Kuwait denunció daños en puestos fronterizos y una plataforma petrolera tras una nueva ofensiva del régimen iraní

Kuwait denunció este domingo que una nueva oleada de ataques lanzados por Irán impactó infraestructura ubicada en su territorio, provocando daños materiales en tres puestos fronterizos del norte del país y en una plataforma de perforación de la empresa estatal Kuwait Oil Company. El Gobierno kuwaití informó además que un trabajador resultó herido durante el incidente y aseguró que las Fuerzas Armadas permanecen en máxima alerta para proteger el territorio nacional.

El Ministerio de Defensa precisó que los ataques afectaron instalaciones civiles y de seguridad en distintos puntos del país. En un comunicado, el portavoz militar, coronel Saud Abdulaziz al Otaibi, indicó que “tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país fueron objeto de un ataque de agresión criminal, que resultó en daños materiales”.

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El impacto ocasionó desperfectos en la instalación petrolera y dejó herido a uno de los trabajadores que se encontraba en el lugar.

Según el Ministerio de Defensa, el empleado recibió atención médica y su situación quedó bajo seguimiento de los servicios sanitarios. El Gobierno no informó sobre víctimas fatales ni precisó el alcance económico de los daños registrados.

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Tras los ataques, las autoridades activaron los protocolos de respuesta y coordinaron acciones con los organismos responsables de la seguridad y la protección de infraestructuras estratégicas.

Una captura de video de seguridad muestra humo y llamas tras un ataque contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait, en Ciudad de Kuwait (REUTERS/Archivo)

“Las autoridades competentes iniciaron de inmediato las medidas necesarias para abordar el incidente, en coordinación con las entidades relevantes”, señaló el comunicado oficial.

El Ministerio también aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen plena capacidad operativa para responder a cualquier amenaza.

“Las Fuerzas Armadas están preparadas para preservar la seguridad del país y la integridad de su territorio”, afirmó la institución.

El Ejército iraní reivindicó este domingo una ofensiva con drones contra objetivos militares vinculados a Estados Unidos dentro del territorio kuwaití. Según Teherán, los ataques estuvieron dirigidos contra un sistema de defensa antimisiles Patriot, un depósito de municiones y una estación de radar utilizada por las fuerzas estadounidenses desplegadas en el país.

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Kuwait alberga instalaciones militares de Estados Unidos y forma parte del dispositivo de seguridad que Washington mantiene en la región del Golfo.

Los ataques no se limitaron al territorio kuwaití. Durante la jornada, otros países del Golfo denunciaron acciones similares atribuidas a Irán. Bahréin, Qatar, Jordania y Omán también informaron sobre incidentes relacionados con proyectiles o drones, en una escalada que coincidió con nuevos bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní.

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Equipos de emergencia combaten el incendio originado por la explosión en el puerto Shahid Rajaei, en Bandar Abbas, Irán (EP/Archivo)

La ofensiva regional se produjo después de que Estados Unidos lanzara ataques contra objetivos militares iraníes como respuesta a una acción previa contra un buque portacontenedores que navegaba por el estrecho de Ormuz. Washington sostuvo que esas operaciones buscaban reducir la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo internacional.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de misiles, defensas antiaéreas y embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria desplegadas en las inmediaciones del estrecho.

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El presidente Donald Trump confirmó que las operaciones militares continuarán si persisten las acciones iraníes contra la navegación comercial.

En paralelo, Irán reiteró que considera tener autoridad para establecer las condiciones de tránsito por el estrecho de Ormuz y advirtió que podría ampliar sus represalias si continúan los ataques estadounidenses.

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La nueva escalada ocurre cuando ambas partes se encuentran en el período de aplicación de un acuerdo provisional destinado a negociar el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero. Sin embargo, el intercambio de bombardeos y ataques con drones ha deteriorado las perspectivas de alcanzar un entendimiento permanente.

La crisis también motivó reacciones diplomáticas en la región. Omán convocó al embajador iraní para protestar por los ataques registrados en su territorio, mientras varios países reforzaron las medidas de seguridad ante el riesgo de nuevos incidentes.

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Una enorme columna de humo negro se eleva desde la isla de Qeshm cerca del Estrecho de Ormuz tras intensos bombardeos aéreos de EE.UU. en la última hora.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión. Antes del inicio de la guerra, por ese corredor transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo, lo que mantiene la atención internacional sobre la evolución del conflicto y la seguridad de la navegación en la zona.