las semifinales. Entre festejos, la China Suárez sorprendió a todos con un video de desahogo futbolero y un guiño inesperado a Mauro Icardi, dejando una vez más en evidencia cómo el universo de la Scaloneta trasciende la pelota y se mete de lleno en la vida cotidiana y mediática.

Desde la comodidad del living de un departamento en Miami, Estados Unidos, y flanqueada por dos amigos cercanos, Marcelo Calello y Luli di Pace, la China celebró el triunfo de la Selección con la energía que la caracteriza. El sillón se transformó en tribuna y la algarabía se desató cuando sonó “Pa’ la Selección” de La T y la M. Entre saltos, risas y la cámara de su celular moviéndose al ritmo de la canción, la actriz se sumó al clásico cántico: “¿Y cómo dice? Soy argentino, me sobran los huevos, ¡dale Argentina!”. La escena, espontánea y descontracturada, se llenó de gritos y festejos mientras la noche mundialista seguía latiendo dentro del pequeño ambiente.

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En el video, la China dejó en claro el clima de nerviosismo y desahogo que se vivió minuto a minuto. “Qué manera de sufrir siempre lpmmmmmm”, escribió sobre las imágenes. Pero el detalle que más llamó la atención fue la etiqueta a Icardi, a quien no se lo pudo apreciar ante la cámara de su pareja.

Mauro Icardi luciendo la camiseta de la Selección Argentina (AP Photo/Julio Cortez)

Cabe recordar que la historia del futbolista con la camiseta argentina tiene varios capítulos de frustración. El delantero del Galatasaray no volvió a integrar la lista de convocados a la selección nacional desde finales de 2018, cuando el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador daba sus primeros pasos. En aquella oportunidad, una lesión lo dejó fuera de los amistosos ante Guatemala y Colombia. No era la primera vez: durante la primera gira de Jorge Sampaoli, Icardi fue citado, pero también quedó al margen por molestias físicas antes de enfrentar a Brasil y Singapur.

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El trasfondo de su ausencia no solo responde al aspecto deportivo. En 2017, Maxi López reavivó la polémica con una foto junto a Lionel Messi y Javier Mascherano que disparó todo tipo de versiones sobre supuestos “códigos” dentro del vestuario. “Hablo poco y la verdad es que a veces me juega en contra. Tuve que salir a aclarar un par de cosas que no solo me perjudicaron a mí, a gente que estimo, amigos. Me vi en la obligación de hablar de cosas que se hacían de mala fe. La foto la teníamos ella (Wanda Nara) y yo, nadie más. Es algo injusto. Hacía más de 10 años que no hablaba con Messi ni Mascherano”, relató Maxi con tono serio, buscando dejar atrás los rumores.

Según López, una de las razones por las que el delantero no volvió a ser convocado habría sido por su "lado mediático" (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

En paralelo, en una entrevista con TyC Sports, Maxi López profundizó sobre la situación de Icardi y analizó el costado menos visible del fútbol profesional. “Creo que hay detrás, desde un principio, un segundo fin, más allá del rendimiento. Cuando un jugador tiene una cierta exposición fuera de lo que es el ámbito deportivo, el fútbol mismo es celoso. A veces te critican por alguna situación y eso te juega en contra”, analizó señalando la figura mediática en la que se convirtió Icardi tras su relación con Wanda. Para el exjugador de River Plate, el “mundo del fútbol” tiene códigos propios y las reglas no escritas pesan tanto como las estadísticas. “El mundo del fútbol tiene sus códigos. Es como en todos los trabajos, hay ciertas reglas. Cuando uno erra, paga. En la vida es lo mismo. Cuando te mandás una macana, antes o después, la pagás”, sentenció con crudeza.

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Mientras tanto, la Selección Argentina sigue avanzando en el Mundial y la euforia contagia a todos, incluso a quienes están lejos del equipo pero muy cerca de los corazones de los fanáticos. En la casa de la China, la fiesta no distinguió ausencias ni polémicas: hubo cánticos, risas y un festejo compartido que volvió a poner en primer plano la pasión nacional y el universo de historias que rodean a cada partido decisivo.